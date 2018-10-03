А что, так можно было? Новый Suzuki Jimny: обзор и видео

А что, так можно было? Новый Suzuki Jimny: обзор и видео

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Однозначно положительным итогом эволюции автомобилей за последние 20 лет можно признать, пожалуй, лишь повышение уровня пассивной безопасности. В остальном же нынешние поколения моделей мало выигрывают у своих предков. Машины и тогда умели быстро ездить, задорно поворачивать, преодолевать внедорожные препятствия, дарить комфорт, вот только были притом проще, дешевле и надёжнее.

Вот бы взять да пустить побоку все эти сомнительные достижения вроде непосредственного впрыска, сложнейших многорычажных подвесок из алюминиевых компонентов, многоступенчатых АКП, вечно перегревающихся многодисковых муфт подключения задней оси… Сделать простой, дешёвый, честный, проходимый и притом современный автомобиль! Взять всё лучшее из 90-х, оснастить актуальной мультимедиа и подушками безопасности, и чтобы выглядело всё живенько, а не так, словно вы собрались на слёт фанатов ретро-каров. Стоп, да ведь Suzuki пошли как раз этим путём. А что, так можно было?

Добро пожаловать в музей конструкторских решений 20-30-летней давности! Стальной кузов Suzuki Jimny покоится на крепкой лестничной раме, эволюция которой свелась к повышению жёсткости путём вваривания дополнительных поперечин. Никакого алюминия, пластмассы и магниевых сплавов.


Подвеска? Зависимая, причём и спереди, и сзади: неразрезные мосты покоятся на пружинах. Заявленный дорожный просвет — 205 мм, угол въезда — 36 градусов, угол съезда — 48 градусов, угол рампы — 27 градусов.

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Трансмиссия? Парт-тайм, с подключением передней оси с помощью колёсных хабов, точно так же, как на прежнем поколении. Раздаточная коробка имеет понижающий ряд, имеется и межколёсная блокировка. Правда, исключительно сзади, и реализованная с помощью дифференциала повышенного трения. Иными словами, принудительно её не включишь — она активируется при пробуксовке.

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Вариантов коробок передач по-прежнему две, и это 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin TW-40E. Рулевое управление? Червяк, ролик и рулевая трапеция, никаких реек! Оптимальная конструкция, чтобы от души «дубасить» по грунтовкам, камням и остаткам асфальта.

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Ну и 1.5-литровый мотор K15B (102 л.с. 130 Нм), как вы уже догадались, тоже из 90-х. Причём в прямом смысле: родоначальники серии К, литровый К10А и 1.2-литровый К12А, поступили в производство в 1997 и 1998 годах соответственно, и изначально ставились только на Suzuki Wagon R. Здесь распределённый впрыск, есть фазовращатель на впуске, блок алюминиевый с чугунными гильзами, а ГБЦ — 16-клапанная. 20 лет назад это считалось вполне современным, а сегодня, наблюдая за стремительно сокращающимся сроком эксплуатации турбожужжалок, мы понимаем, что этим как раз стоило ограничиться.

Интерьер резко прибавил в качестве по сравнению с предшественником и стал эргономичнее, но регулировки руля по вылету по-прежнему нет, а высоким водителям по-прежнему не хватает диапазона продольной регулировки кресла. Пластик в салоне везде жесткий, но выглядит опрятно, сборка выставочных образцов безупречная. Мультимедийная система с сенсорным экраном — такая же, как у кроссоверов SX4 и Vitara, но ее квадратно-гнездовой интерфейс на Jimny смотрится органичнее.

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Заднее сиденье рассчитано строго на двоих, причем при условии, что спереди сидят невысокие водитель и пассажир, иначе места для ног просто не останется. В сущности, у Jimny посадочная формула 2+2, и второй ряд следует рассматривать как резервный. Его спинки складываются вровень с полом крохотного багажника, после чего объем последнего увеличивается с 53 до 377 л (по методике VDA).

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А есть ли багажник у нового Jimny? Есть! Смотрим! #paris2018 #parismotorshow #mondialauto #MondialParis #mondial #motorshow #motorshow2018 #suzuki #suzukijimny #jimny #jimny2018

Публикация от Колёса.ру (@kolesaru)

В России продажи нового Jimny начнутся в марте-апреле 2019 года, комплектации и цены пока не объявлены, но по неофициальным данным, не превысят 1.5 млн рублей за топовое исполнение — это уровень небогатых переднеприводных комплектаций кроссоверов C-класса типа Hyundai Tucson, Kia Sportage и других.

PS: Как уже говорилось в начале, единственное, в чём современные машины дают фору старикам — это безопасность. И вот тут, боюсь, у Джимни козырей немного: последний тест EuroNCAP принёс новинке лишь 3 звезды из 5 возможных. На фоне конкурентов с несущим кузовом, продуманными зонами деформации и прочими ухищрениями это — откровенно слабый результат. Что же, если вы получаете надёжность машины 20-летней давности в современном кузове и весьма многообещающие внедорожные способности по относительно привлекательной цене… Где-то нужно уступить, не правда ли?

Suzuki Jimny сзади

Теги: Новые авто , Премьеры , автосалон в Париже , внедорожник , Париж , полноприводные внедорожники , японские автомобили , японские внедорожники , Jimny , Suzuki
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3 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
mgmmail

Короткобазному автомобильчику так не хватает постоянного полного привода... А ведь вначале прошла информация, что будет именно он. И ведь опыт у Suzuki есть. Ну и 5-ти дверку бы...
Но, вообще, как по мне, это глоток свежего воздуха в темном царстве маркетинга 🙂 Японцы молодцы 🙂

Андрей Чепелев

Так а зачем ему постоянный полный? В чём принципиальные преимущества в сравнении с парт-таймом? PS: я думаю, всё дело в удешевлении. Был бы замах на более дорогой сегмент, сделали бы и фуллтайм.

mgmmail

Короткая база на фуллтайме на скользкой дороге заметно поустойчивее будет, нежели на заднем приводе. Не зря же Ниву сделали фуллтайм. У того же Корандо короткого те же проблемы, например.

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