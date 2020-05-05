Пикап Hyundai снова показался на фото: пусть только кузов, зато без камуфляжа

Еще пять лет назад компания Хёндэ показала концептуальный пикап Santa Cruz, но лишь под конец 2019-го корейцы объявили официально – грузовику в линейке марки быть, главным рынком для него станут США. Затем Сеть наводнили шпионские фотографии замаскированных тестовых образцов, а теперь в распоряжении американского издания Motor1 оказался снимок серийного кузова без камуфляжа. Отметим, в прошлогоднем пресс-релизе грядущая модель была обозначена именно как Santa Cruz – очевидно, она сохранила имя прототипа. А вот от дизайна концепта мало что осталось.

Итак, по неофициальной информации, Santa Cruz построен на базе паркетника Hyundai Tucson нового поколения (кросс еще не представлен, но и его уже не раз ловили во время испытаний), то есть у грузовика несущий кузов. Судя по предыдущим «спайшотам», как и родственный SUV, пикап получил двухъярусную головную оптику, при этом радиаторная решетка у него оригинальная. На боках мы видим выштамповки в стиле шоу-кара Vision T (предвестник следующего Туссана) и седана Elantra последней генерации.

Ожидается, что пикап получит бензиновый мотор 2.5, кроме того, у него, возможно, будут гибридные версии. Ну а если Santa Cruz выберется за пределы Штатов, то не исключено и появление дизеля.



Для США сборку наладят на местном заводе Hyundai, который также выпускает Santa Fe, Sonata и Elantra. Старт массового производства грузовика там намечен на 2021-й, однако премьеру он может справить уже в этом году.

Концепт Hyundai Santa Cruz, представленный в 2015 году 1 / 3 Концепт Hyundai Santa Cruz, представленный в 2015 году 2 / 3 Концепт Hyundai Santa Cruz, представленный в 2015 году 3 / 3

Между тем даже если Hyundai и решится превратить пикап в глобальную модель, то до российского рынка Santa Cruz все равно не доберется. Об этом в интервью Kolesa.ru ранее рассказал управляющий директор «Хёндэ мотор СНГ» Алексей Калицев. «Мы не видим никаких перспектив у пикапа в России. Совсем никаких. Это должно быть что-то очень дешевое для охоты и рыбалки, но наш бренд не может предложить такого варианта. Поэтому тема пикапа для России закрыта независимо от того, как сложится его судьба в США или других странах», — сообщил топ-менеджер российского подразделения Hyundai.

