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  • Ford начал производство компактного пикапа. Премьера — в ближайшие месяцы

Ford начал производство компактного пикапа. Премьера — в ближайшие месяцы

05.03.2021 158 0 0

«Синий овал» готовится расширить линейку пикапов и скоро представит младший грузовичок с несущим кузовом на легковой платформе С2. Пробную партию этих машин уже изготовил завод Ford в мексиканском городе Эрмосильо.

 

О подготовке к производству компактного пикапа Ford на платформе С2 (первым её получил в 2018 году Ford Focus четвёртого поколения) стало известно прошлым летом. Теперь же The Detroit News со ссылкой на подготовленный на этой неделе отчёт компании Ford для акционеров сообщает, что полноценный старт производства грузовичка в Мексике намечен на июль текущего года, но в феврале завод в Эрмосильо уже выпустил пилотную партию из 21 автомобиля, которые, вероятно, предназначены для сертификации и отладки конвейера.

В документах пикап пока фигурирует без имени под безликим обозначением C-Pick Up, но американские СМИ в один голос утверждают, что новинка будет называться Maverick. Под этим именем в 70-х производились компактные купе и седаны Ford, в 80-е годы его присвоили клону большого внедорожника Nissan Patrol под маркой Ford, в 90-е — клону компактного внедорожника Nissan Terrano II под маркой Ford, в 2000-е — оригинальному компактному кроссоверу на платформе CD2, который был также известен под именем Escape (в частности в России, где продавали версию тайваньской сборки) и имел клонов в лице Mazda Tribute и Mercury Mariner. В общем, имя Maverick не закрепилось за каким-то конкретным типом автомобиля и теперь его, видимо, будет носить пикап.

Ford Bronco Sport

В Эрмосильо с лета прошлого года производится компактный кроссовер Bronco Sport, который от родственного кроссовера Escape/Kuga на платформе С2 отличают брутальный дизайн, улучшенная геометрическая проходимость и две муфты в приводе задних колёс вместо одной на дорогих версиях. Очевидно, что по части техники Maverick и Bronco Sport будут максимально унифицированы, то есть под капотом Maverick следует ожидать рядные бензиновые турбомоторы семейства EcoBoost: 1,5 л (183 л.с., 258 Нм) и 2,0 л (253 л.с., 375 Нм). У Bronco Sport они сочетаются только с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», но Maverick, возможно, в базе получит МКП и передний привод, чтобы опустить входную цену. А вот на вершине гаммы может появиться гибридная версия.

Американские СМИ ожидают, что базовая версия Maverick будет стоить в США около 20 тысяч долларов. Для сравнения скажем, что кроссовер Bronco Sport стоит в США от 26 820 долларов, среднеразмерный пикап Ranger – от 24 820 долларов, полноразмерный пикап F-150 – от 28 940 долларов.

Любопытно, что сейчас в США сегмента компактных пикапов нет вообще — их средой обитания считается Латинская Америка, но некоторые производители уверены, что у таких грузовичков есть перспективы и в США, а Hyundai вообще называет эту страну основным рынком сбыта своего грядущего компактного пикапа Santa Cruz.

Ram 1000 – типичный представитель сегмента компактных пикапов для Латинской Америки. Он же известен в регионе как Fiat Toro. Есть большая вероятность, что Ram 1000 вслед за Ford Maverick отправится покорять США и Канаду. Кроме того Ram готовит к выпуску новый среднеразмерный пикап по имени Dakota.

Ford рассчитывает, что совокупный спрос на Maverick на двух континентах превысит 100 тысяч в год. Будет ли эта машина поставляться за пределы Америки, пока неизвестно.

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