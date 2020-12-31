Пикап Hyundai снова попался фотошпионам: родня Tucson, но со своим дизайном

Еще пять лет назад компания Hyundai показала концептуальный грузовик Santa Cruz, однако о том, что пикап действительно появится в гамме бренда, официально объявили лишь под конец 2019-го. Причем тогда же в Хёндэ заявили, что приоритетным рынком будут США. Затем в Сеть стали выкладывать снимки замаскированных тестовых прототипов, а в мае этого года шпионам даже удалось запечатлеть серийный кузов без какого-либо камуфляжа. И вот новая порция фото: эти кадры сделаны в Корее, их опубликовал в своем блоге пользователь под ником SHM (он же sunghoon617). Скорее всего, на родине Hyundai пикап проходит доводочные испытания, ведь уже давно известно, что для Америки производство наладят на заводе в Алабаме, где также собирают Santa Fe, Sonata и Elantra. Кстати, в прошлогоднем пресс-релизе грядущий грузовичок был обозначен именно как Santa Cruz, впрочем, не исключено, что товарной версии все же достанется другое имя.

По предварительным данным, пикап построен на базе кроссовера Hyundai Tucson нового поколения. То есть у грузовика несущий кузов, поперечное расположение мотора и передний привод в «базе». Полный привод тоже будет, но уже за доплату.



От дизайна концепта Santa Cruz практически ничего не осталось, разве что у задних фонарей похожая форма. Но и от родственного Туссана пикап внешне отличается: у грузовика свои бамперы и радиаторная решетка, а у фонарей Т-образный рисунок (разумеется, начинка светодиодная). Хотя общие черты тоже есть. Так, грядущая модель тоже получила двухъярусную головную оптику, ну и благодаря предыдущему улову фотошпионов, мы знаем, что на боках есть «изломанные» выштамповки.

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Габариты пикапа пока неизвестны. У кроссовера Hyundai Tucson нового поколения два варианта длины и колесной базы, и американцам предложат именно растянутую версию (паркетник выйдет на американский рынок весной 2021-го): длина такого SUV равна 4630 мм, расстояние между осями – 2755 мм (у «короткого» Туссана, предназначенного в основном для Европы, эти показатели составляют 4500 и 2680 мм соответственно). Заявленный дорожный просвет переднеприводного американского Tucson – 180 мм, полноприводного – 211 мм.



В Штатах пикап, вероятно, разделит мотор с Туссаном. Речь идет о бензиновом «атмосфернике» 2.5, который на кроссовере выдает 190 л.с., он комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Также не стоит исключать появление гибридных версий с установкой на основе «турбочетверки» 1.6.

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Премьера пикапа пройдет в следующем году. К слову, в Хёндэ ранее заявили о том, что их новинка адресована тем, кто хочет иметь все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Особо марка отметила миллениалов, то есть людей, родившихся после 1981 года.

