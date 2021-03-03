Животворящий Stellantis: новый пикап Ram Dakota всё-таки будет

Марка Ram, входящая в состав корпорации Stellantis, всё-таки выпустит новое поколение среднеразмерного пикапа Dakota, несмотря на то, что месяц назад прошёл слух о том, что проект свёрнут.

Среднеразмерный пикап Dakota выпускался в трёх поколениях под марками Dodge и Ram в период с 1986 по 2011 год. Пик продаж, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на второе поколение грузовичка и 2000 год, когда в США было реализовано 177 395 экземпляров. Третье поколение оказалось куда менее успешным: в первый полный год продаж – 2005-й – было реализовано 104 051 шт., а в 2009-м после мирового экономического кризиса продажи упали до 10 690 шт. и через два года «третий» Dakota бесславно завершил рыночную карьеру. С 2012 года марка Ram предлагает в США только полноразмерные пикапы.

Dodge Dakota второго поколения

Слухи о возрождении Dakota появились весной 2020 года с подачи журнала Motor Trend, но в прошлом месяце другой авторитетный ресурс – GM Authority – сообщил, что разработка нового Dakota остановлена. На этой неделе издание Automotive News со ссылкой на собственный анонимный источник, знакомый с положением дел в Ram, заявило, что новый Dakota всё-таки увидит свет, что проект сдвинулся с мёртвой точки и развивается. Увы, пока неизвестно, когда именно новый среднеразмерный пикап Ram поступит в продажу.



Возможно, пауза в разработке возникла из-за пандемии COVID-19 либо из-за бюрократических процедур по слиянию Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA в единую корпорацию Stellantis. Слияние, как известно, завершилось в январе и уже новое единое начальство под предводительством Карлоса Тавареса решает, какие проекты и в каком порядке нужно развивать. Пикапу Dakota, судя по всему, дали зелёный свет, вот только непонятно, что будет для него базисом.

Jeep Gladiator

Вариантов, по сути, два. Первый – взять за основу успешный Jeep Gladiator, продажи которого в прошлый ковидный год в США выросли на 94% до 77 542 шт., но это довольно дорогая машина (от 33 565 долларов), слишком оффроудная, с безальтернативным полным приводом и неразрезными мостами. Пика Ram на этой платформе вряд ли сможет конкурировать по цене с лидером сегмента Toyota Tacoma (от 26 250 долларов), который в прошлом году разошёлся в США тиражом 238 806 шт. и предлагается в том числе в заднеприводном исполнении.



Peugeot Landtrek

Более разумным представляется вариант адаптации для нового Ram Dakota платформы представленного в прошлом году пикапа Peugeot Landtrek (он же Changan F70) – он современный, недорогой, достаточно компактный, но при этом вместительный. Разумеется, чтобы превратиться в Ram Dakota, китайско-французскому пикапу придётся подправить дизайн под американские вкусы и снабдить более мощными двигателями (желательно V6), чтобы было не хуже, чем у конкурентов. В числе потенциальных соперников Ford Ranger (в 2020 году в США продано 101 486 шт.), Chevrolet Colorado (96 238 шт.) и Nissan Frontier (36 845 шт.). Последний, как видим, продаётся плохо, но в феврале представлено новое поколение, с которым компания Nissan связывает большие надежды.



Добавим, что в Латинской Америке у марки Ram есть компактный пикап с индексом 700 – это перелицованный Fiat Strada, то есть, в сущности, легковая машина с безальтернативным передним приводом. Она тоже имеет шанс появиться в США и встать в модельном ряду на ступеньку ниже нового Ram Dakota. Конкурентами Ram 700 могут стать ещё не представленные компактные пикапы Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.