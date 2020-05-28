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  • Nissan «запихнул» в одно видео следующие Qashqai, X-Trail, Note и еще 9 новинок

Nissan «запихнул» в одно видео следующие Qashqai, X-Trail, Note и еще 9 новинок

28.05.2020 466 0 0

Новые модели японской марки дебютируют в течение ближайших 18 месяцев. Часть из них доберется и до России – у нас компания делает ставку на сегмент SUV.

 

Накануне был день премьер BMW, а сегодня главным ньюсмейкером стал Nissan – японцы опубликовали финансовый отчет и представили новую стратегию развития, рассчитанную на четыре года. Подробнее о планах мы рассказали ранее, напомним вкратце: Ниссан сфокусируется на Северной Америке, Японии и Китае (но это не означает, что другие рынки компания покинет, не повезло лишь Южной Корее), глобальный модельный ряд сократят, будут закрыты два завода (в Испании и Индонезии), а в России к концу этого года прекратят производство автомобилей Datsun. Одновременно Nissan анонсировал 12 новинок, которые появятся в продаже в ближайшие полтора года. Так вот все эти модели теперь показали в одном тизерном ролике.

Видео называется «Nissan Next: from A to Z». И действительно, в ролике машины «проезжают» в алфавитном порядке: Ariya, Armada, Frontier, Kicks, Murano (или Magnite), Navara, Note, Pathfinder, Qashqai, Rogue, Terra и спорткар Z.

Правда, Nissan все же немного слукавил – кое-что из перечисленного уже рассекречено. Так, обновленный паркетник Kicks, получивший гибридную установку e-Power, вот уже почти две недели доступен для заказа в Таиланде, поставки начнутся в июне, позже кросс должен добраться и до Японии (там он придет на смену Juke). А под именем Armada в Штатах продают внедорожник, который на других рынках зовется Patrol: судя по всему, это не новое поколение, а рестайлинг – модернизированный вездеход дебютировал еще осенью прошлого года (хотя версия для Америки вроде бы слегка отличается дизайном – обратите внимание на противотуманки).

Nissan Kicks и Armada
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Nissan Kicks и Armada
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Насчет кроссовера на букву M полной уверенности пока нет – машина на тизере, кажется, компактнее Murano. Не исключено, что это бюджетный паркетник Magnite, который первыми получат жители Индии (такой кросс обещали сделать глобальным). Кстати, в пользу этого предположения говорят массивная радиаторная решетка и L-образные светодиодные ДХО – очень напоминает посвежевший компакт Datsun redi-GO, только-только стартовавший на индийском рынке. А ведь известно, что Magnite сначала собирались выпускать именно под маркой Datsun…

Кроссовер Nissan на букву M. На втором фото он посередине. Murano или все же бюджетный Magnite?
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Кроссовер Nissan на букву M. На втором фото он посередине. Murano или все же бюджетный Magnite?
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Ariya – это серийное воплощение одноименного концептуального электрокросса, представленного в 2019-м. Товарный «зеленый» SUV уже засветился на патентных картинках, модель могут привезти и в Россию, о чем местный офис Nissan намекнул в своем сегодняшнем релизе. Новый Note на тизере совсем не напоминает трехрядный вэн со сдвижными дверями – в такую машину якобы должен превратиться компакт со сменой поколений, по данным японских СМИ.

Nissan Ariya и Note
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Nissan Ariya и Note
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Предназначенный для США пикап Frontier еще сильнее отдалится от глобальной Navara. Напомним, в Штатах до сих пор продают грузовик второй генерации, то есть образца 2004 года, тогда как в других странах модель сменила поколение в 2014-м. Но на тизере видно, что у грядущих пикапов разный дизайн. Впрочем, мы уже давно знаем, что за основу для следующего Frontier взяли все тот же автомобиль из 2004-го.

Nissan Frontier, Navara, Pathfinder, Qashqai и Terra
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Nissan Frontier, Navara, Pathfinder, Qashqai и Terra
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Nissan Frontier, Navara, Pathfinder, Qashqai и Terra
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Nissan Frontier, Navara, Pathfinder, Qashqai и Terra
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Nissan Frontier, Navara, Pathfinder, Qashqai и Terra
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Nissan Rogue – это американское название нашего X-Trail, о новом поколении кроссовера «Колёса» тоже уже рассказывали, мы его даже показывали. Ну и вдобавок в презентации Ниссана обнаружилось официальное изображение модели. Следующий Qashqai якобы полностью раскроют осенью. По предварительным данным, кросс сохранил «тележку» CMF, при этом он обзавелся гибридными версиями, а вот дизели из Европы уберут. О новых Pathfinder и Terra информации пока нет.

Nissan Rogue, он же X-Trail
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Nissan Rogue, он же X-Trail
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Теперь, наконец, про спорткар Nissan, который в ролике мелькает с литерой Z. «Двухдверка» придет на смену Nissan 370Z, ожидается, что она поступит в продажу под индексом 400Z. Внешний облик модели выполнен по мотивам Datsun 240Z/Nissan S30 из семидесятых. Новинке прочат битурбированную «шестерку» 3.0 (405 л.с.) от Infiniti.

Nissan Z
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Nissan Z
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В России, если не считать гипотетического появления электрокросса Ariya, в ближайшем будущем мы ждем новые Qashqai и X-Trail. Кроме того, до нас, возможно, доберется Kicks, но вряд ли в виде гибрида – скорее, к нам привезут паркетник на платформе B0, который представлен в Индии (глобальная модель построена на «тележке» V).

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