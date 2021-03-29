Volkswagen всё-таки хочет сделать пикап для Америки, причём без помощи Ford

Компания Volkswagen уже несколько лет мечтает о том, чтобы вторгнуться на американский рынок пикапов, но пока так и не смогла сгенерировать подходящую модель. Варианты с ДВС больше не рассматриваются, на повестке дня теперь стоят исключительно электрические грузовички.

В 2018 году Volkswagen представил сразу два концептуальных пикапа на платформе MQB: компактный Tarok и большой Atlas Tanoak. Первый предназначался для Южной Америки, второй для Северной, но из-за сомнений в успехе в серию эти грузовички так и не пошли. Вдобавок в 2018 году концерн VW уже взял уверенный курс на электрификацию и стал отказываться от многих новинок с ДВС.

Volkswagen Atlas Tanoak

Выводить на рынок США среднеразмерный дизельный пикап Amarok немецкий автопроизводитель тоже так и не решился. Сейчас Amarok первого поколения находится на закате своей карьеры и уже покинул рынки Европы и России. Новый Amarok разрабатывается компанией Ford в рамках оформленного в прошлом году альянса с Volkswagen, но и он тоже, судя по всему, не предназначен для Северной Америки, хотя сегмент среднеразмерных пикапов здесь в последние годы растёт.



Volkswagen Tarok

В США вот-вот сформируется и младший, компактный сегмент пикапов, его первыми представителями станут Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Этот сегмент стал одной из тем обсуждения 25 марта в стриме на Ютуб-канале Autoline Network, в котором участвовал Хайн Шафер, глава отдела маркетинга Volkswagen of America. Его спросили, планирует ли VW выпустить конкурента Maverick и Santa Cruz, то есть, по сути, серийную версию Tarok, на что Шафер однозначно ответил — нет. Но затем Шафер ударился в рассуждения об электрических пикапах на платформе MEB, среднеразмерном и/или большом — мол, появление таких машин в модельной линейке Volkswagen имеет смысл.



Эскиз электрического внедорожника VW на платформе MEB

Платформа MEB позволяет выпускать крупные электромобили, и в 2019 году Volkswagen анонсировал на ней полноценный внедорожник, который по проходимости сможет конкурировать с Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса. Премьера этого внедорожника может состояться уже в этом году, а вслед за ним будет вполне логичным появление пикапа — видимо, именно на него и намекал Шафер.



Добавим, что сегмент электрических пикапов считается в США очень перспективным: свои новинки в нём готовят Ford, GM, Stellantis, Tesla, а также десяток стартапов. GM уже представила электрический пикап GMC Hummer EV, производство которого начнётся в этом году, и в ближайшее время представит внедорожник на его базе. Volkswagen, вероятно, хочет выпустить свои аналогичные новинки в обратной последовательности — сначала внедорожник, затем пикап.

К 2025 году концерн Volkswagen хочет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей, при этом пока не намерен полностью отказываться от ДВС.

