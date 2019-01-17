Новый внедорожник VW: официальные изображения и подробности

Фольсквагеновская альтернатива внедорожникам Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class выйдет на рынок в 2021 году и получит очень практичный интерьер, который можно поливать из шланга.

В рамках стратегии по завоеванию мирового рынка электромобилей (который, впрочем, ещё толком не сформирован) концерн Volkswagen готовит порядка 50 новых моделей с нулевым выхлопом, бόльшая часть которых будет построена на модульной платформе MEB. Подробно о грядущих электрических новинках под брендом VW Колёса.ру рассказывали в ноябре, но с тех пор список запланированных премьер пополнился новыми позициями. Так, в конце декабря Михаэль Йост, глава отдела стратегического развития Фольксвагена, рассказал немецким СМИ о проекте брутального электрического внедорожника, который сможет составить конкуренцию культовым Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Теперь же Йост поделился с нашими коллегами новыми подробностями и даже предоставил три эскиза будущего автомобиля в надежде на положительную реакцию общественности, которая позволит менеджеру убедить руководство концерна в необходимости проекта. Сейчас внедорожник, который носит условное пока название T-Rug, находится на самой ранней стадии разработки, но, если всё пойдёт по плану, то на рынок он может выйти уже в 2021 году.

По словам Йоста, T-Rug базируется на специальной версии модульной платформы MEB, подготовленной для большого флагманского электрического кроссовера I.D. SUV, главными достоинствами которой являются большой дорожный просвет и запас хода на одной зарядке до 600 км. T-Rug должен стать уникальным предложением в сегменте внедорожников, сочетающим в себе электрическую тягу с великолепной геометрической проходимостью и практичным кузовом. На эскизе интерьера видны сенсорные панели в дверных картах, виртуальный щиток приборов и слот для смартфона – его, вероятно, планируется использовать в качестве медиа-проигрывателя и навигационной системы. Обещаны очень практичные, не боящиеся царапин материалы отделки и гидроизоляция электронных компонентов – чтобы после покатушек по пыли и грязи можно было помыть салон из шланга.

К выпуску планируются сразу две версии внедорожника: короткая трёхдверная длиной 4,5 м и длинная пятидверная длиной 4,85 м. К слову, нынешний Jeep Wrangler и ещё не дебютировавший новый Land Rover Defender (премьера состоится в этом году) тоже имеют короткие и длинные версии, а вот Mercedes-Benz G-Class существует пока только в 5-дверной модификации, но в будущем, скорее всего, получит уникальное исполнение 6×6 с кузовом пикап.

От себя заметим, что изложенная Михаэлем Йостом концепция электрического внедорожника не уникальна: в конце ноября прошлого года американский стартап Rivian анонсировал семиместный R1S, способный проехать до 660 км на одной зарядке. У него также великолепная геометрическая проходимость (дорожный просвет – 365 мм, глубина преодолеваемого брода – 1 м) и подлежащий мойке интерьер, при этом на рынок свою машину американцы обещают вывести уже в конце 2020 года.

В настоящее время единственным полноценным внедорожником в линейке VW является пикап Amarok. На этой неделе стало известно о том, что следующее поколение этой модели будет разрабатывать компания Ford – в рамках заключенного с Фольксвагеном альянса.