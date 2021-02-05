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  • Новый пикап Nissan Frontier не стал копировать Navara, но сохранил технику предшественника

Новый пикап Nissan Frontier не стал копировать Navara, но сохранил технику предшественника

05.02.2021 264 0 0

Японская марка официально представила новый грузовик, предназначенный для США. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. А вот мотор и коробка перешли с предыдущей машины, ведь их заменили совсем недавно.

 

Глобальный пикап Nissan Navara сменил поколение еще в 2014-м, полноценный рестайлинг он пережил минувшей осенью. В Штатах же до сих пор продают модель предыдущей генерации (то есть Навару образца 2004 года), там она зовется Frontier. К слову, до пандемии грузовик Nissan пользовался на американском рынке неплохим спросом, он находил по 70 000 – 80 000 владельцев ежегодно. Однако в ковидном 2020-м продажи рухнули сразу на 49% до 36 845 единиц. И вот у американского Frontier, наконец-то, появилась замена, и у такого пикапа есть все шансы вернуть покупателей.

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В плане дизайна клоном последней Навары грузовик не стал – у Frontier оригинальные кузов и салон. А вот рамная платформа прежняя, спереди все так же независимая двухрычажка, сзади – неразрезной мост на рессорах. Кроме того, американскому пикапу оставили гидроусилитель руля. Впрочем, и шасси, и рулевое управление перенастроены, вдобавок, благодаря новым гидравлическим буферам в креплениях кабины к раме, как утверждают в Nissan, на 80% снижена вибронагруженность. «Фишки» топовой версии Pro-X – амортизаторы Bilstein, дополнительная защита днища, у полноприводного исполнения Pro-4X (такой пикап и запечатлен на фирменных фото) также имеется блокировка заднего дифференциала.

Как и прежде, Frontier доступен с «полуторной» или двухрядной кабиной – King Cab и Crew Cab соответственно. Длина машины – 5339 мм, у базового пикапа расстояние между осями составляет 3200 мм, длина грузовой платформы – 1860 мм, у Crew Cab – 3200 и 1510 мм. Для Frontier с двойной кабиной также предусмотрена версия с увеличенной колесной базой (3551 мм), длина такого пикапа – 5692 мм, а грузовой отсек аналогичен King Cab.

Особенности экстерьера – плоский «нос» без фирменной хромированной V-образной вставки, «изломанные» фары и задние фонари (у дорогих версий оптика, разумеется, светодиодная). Внутри – аналоговые шкалы (но при этом в «приборке» появился крупный дисплей), мультимедийная система с тачскрином диагональю 8 или 9 дюймов (есть Wi-Fi), простенький блок управления «климатом» и традиционный рычаг коробки. Оранжевый декор в салоне – прерогатива Frontier Pro-X/Pro-4X.

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В арсенале модели нового поколения также значатся: беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора (есть «внедорожный» режим отображения, помогающий протиснуться между препятствиями без повреждений и царапин), восемь подушек безопасности, ESP с функцией стабилизации прицепа. За доплату предложат адаптивный круиз-контроль и комплекс SafetyShield 360, в последний входят системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), автоматического переключения света фар, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Двигатель и коробка перешли с предшественника, ведь их Frontier получил лишь в прошлом году: это 314-сильный бензиновый мотор V6 3.8 (пришел на смену V6 4.0) и девятиступенчатый «автомат». Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).

В Штатах Nissan Frontier стартует летом, покупателям предложат машины локального производства. Цены пока не объявлены. Уходящий пикап обойдется минимум в 27 090 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 032 000 рублей по актуальному курсу.

На российском рынке Nissan пикапы давно не продает, зато нам обещан новый кроссовер: к концу текущего года в РФ вернется Pathfinder, но уже в пятом поколении.

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