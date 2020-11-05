Nissan обновил пикап Navara: дизайн в стиле Titan и другой дизель

Представлен грузовик для азиатского региона: он получил часть обновок, которые уже сейчас есть у европейской версии, в их числе и мотор.

Японская компания выпускает актуальный пикап Nissan Navara третьего поколения с 2014 года (в Южной Америке модель называется Frontier). Он был представлен в Таиланде, и именно здесь спустя шесть лет производитель решил представить обновлённую версию. В первый раз «посвежевший» грузовик появился на экранах в мае: тогда был опубликован видеотизер со всеми ближайшими премьерами бренда. Некоторые из них уже рассекретили, теперь настала очередь Navara.



На фото: обновлённый Nissan Navara

В конце прошлого месяца в Сети оказались шпионские снимки пикапа без какой-либо маскировки, а немногим позже появился официальный ролик-анонс с датой дебюта. Теперь обновлённую модель, предназначенную для азиатского рынка, рассекретили полностью.



На фото: Nissan Navara Pro-4X

Nissan в ходе рестайлинга основательно поправил внешность Navara: судя по передней части, пикап стал похож на «старшего брата» – Nissan Titan (представлен в США). Его радиаторная решётка стала массивнее и получила «толстые» окаймляющие плашки по бокам и сверху. Кроме того, у «посвежевшего» грузовика другой передний бампер и иная светодиодная головная оптика (у начальных версий галогеновые фары). Корму Навары украсили изменённым бампером с подножкой, другими задними фонарями и откидным бортом багажного отсека.



В ходе обновления у Navara появилась новая топовая версия – Pro-4X. Она имеет несколько внешних отличий от «обычных» комплектаций: контрастные декоративные вставки, пластиковые накладки на колёсные арки, а также 17-дюймовые диски чёрного цвета. Помимо этого, высота бортов грузовой платформы у такого пикапа выше на 35 мм (она составляет 520 мм).



Интерьер пикапа освежили за счёт нового рулевого колеса, двухслойных стёкол в передних дверях, а также нового заднего дивана (у двухрядных версий). На центральном подлокотнике появились подстаканники, а на приборной панели – цветной дисплей маршрутного компьютера диагональю 7 дюймов (у «богатых» исполнений). Кроме того, Nissan Navara для азиатского рынка теперь оснащается такой же мультимедийной системой с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая имеется у европейской версии. Опционально для пикапа доступны функции автоматического торможения и удержания в полосе, а также система кругового обзора.



В рамках рестайлинга модели усилили заднюю подвеску: это позволило увеличить грузоподъёмность Nissan Navara до 1,2 тонны. Также изменения затронули моторную гамму: теперь у версии для Азии турбодизель объёмом 2,5 литра заменили на мотор dCi с двумя турбокомпрессорами объёмом 2,3 литра (двигатель от Renault). Его отдача варьируется от 163 до 190 л.с., а крутящий момент – от 425 до 450 Нм. Отметим, таким мотором оснащаются пикапы, предназначенные для старосветского и австралийского рынков. Дизель идёт в комплекте либо с шестискоростной «механикой», либо с семиступенчатым «автоматом». Привод – либо задний, либо полный.



Nissan наладил производство обновлённого Navara для Азии в Таиланде, на этот рынок машины выйдут уже в декабре текущего года. Цены станут известны ближе к старту продаж. Актуальную версию пикапа с двойной кабиной сейчас здесь можно купить минимум за 693 тыс. батов (эквивалентно примерно 1,73 млн рублей по текущему курсу). Позже производство обновлённого автомобиля стартует в ЮАР, Мексике, а также в Испании. В России модель на сегодняшний день не представлена.

