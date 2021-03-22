Пикап Hyundai почти готов к премьере: модель снова угодила в объектив

Главным рынком для грузовичка корейской марки станет Северная Америка. Там новинку, скорее всего, предложат с тем же мотором, что и родственный кроссовер Туссан последней генерации.

Концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz дебютировал еще в 2015-м, и лишь четыре года спустя было официально объявлено о том, что в гамме бренда появится модель с таким кузовом. Затем последовала целая серия шпионских фото прототипов, одновременно выяснялось, что компания «переосмыслила» проект. Так, прежде считалось, что грузовик построят на базе Santa Fe, однако за основу взяли другой кроссовер – представленный минувшей осенью Tucson четвертого поколения. И вот пикап вновь угодил в объектив: эти кадры были сделаны в США, их выложили на YouTube-канале 80% Garage. Машина все еще замаскирована, но пятнистой пленки уже нет, да и все детали – родные. Судя по всему, премьера не за горами.

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От дизайна концепт Santa Cruz ничего не осталось, ну разве что у задних фонарей похожая форма. Благодаря предыдущим снимкам мы знаем, что у товарного пикапа по бокам такие же «изломанные» выштамповки, как у последнего Туссана, от донорского SUV грузовику также досталась двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже – блоки основных фар). Зато радиаторная решетка – своя, в виде «плетенки». Салон тоже, вероятно, оформлен по мотивам нового Hyundai Tucson, то есть ждем виртуальную «приборку» и визуально объединенные тачскрин мультимедиа-системы и блок управления «климатом».



Кстати, когда Hyundai анонсировала появление в своей гамме пикапа, то использовала имя старого шоу-кара – Santa Cruz. Впрочем, не исключено, что серийной модели все же подобрали иное название.

Габариты по-прежнему неизвестны. У нового Туссана два варианта длины и колесной базы. Между тем пикап пока заявлен только для Северной Америки, а там предложат «растянутый» кросс (он стартует в ближайшее время), то есть можно ориентироваться на его размеры: длина предназначенного для США «четвертого» Tucson равна 4630 мм, колесная база – 2755 мм (у «короткого» паркетника, ориентированного, прежде всего, на Европу эти показатели составляют 4500 и 2680 мм соответственно). Дорожный просвет американского переднеприводного SUV – 180 мм, полноприводного – 211 мм. Да, пикап, скорее всего, по умолчанию имеет передний привод, полный будет доступен за доплату, ведь в Hyundai и не скрывают, что модель адресована тем, кто хочет получить все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Другими словами, в качестве «рабочей лошадки» новинку рассматривать не стоит.



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В Штатах пикап, вероятно, разделит мотор с Туссаном. Речь идет о бензиновом «атмосфернике» 2.5, который на кроссовере выдает 190 л.с., он комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Также американцам Tucson будет доступен в виде гибрида – такая версия вполне может появиться и у грузовичка.



Для Северной Америки выпуск наладят на заводе в Алабаме, где также производят Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra. О планах продавать пикап в других регионах компания пока не заявляла.