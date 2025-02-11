Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы испытали обе новинки на дорогах. Начнём с флагманской «девятки».

История марки началась с компании South East (Fujian) Motor Co, которая выпускала под брендом Soueast лицензионные модели Mitsubishi с 1995 года. После завершения сотрудничества в 2000-х китайцы производили автомобили собственной разработки, а в 2024 году марка перешла под контроль концерна Chery. По сути, Соуи́с (по официальной версии, название читается именно так) представляет собой суббренд Jetour, поскольку обе нынешних новинки базируются на моделях именно этой марки. Занятно, что представители бренда дистанцируются от слов South и East – никакого, говорят, юго-востока! Наименование якобы происходит от слов Soul и Easy – такая вот лёгкость бытия. А ещё, несмотря на фактическую принадлежность к Chery, в Soueast на всякий случай подчёркивают, что это вполне себе самостоятельный бренд со своей отдельной дилерской сетью – тут сложно поспорить, на официальном сайте указано уже четыре с лишним десятка дилеров по всей стране.

Что ты такое

Кроссовер S09 построен на базе рестайлингового Jetour X90 Plus. Но если Джетур продаётся в РФ только с роботом и передним приводом, то Soueast доступен и с автоматом, и с полноприводной трансмиссией – платформа T1P разработки Chery позволяет довольно гибко комбинировать разные агрегаты. «Девятка» предлагается на российском рынке с двумя моторами, парой коробок передач и двумя типами привода.

Двигатель SQRF4J16C объёмом 1,6 литра и мощностью 190 л.с. доступен только с 7-ступенчатым роботом DF727 и передним приводом. С 2,0-литровым мотором SQRF4J20 мощностью 197 л.с. уже возможны варианты: в случае переднего привода с ним агрегатируется 7-ступенчатый робот 738DHA, а полноприводная версия оснащается только 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом 840AHA китайского производства. Задние колёса подключаются через многодисковую муфту марки BorgWarner.

Сборник цитат

Превращение Jetour в Soueast не обошлось лишь сменой шильдиков – внешность у S09 своя. Фирменный стиль марки диктует наличие светящейся «моноброви» и небольших прямоугольных фар головного света у обеих моделей – точь-в-точь как на Lixiang. Но у Соуисов есть ещё и решётка радиатора – у «девятки» она украшена узором в мелкие треугольники и вдобавок подсвечивается по периметру.

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А вот сзади S09 выглядит как типовой китайский кроссовер – совершенно ничего особенного. Удивляет только орнамент из трёхлучевых звёзд в фонарях, и это не единственная отсылка к Mercedes-Benz. Доступных цветов шесть: чёрный, тёмно-серый, светло-серый, белый, синий и зелёный. Кузов, как пояснил технический специалист марки, оцинкован «по крышу», включая оконные рамки дверей, но они почему-то обработаны только с внутренней стороны.

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Архитектура интерьера тоже кажется знакомой. Прежде всего в глаза бросается 15,6-дюймовый центральный дисплей – мультимедийная система работает на процессоре Snapdragon 8155 и может похвастать завидным быстродействием и откликами на касание тачскрина. Другое дело, что взаимодействовать с экраном приходится гораздо чаще, чем хотелось бы, потому что никаких кнопок на центральной консоли больше нет, не считая нескольких сенсорных клавиш управления климатом и «аварийки». Даже для регулировки температуры воздуха в салоне приходится лезть в меню. Неудобно.

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Интерфейс симпатичный, меню по китайским меркам вполне логичное, но не лишено огрехов перевода. Сам экран там, например, называется «Показ» – надо же было так перевести слово Display! Ну и слишком много места на экране отведено под картинки, которые просто выполняют роль обоев рабочего стола – как на персональном компьютере. Есть поддержка Apple CarPlay, а позже, с очередным обновлением софта, обещают добавить и Android Auto. У 10,25-дюймовой панели приборов приятная графика, но интерфейс сумбурный – разобраться в сплетении букв и цифр непросто даже на стоянке, а уж на ходу и подавно.

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Вообще, компоновка передней панели создаёт ощущение, будто едешь в автобусе – она довольно низкая и плоская. Материалы в салоне неидеальные: несмотря на симпатичные узоры на панели и дверях, впечатление портит грубоватый на ощупь кожзам и бюджетный пластик. Руль а-ля Мерседес удивляет очень тугими металлическими кнопками и барабанчиками, а тачпады на спицах точно так же случайно задеваешь ладонью при быстром вращении.

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Простор и удобства

Кресла хороши – в презентации заявлено, что для их набивки использовано восемь пеноматериалов разной жёсткости, и это похоже на правду. Сиденья отлично распределяют нагрузку, мышцы не затекают даже после нескольких часов езды без остановки. Вот бы ещё подушку подлиннее… Геометрия посадки на редкость удачная, прежде всего благодаря диапазонам регулировок. Особенно – руля.

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На втором ряду просторно, диван регулируется в продольном направлении и по наклону спинки, но главная фишка обеих моделей Soueast, которой так гордятся китайцы, – трёхрядная компоновка интерьера. Здесь семь мест, хотя последние два скорее номинальные, и взрослым там будет неудобно, если придётся ехать хоть сколько-нибудь продолжительное время. Странно, что пассажиры второго ряда вольны настраивать только скорость обдува, но не температуру воздуха. Впрочем, третьему ряду и вовсе достались только дефлекторы в потолке. Доступных цветов салона три – чёрный, коричневый и даже зелёный.

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Динамика и шум

Обзорность с водительского места отличная, зеркала регулируются в широком диапазоне. Наш тест S09 начался со скоростного участка – на загородных трассах кроссовер показывает неплохую динамику и резво разгоняется во всём диапазоне разрешённых скоростей. По крайней мере 2,0-литровая версия – на тесте были представлены только такие. Педаль газа показалась очень лёгкой и отзывчивой, в городском трафике будто даже чересчур.

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А вот автомат откровенно ленив: переключается словно с неохотой, а иногда и наоборот, с неуместной суетой. Подрулевых лепестков у «девятки» нет, так что пощёлкать передачами вручную можно только с помощью селектора, который пытается изображать хрусталь.

Трассовый режим вкупе с промозглой петербургской погодой быстро обнажил один важный недостаток кроссовера – плохо проработанную аэродинамику, из-за которой передние боковые стёкла моментально пачкаются. Их затягивает грязью с дороги и беспрепятственно заливает потоками воды с ветрового стекла. Откровенно слаба и шумоизоляция: громко свистит воздух в зеркалах, воет ветер, но сильнее всего слышен постоянный низкочастотный гул от дороги. Это и гудящие шины, и барабанящие по аркам камни и песок. Даже двойные передние стёкла флагманской «девятки» не спасают.

Вдобавок все стёкла в машине отчаянно запотевают – и ветровое, и боковые. Поэтому приходится постоянно отвлекаться от дороги и включать обдув. Спасибо, что для этого хотя бы предусмотрели отдельную кнопку, пусть и сенсорную. Добавляет проблем ещё и тот факт, что в автоматическом режиме климат работает по-китайски, то есть вместо того, чтобы просто дуть тёплым воздухом, он устраивает типичные «качели» от бодрящего холодного до обжигающего горячего. С явным уклоном в первый.

Жёсткость и безопасность

Подвеска тщательно отмечает все стыки на эстакадах и потряхивает на заплатках асфальта. Жестковато! Но когда мы свернули в лес на извилистые дорожки с плотно укатанным снегом, S09 поехал достаточно упруго – да, на таком покрытии в хорошем темпе машину болтает и подбрасывает, но без дискомфорта. Подвеску ни разу не пробило даже на самых крупных перепадах высот, так что запас энергоёмкости у неё есть. Да и кренится кроссовер весьма умеренно и не досаждает раскачкой на длинной волне.

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Курсовая устойчивость неплоха, скоростную прямую Soueast держит уверенно. Рулевое управление подчёркнуто лёгкое, без особой обратной связи и внятного нуля – сплошная «синтетика». У S09 есть несколько ездовых режимов – Eco (экономичный), Normal (нормальный), Sport (спортивный), Snow (снег), Mud (грязь) и Off-Road (бездорожье). Выбираются они крупной шайбой на центральном тоннеле (у переднеприводной версии вместо неё — ещё один подстаканник).

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С «Эко» всё понятно – там силовой агрегат быстро уходит на высшие передачи и пытается экономить топливо. «Спорт» – его противоположность, в нём автомат до последнего держит передачу и не стесняется крутить мотор. Причём выигрыша в динамике по ощущениям от этого нет никакого – так, один антураж. «Нормальный» режим оптимален и универсален, а вот разницу между «Снегом», «Грязью» и «Бездорожьем» уловить так и не удалось. По крайней мере – в снегу. Кстати, с ним вообще нужно быть аккуратнее – колёса с тонкими спицами быстро и плотно забиваются снегом. После выезда на асфальт это вызывает такой дисбаланс, что у S09 вдруг появляется отсутствующая в списке опций функция вибромассажа.

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В тестовой программе также был предусмотрен спецучасток на взлётно-посадочной полосе аэродрома в окрестностях Сортавалы. Там можно было испытать Соуис на двух «змейках» – медленной и быстрой, а также выполнить классический «лосиный тест». Обошлось без откровений – система стабилизации цепко держит кроссовер на траектории и не допускает аварийных ситуаций.

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Здесь загадкой является только алгоритм работы муфты: обычно задние колёса подключаются после пробуксовки передних, но на льду аэродрома передняя ось, будучи обутой в «липучку», почти не перестаёт буксовать. Однако автомобиль от этого не становится однозначно полноприводным: судя по характеру скольжений, в одних и тех же виражах алгоритм подключения задней оси различается. «Девятка» явно не оценила подобные упражнения. Но едет она безопасно, этого не отнять.

Ценовой вопрос

Soueast S09 доступен в трёх комплектациях – Comfort, Comfort Plus и Premium. Базовая стартует от 3 559 000 рублей, за эти деньги предлагается 1,6-литровый мотор и 7-ступенчатый робот. Разумеется, на переднем приводе. Зато уже тут есть 20-дюймовые колёса, электропривод багажной двери, бесключевой доступ и запуск мотора стильной квадратной кнопкой. Все комплектации кроссовера включают «тёплые» опции – подогрев зеркал, ветрового стекла, передних кресел, сидений второго ряда, руля и форсунок омывателя.

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За Comfort Plus придётся отдать 3 899 000 рублей, и здесь будет уже 2,0-литровый двигатель с тем же роботом и передним приводом. В списке опций появляются климат-контроль и набор водительских ассистентов – система мониторинга слепых зон (BSD), помощи при смене полосы движения (LCA), предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW), предупреждения о риске столкновения при движении задним ходом (RCTA) и предупреждения о риске наезда сзади (RCW).

Комплектация Premium с полным приводом и автоматом обойдётся в 4 099 000 рублей. Она щеголяет бесконтактным открытием двери багажника, вентиляцией передних кресел и многими другими опциями. Также автомобиль оснащён пакетом из более чем 10 электронных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль (АСС), систему предотвращения лобового столкновения с функцией автоторможения (FCW + AEB), предупреждения о выходе из полосы движения (LDW), автоматическое управление дальним светом (HMA) и многое другое.

Дорого? По сравнению с конкурентами, которыми в Soueast видят такие модели, как Geely Monjaro, Jaecoo J8, GAC GS8, Chery Tiggo 9, Changan CS95 и Geely Okavango, получается, что нет. Ведь ни один из них не обладает заманчивым набором из классического автомата, полного привода и семи мест в салоне, подчёркивают китайцы, а S09 в схожих комплектациях выходит ещё и дешевле.

Впрочем, иначе было бы совсем наивно – только так новая для российского рынка китайская марка может рассчитывать на интерес потребителей. Посмотрим, удался ли Chery этот эксперимент и есть ли вообще разумный предел количеству суббрендов.