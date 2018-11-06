Новый грузовик Volkswagen может встать на конвейер в следующем году. Для модели анонсированы бензиновый и дизельный моторы.

06 Ноя Пикап VW Tarok на базе Тигуана: статус глобальной модели и цена ниже, чем у Amarok

Мировая премьера пикапа, названного Tarok, состоялась на автосалоне в Сан-Паулу. Новинка пока находится в статусе концепта, однако в компании обещают, что серийный вариант представят «в ближайшем будущем». Точные сроки в Volkswagen не озвучили. По данным бразильских СМИ, производство модели стартует в следующем году, причем товарный вариант практически не будет отличаться от прототипа.

Технически пятиметровый VW Tarok повторяет паркетник Tiguan: грузовик построен на платформе MQB с поперечным расположением мотора и задней пружинной многорычажкой, автомобиль имеет несущий кузов. Как отметили в Volkswagen, модель полностью разработана бразильским подразделением марки, хотя дизайн Tarok перекликается с другим концептуальным пикапом – VW Tanoak, созданном на базе кроссовера Atlas (так в США называется модель, у нас известная под именем Teramont).

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Грузоподъемность бразильского прототипа – около тонны. Длина грузовой платформы – 1206 мм. Если сложить второй ряд кресел и откинуть нижнюю часть стенки кабины, то этот показатель увеличится до 1861 мм. А если задние сиденья и вовсе убрать и откинуть при этом задний борт, то длина площадки составит уже 2775 мм.

Концепт Volkswagen Tarok оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.), шестиступенчатым «автоматом» и системой полного привода 4Motion. Ожидается, что эти мотор и коробка достанутся и товарной версии, плюс для будущего серийного пикапа заявлен дизель 2.0 TDI (150 л.с.). Кроме того, у конвейерного варианта наверняка появятся передний привод и «механика». В списке оборудования значатся мультимедийная система с тачскрином, виртуальная «приборка», климат-контроль.

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Основным рынком для Tarok станет Бразилия, там будут продавать автомобили локальной сборки. В линейке марки новинка займет нишу между грузовичком Saveiro (от 48 390 реалов или 858 000 рублей по актуальному курсу) и Amarok (от 116 490 реалов или 2 067 000 рублей). Главные конкуренты Tarok — Fiat Toro и Renault Duster Oroch.

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Между тем в Volkswagen уже заявили о том, что пикап может стать глобальной моделью, правда, список стран, в которых его планируют продавать, пока не озвучен. Впрочем, даже если Россия и войдет в этот перечень, то у нас Tarok без локального производства по цене вряд ли далеко уйдет от Амарока. Рекомендованная производителем цена Amarok в РФ — от 2 378 300 рублей, при этом, по данным нашего каталога «Авто у дилеров», в Москве, например, на «старший» грузовик действуют более привлекательные предложения.