Не утечка, а слив: новый Land Rover Defender будет похож на старый Discovery

Не утечка, а слив: новый Land Rover Defender будет похож на старый Discovery

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Рама и неразрезные мосты? Забудьте! Новый Defender, который увидит свет в следующем году, будет лишь отдаленно напоминать своего легендарного предка, снятого с производства в январе 2016-го. В Сети появились первые фотографии нового Дефендера, поданные в формате шпионской съемки.

В начале этой недели британские СМИ опубликовали фотографии закамуфлированного прототипа внедорожника Land Rover Defender нового поколения и сказали, что это якобы шпионская съемка. Между тем высокое качество снимков, довольное лицо водителя за рулем предсерийной машины и крупный хэштег #BEST4X4XFAR на ее боковинах указывают на то, что никакого шпиона не было, и эти фотографии для наших британских коллег заботливо подготовила пресс-служба Jaguar Land Rover.

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На Парижском автосалоне топ-менеджеры компании охотно комментировали эти снимки и подтверждали, что на них действительно новый Defender, причем его дизайн окончательный и изменению не подлежит, то есть пропорции мы можем оценить уже сейчас. Они, как видно, имеют мало общего с пропорциями оригинального рамного Дефендера, последний серийный экземпляр которого сошел с конвейера завода в Солихалле 29 января 2016 года. Зато новый Defender очень похож на угловатый Discovery прошлого поколения, и это хорошая новость для поклонников марки Land Rover!

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Многие из них сокрушались, что новый Discovery утратил похожий на ящик кузов и превратился в пародию на своих предшественников, глумились над нелепой ассиметричной выштамповкой под номерной знак – мол, это всё, что осталось от старого доброго «Диско». К счастью, уже скоро боль в их сердцах уймет новый Defender, у которого кузов – форменный ящик, разве только характерной для «Диско» ступеньки на крыше у него нет. А вот поклонники олдскульного Дефендера могут плакать горючими слезами – таких машин у британской фирмы никогда больше не будет: новый Defender сделан на платформе современного Discovery, то есть имеет несущий кузов и независимую подвеску всех колес.

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В сущности, дизайн и техническая концепция нового Дефендера были утверждены еще в 2016-м, на что указывали многочисленные утечки из недр JLR, транслируемые британской автомобильной прессой, и официальный анонс инновационной автоматической коробки передач Transcend, первым носителем которой, очевидно, и станет новый Defender. Этот узел, разработку которого частично оплатило правительство Великобритании, придет на смену 8-ступенчатой гидромеханике ZF, которой сегодня снабжается тот же Discovery. У коробки Transcend восемь ступеней для движения вперед и две для движения назад, но вместо гидротрансформатора – узел, состоящий из электромотора и двух сцеплений. Дополнительное третье сцепление служит для размыкания электромотора и ДВС. Автомат Transcend имеет огромный передаточный диапазон 20:1, который позволит новому Дефендеру обойтись без понижайки в раздаточной коробке. Между тем именно наличие понижающей передачи многие автомобилисты считают главным признаком внедорожника, то есть в их понимании новый Defender вообще станет кроссовером!

Transcend

В JLR, конечно, настаивают на том, что новый Defender не посрамит память предка и будет королем бездорожья, на что, собственно, и указывает хэштег #BEST4X4XFAR на боках предсерийного прототипа. Помимо базовой пятидверной версии будет укороченная трехдверка, пикап и фургон. Официальная премьера состоится во второй половине 2019 года, а продажи начнутся только в 2020-м. Цены, разумеется, вырастут по сравнению с прежним совсем не дешевым Дефендером, но зато покупатели могут рассчитывать на бескомпромиссно высокий уровень комфорта и безопасности.

Что до любителей рамы и зависимых подвесок, то они могут утешиться новыми Jeep Wrangler и Suzuki Jimny, у которых все это хардкорное оффроудное добро осталось.

Теги: Новинки , Шпионские фото , внедорожник , внедорожники , Defender , Land Rover
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