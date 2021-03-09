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Новый Ford Maverick: первые изображения

09.03.2021 485 0 0

Американская компания готовит новую модель, которая получит старое знакомое названием Maverick. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, интернет-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть автомобиль.

 

Имя Maverick нам знакомо прежде всего по кроссоверу, который выпускался с 2000 по 2007 годы и также предлагался с названием Escape (его фотографии в галерее в конце статьи). А ранее так именовались совершенно разные автомобили: в 70-х это имя носили компактные седаны и купе, в 80-х и 90-х – клоны внедорожников Nissan Patrol и Terrano II. Теперь же название позаимствует новый компактный пикап с четырёхдверной кабиной и несущим кузовом. Судя по опубликованным в Сети шпионским фотографиям, вертикальная передняя часть будет вдохновлена «старшими» пикапами бренда – прежде всего, F-Series. Так, Maverick получит крупную решётку радиатора и U-образные фары со светодиодной начинкой.

Боковины кузова имеют весьма традиционный для пикапов дизайн, наиболее характерным элементом можно назвать колёсные арки с полукруглыми выштамповками над ними, сделанными в стиле рестайлингового F-150. Сзади расположатся крупные фонари шестиугольной формы, а также крышка борта с выштампованным на ней наименованием модели.

Новый пикап будет построен на платформе С2, первым автомобилем на которой стал Ford Focus четвёртого поколения, представленный в 2018 году. Ещё одна модель, использующая эту платформу – компактный кроссовер Bronco Sport, с которым новый пикап будет максимально унифицирован. Он может получить рядные бензиновые турбомоторы EcoBoost 1.5 (183 л.с., 258 Нм) и 2.0 (253 л.с., 375 Нм). Базовый пикап, скорее всего, оснастят механической коробкой передач и передним приводом, более дорогим модификациям будет положен полный привод и 8-ступенчатый «автомат».

Премьера нового Ford Maverick состоится в ближайшие месяцы.

Ford Maverick/Escape 2000 года
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Ford Maverick/Escape 2000 года
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Ford Maverick/Escape 2000 года
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Сегодня в России легковые модели Ford официально не представлены, есть лишь микроавтобус Transit (от 2 375 000 рублей) и коммерческие варианты – 2-дверное шасси Transit (от 1 990 000 рублей) и фургоны Transit Custom (от 1 974 000 руб.).

Кстати, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Ford Mondeo пятого поколения.

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