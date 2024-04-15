Редкий автомобиль не вызывает хоть какие-то эмоции… Про негативные говорить не будем, но обычно мы называем «эмоциональными» модели, стимулирующие и провоцирующие драйверские амбиции. А вот Jaecoo J8 буквально всем своим существом призывает: успокойся, расслабься и наслаждайся окружающим тебя комфортом.

Марка Jaecoo очень молода. О появлении на свет этого суббренда концерн Chery заявил в апреле прошлого года на автосалоне в Уху, а в Россию он пришел только осенью с единственной моделью J7, которую мы и протестировали на дорогах Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Нужно сказать, что комфортабельный и весьма неплохо выглядящий автомобиль, ориентированный на поклонников активного отдыха на природе, сразу нашел свою аудиторию: всего за несколько месяцев было продано 4389​ «Крутых охотников» (название марки Jaecoo представляет собой слияние немецкого «Jäger», то есть охотник, и «Cool», что, как все знают, переводится с английского как «крутой»). Неплохо, совсем неплохо для новичка! Но марка с одной моделью – это не солидно, и еще в сентябре прошлого года было объявлено, что в 2024 году российскую линейку пополнит большой кроссовер Jaecoo J8. Но как же с этими китайцами все сложно: в Шанхае этот автомобиль показывали под именем Jaecoo 9 – он же является продуктом бейдж-инжиниринга флагманского Chery Tiggo 9 (который, кстати, тоже должен появится в России).

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Ну а познакомиться с «флагманом двух марок» нам предстояло на дорогах Ставрополья и Адыгеи. И начнем, как водится, с внешности. Сразу скажу, что с точки зрения внешнего дизайна Jaecoo J7 показался мне существенно интересней. У этого автомобиля гораздо больше оригинальных, притягивающих взгляд деталей: боковые зеркала с прямоугольными очертаниями, «четырехэтажная» передняя светотехника (первый этаж – противотуманки, над ними – фары дальнего света, еще выше – ближнего), и над всем этим – оригинальная комбинация габаритов, поворотников и дневных ходовых огней в виде этаких шашечек. J8 выглядит куда более традиционно: крупная восьмиугольная решетка облицовки радиатора с хромированными вертикальными ламелями, элегантные очертания кузова с резко очерченными колесными арками и подштамповкой, соединяющей задние арки с передними. Но размер чувствуется – большой автомобиль, солидный, габариты – 4820×1930×1699 мм, колёсная база – 2820. При этом отсутствие защитных накладок из неокрашенного пластика на арках, нижних частях дверей и порогах явственно свидетельствует: к экстремальным внедорожным приключениям автомобиль не готовили.

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Равнение на Mercedes

А к чему готовили, становится ясно, как только потянешь за выдвигающуюся ручку и откроешь дверь в салон. Тут даже не намеки, а вполне непосредственная заявка на некую роскошь и очень высокий уровень комфорта. Начнем с рабочего места водителя. Первое, что я хочу отметить – очень удобное кресло с регулируемой длиной подушки. Диапазона регулировок и кресла, и руля хватает с запасом. Руль, естественно, регулируется по наклону и вылету, причем при помощи сервопривода. Управление перемещением кресел переднего ряда по-мерседесовски вынесено на дверь, а на основаниях кресел осталась только регулировка поясничного подпора и управление режимом массажа. Вообще, создатели салона очень внимательно смотрели именно на Mercedes, позаимствовав перенесенный на рулевую колонку селектор коробки и получив неизбежно перегруженный функциями левый подрулевой переключатель.

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Естественно, кресла снабжены и обогревом, и вентиляцией, но для включения обогрева есть сенсорная клавиша на консоли, а вот вентиляция включается только через сенсорный дисплей, и где там это делается, нужно еще поискать. А переднее пассажирское кресло снабжено еще и выдвижной оттоманкой. Да уж, в дальнем путешествии передний пассажир точно будет пребывать в привилегированном положении: выдвинул оттоманку, занял позицию «полулежа» и расслабляйся в свое удовольствие… Но и водителю массаж будет совсем не лишним. Я, например, четко понял, что за рулем Jaecoo J8 я без особых проблем и протестов со стороны поясницы смогу проехать и тысячу километров, и даже больше.

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В отличие от J7, в салоне J8 начисто отсутствуют какие-либо намеки на внедорожные приключения вроде массивных металлических ручек с нарочито грубыми болтами с головками под шестигранник. Наоборот: вместо обычных ручек, открывающих замки дверей, в машине установлены кнопки. Я, когда увидел эти кнопки, решил было, что двери тут снабжены сервоприводами, как в роскошном электрокаре Avatr 11, но нет. Нажимаешь на кнопку – дверь разблокируется, ну а чтобы ее открыть окончательно, требуется толкнуть ее рукой или плечом. Впрочем, на случай, если что-то пойдет не так, конструкторы все-таки предусмотрели и чисто механические ручки, правда, маленькие и не бросающиеся в глаза.

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Вообще, к расположению органов управления Jaecoo J8 нужно привыкать. К примеру, клавиша управления электрическим стояночным тормозом притаилась в блоке в районе левого колена вместе с управлением светом и другой клавишей, которая открывает снабженную сервоприводом дверь багажника. В принципе, физических органов управления немного, но они все-таки есть. Слава Кеннету Марвеллу (если кто не знает, этот английский ученый организовал первое «Эргономическое исследовательское общество»), боковые зеркала настраиваются традиционным образом, а не через тачскрин и меняющие свои функции кнопки на мультируле. Но к самим блокам на спицах руля вопросы все-таки есть. Все кнопки в этих блоках «полусенсорные», то есть при нажатии на глянцевую черную поверхность чувствуется тактильный отклик. Но, чтобы увидеть пиктограммы на кнопках и четко понимать, что именно ты нажимаешь, нужно обязательно переключить головной свет в режим Auto.

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Как и в случае Jaecoo J7, режимы движения (их семь, три дорожных – «Эко», «Комфорт» и «Спорт и четыре внедорожных – «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье») переключаются при помощи ротор-контроллера на консоли. Тут две проблемы: во-первых, переключение происходит слишком легко, и я пару раз случайно переключал режим, просто задев эту шайбу локтем, а во-вторых, сам ротор-контроллер смещен достаточно далеко назад, и чтобы переключить режим намеренно, руку приходится отводить назад не самым удобным образом. А сделано это для того, чтобы поместить мощную (50 Вт) беспроводную зарядку, с охлаждением заряжаемого телефона и функцией предупреждения на случай, если вы забудете телефон в машине. Увы, моя «лопата» с 6,9-дюймовой диагональю традиционно на зарядную площадку не поместилась. Вот даже удивительно: телефон у меня китайский, и автомобили китайские, а ни одного варианта с подходящей беспроводной зарядкой мне пока не попалось.



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Еще одно перспективное место для размещения какого-нибудь органа управления, на консоли слева от селектора режимов, занято регулятором громкости медиасистемы. Получается, что громкость можно менять тремя способами: кнопками на спицах руля, ползунком на соответствующем экране и вращением вот этого рифленого барабанчика. Зачем такое дублирование?



Очень неудачно размещена кнопка «аварийки» – в потолочном блоке, рядом с кнопками включения салонного света. Вот и получается: хотел «спасибо» авариечкой моргнуть, а включил лампочку. Потом выключил. Еще раз ткнул – отключил подушку безопасности переднего пассажира и только потом попал в нужную кнопку. Кнопка-то не подсвечивается! Абсолютно некуда положить брелок, разве что в подстаканник бросить. Ну и удивило отсутствие очечника – оснащен-то автомобиль очень богато. И вариант с черным салоном смотрится неплохо, а уж светлый салон и вовсе выглядит роскошно, и все материалы исключительно качественные и на ощупь приятные. А ведь есть еще и салонный фильтр стандарта PM2.5, и возможность включить ароматизатор c выбором одного из трех ароматов.

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Зато возможностями, которые предоставляет замена панели приборов на дисплей, разработчики J8 воспользовались куда лучше, чем создатели многих других китайских моделей, в том числе – группы Chery. Во-первых, для панели возможна темная и светлая тема, причем можно их выбрать по желанию, а можно задать автоматическую смену в зависимости от времени суток. Во-вторых, возможен классический внешний вид с двумя нарисованными циферблатами и современный с чисто цифровым представлением скорости и оборотов. При этом можно несколько раз нажать на левую верхнюю кнопку на правом блоке мультируля, и в случае классического вида приборной панели на месте тахометра последовательно появятся вписанные в круг экран бортового компьютера, данные системы мониторинга давления в шинах и карта встроенной навигационной системы. В случае современного оформления все это просто занимает правую часть экрана. Но если нажать на центральную кнопку на том же правом блоке мультируля и подержать нажатой четыре секунды, то карта развернется в виде «обоев» всей приборной панели. В общем, «карту на стол!». Кстати, штатная навигация – вполне работоспособная, разве что база данных по всяким разным объектам все-таки слабовата, но эту проблему полностью решают Apple CarPlay и Android Auto.



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Остается проверить, что там творится на втором ряду. А очень неплохо там, прямо скажем! Места для ног задних пассажиров – сколько душеньке угодно. Ну, немудрено, при такой колесной базе… Есть и дополнительный сервис. Климатом обитатели второго ряда управлять не могут, но вот силой и направлением воздушных потоков – вполне, причем дефлекторы есть не только на законцовке бокса-подлокотника, но и на средних стойках. Заодно они могут включить обогрев сидений и менять его интенсивность, ну и подключить какие-нибудь гаджеты для развлечений – для этого есть два слота, причем один из них – USB-C. Ну а если на улице жара и припекает солнышко – стекла задних дверей снабжены специальными шторками. А еще спинки сидений – регулируемые, правда, регулировки механические.

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Но автомобиль строго следит за тем, чтобы пассажиры вели себя ответственно и обязательно пристегивались. Мы-то ведь привыкли, что на задних сиденьях пристегиваться не обязательно, но в Jaecoo J8 этот номер не пройдет: кроссовер тут же начнет возмущаться, сигнализируя о своем негодовании мерзким диньдиньканьем, а загоревшийся красным силуэтик на приборной панели доложит водителю о том, кто именно безобразия нарушает. Кстати, определенные основания для этого есть: задние двери тоже открываются нажатием на кнопку, и пару раз коллеги, которые ехали на втором ряду, все-таки умудрялись случайно нажать на эту кнопку локтем.



Ну и багажник. Нормальный такой багажник в этой машине, емкостью 717 литров. Для поклажи трех человек, включая чемоданы и сумки с личными вещами и кофры с аппаратурой, этого хватило с большим запасом, а значит, хватит и для всего, что семья захочет взять с собой в дальнюю поездку. Потому что путешествия, на мой взгляд, это как раз то, для чего Jaecoo J8 подходит почти идеально, поскольку главное в этом автомобиле – это комфорт, и салонный, и в ездовой.

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Как все, только лучше

Jaecoo J8 построен на очень современной платформе Chery T2X. На этой же платформе построен, например, Exeed RX, с которым у нашего «Крутого охотника» немало общих черт. Посмотрите хотя бы на декоративные воздухозаборники на передних крыльях, на выдвижные ручки…Такой же двухлитровый турбомотор SQRF4J20C мощностью 249 л.с. в паре с таким же преселективным 7-ступенчатым роботом 7DCT400. Цифра 400 в данном случае говорит о максимальном крутящем моменте, который способен «переварить» данный агрегат, ну а поскольку пиковый момент данного мотора составляет 385 Нм, то особых проблем с надежностью у этой парочки быть не должно. Кстати, в Китае этот мотор сертифицирован на 261 л.с., но для России он был дефорсирован до налогово удобных значений. А еще в Китае есть вариант с классической 8-ступенчатой гидромеханикой, но к нам его не привезли.

Еще больше одинаковых решений вы найдете в салоне: и кресла, и спарку из двух слегка изогнутых дисплеев под общим стеклом, и D-образный мультируль с «полусенсорными» кнопками, и селектор коробки на рулевой колонке, и прицепившуюся к ней камеру системы DFS – этакого «большого брата», который постоянно следит за тобой, отслеживая малейшие признаки усталости. Обнаружит – и будет предлагать остановиться, отдохнуть и вообще «принять ванну, выпить чашечку кофе». Следит система и за тем, чтобы вы, не отвлекаясь, смотрели на дорогу. По счастью, если она решит, что вы ведете себя непозволительным образом, то донимать вас она будет только всплывающими окнами с грозными предупреждениями: голосовой вариант отключается в настройках и не требует повторного отключения при каждом запуске двигателя (ох, как же меня достали эти предупреждения в новом Exeed VX!). И ведь что обидно: автомобиль требует от вас не отвлекаться и смотреть на дорогу и делает это каждый раз, когда вы проводите какие-то манипуляции с сенсорным экраном, пытаясь на ходу поменять какие-то настройки.

А настраивать в J8 можно многое. Конечно, есть настройки, которые ты выбираешь один раз и потом к ним не возвращаешься. Ну, например, настройка жесткости рулевого управления. Я как выбрал максимально жесткий, «спортивный», так больше ничего и не трогал, тем более что найти экран с этой настройкой непросто: он почему-то спрятан в раздел «Ассистенты водителя», да еще и экран нужно промотать вверх. Совсем уж четкой зависимости загрузки руля от угла поворота колес все равно не возникло, но некая уверенность все же появилась. Или чувствительность педали тормоза: меня, к примеру, вполне устроила средняя. Но есть ведь и регулировка жесткости подвески!



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Jaecoo J8 оснащен системой CDC (Continuous Damping Control, постоянный контроль демпфирования), главный элемент которого – амортизаторы с изменяемой жесткостью. Жесткость меняется в соответствии с выбранным режимом движения в зависимости от скорости и характера покрытия (тут все решает электронный разум), причем изменения происходят очень быстро, всего за 0,002 секунды. Но есть возможность задать уровень вручную. Скажем, на хороших дорогах ставишь максимум – и система будет вполне успешно парировать поперечные крены в поворотах и клевки при интенсивном торможении. А въезжаешь на участок с разбитым асфальтом или на грунт – тут хочется подвеску несколько «распустить», хотя и в спортивном варианте подвеска очень комфортна и не выматывает душу тряской. Но раз уж можно добиться максимального комфорта, то почему бы и не поменять одну настройку? Вот только для этого нужно выйти из навигационного режима, зайти в «Настройки автомобиля» и там уже выбрать нужный пункт. На экран с функциями быстрого доступа, который все-таки можно вытащить поверх навигационного экрана в режиме сопряжения со смартфоном, управление жесткостью подвески не попало. Там есть отключение ESP, включение функции AutoHold и ассистента спуска с горы, а также система кругового обзора, регулировка и настройка проекционного дисплея – и на этом все. Впрочем, и на том спасибо…

Довольно глубоко закопано в меню и управление такой функцией боковых зеркал, как отклонение вниз во время движения задним ходом. На самом деле, эта функция нужна только при параллельной парковке к бордюру, а в остальных ситуациях она изрядно мешает. И вот тут бы иметь возможность ее оперативно включать и выключать – но нет.

Нет, он не провокатор



Но в целом Jaecoo J8 подкупает именно общим комфортом. Да, это вполне быстрый и достаточно динамичный автомобиль, 8,5 секунды до сотни – это совсем не плохой показатель для большого кроссовера (примерно так же разгоняется дизельный Porsche Cayenne). Но разгоняется J8 хоть и энергично, но плавно, без ощущений космонавта на начальном участке траектории. С обгонами на двухполосной трассе при встречном трафике – никаких особых проблем, хотя я не заметил особых различий между режимами «Спорт» и «Комфорт», разве что в «Спорте» коробка чуть дольше держит пониженную передачу. Ну а если в начале разгона тебе не хватает скорости переключения вниз – нажимаешь дважды (или трижды) на правый подрулевой переключатель, и тут автомобиль действительно «выстреливает», хотя и этот «выстрел» происходит достаточно плавно. Но двукратный нажим обязателен: первое нажатие просто переключает коробку в ручной режим управления.

Нельзя не отметить работу подвески: отменную плавность хода, ее «всеядность» и готовность глотать хоть пологую волну, хоть стыки, хоть неровности на кое-как отремонтированном асфальте. На грейдерах и грунте тряска все-таки доходит до обитателей салона, но не в той мере, чтобы превратиться во что-то совсем уж неприятное. При этом машина отличается отменной траекторной устойчивостью и на прямиках, и в быстрых поворотах. А еще для нее характерна нечувствительность к продольной колейности. Очень уверенно стоит автомобиль на дороге, просто очень.

Только положительных оценок заслуживает и шумоизоляция. Но вместе с тем нужно сказать, что Jaecoo J8 не относится к категории «провокаторов», которые после каждого поворота будто бы подзуживают: «Неплохо, но давай следующий пройдем еще быстрее. И камер вроде нет, давай газанем от души!». J8 – это воплощенная солидность, спокойствие и непоколебимая уверенность. Выбрал комфортную для тебя скорость? Вот и давай так и кати себе дальше.

Общий комфорт на длинных перегонах повышает яркий и очень информативный проекционный дисплей. Как ни странно, в автомобиле с черным салоном, на котором я ехал в первый день, мне никак не удавалось его настроить. Чтобы увидеть то, что он показывает, мне нужно было по-черепашьи вытягивать шею в сторону, а вот сместить изображение по горизонтали никак не получалось. Но в другой машине – с салоном из светлой бежевой кожи – все получилось буквально сразу. Ну и не могу не отметить корректную работу ассистентов, в первую очередь – активного круиз-контроля. У меня даже получалось совершать обгоны, не прикасаясь к педалям: на дороге с обгонными участками просто даешь руля влево, и как только перед машиной открывается свободная полоса, она весьма энергично ускоряется со скорости грузовика до заданной. И ассистент удержания в полосе неплохо цепляется за разметку. Конечно, только там, где она есть.

Там, где кончается асфальт

Остается вопрос с поведением на бездорожье. С одной стороны, система полного привода с предустановленными внедорожными режимами работает вполне адекватно. Мы это проверили на спецучастке в карьере. На спусках включаешь круговой обзор на 540 градусов (все, что вокруг, плюс то, что под днищем), прикидываешь траекторию, включаешь ассистент спуска по склону, направляешь машину вниз и убираешь ноги с педалей – все остальное Jaecoo сделает самостоятельно. Крутой грунтовый подъем к смотровой площадке у скалы «Чертов палец», на который я смотрел с большим опасением, автомобиль взял вообще без всякого напряжения. Правда, не знаю, что там было бы после длительного дождя – все-таки чисто дорожные шины Michelin не слишком располагают к таким экстремальным упражнениям. Но на сухом грунте J8 буквально играючи расправлялся даже с участками с глубокими колеями – просто едешь, не спеша, «вразрез», пропуская самые глубокие ямы между колесами.

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А вот работа «псевдоблокировок» мне не очень понравилась. По идее, в режиме «Бездорожье» система должна достаточно жестко тормозить разгруженное пробуксовывающее колесо, перебрасывая момент на загруженное, имитируя работу блокировок дифференциалов. На деле же все выглядит так: при попытке «вывесить» автомобиль на относительно небольшом бугре разгруженные колеса буксуют, загруженные стоят на месте, ну и автомобиль никуда не двигается, и это при том, что ни одно из колес от земли еще не оторвалось.

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Кстати, Jaecoo J8 предлагает две системы полного привода: обычную (которая в данном случае называется ARDIS, All Road Drive Intelligent System) с муфтой полного привода в общем корпусе с задним дифференциалом и систему TV-AWD (Torque-Vectoring All Wheel Drive, полный привод с управлением вектором тяги). Она устроена несколько сложней: передняя угловая передача дополнена кулачковой муфтой, а задняя – двумя электронно-управляемыми муфтами на полуосях. В результате при экстремально быстрых маневрах система парирует стремление автомобиля «вывалиться» наружу поворота, буквально вкручивая его на оптимальную траекторию (похожую по функции систему S-AWC предлагала Mitsubishi, хотя технически у Мицу все реализовано несколько иначе). Но тут вся проблема в том, что система TV-AWD неплохо помогает на асфальте, а вот на внедорожных участках, по свидетельству коллег, она ведет себя заметно хуже, чем традиционная система с одной муфтой. Подтвердить или опровергнуть это утверждение я не могу, самому мне попробовать систему TV-AWD не довелось.

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Брать будем?

Общее впечатление автомобиль оставил более чем положительное. В первую очередь — благодаря общему уровню комфорта, который определяется эффективным силовым агрегатом, интеллектуальным полным приводом, электронно-управляемой подвеской CDC и богатым комплексом ассистентов ADAS. К тому же машина радует вместительными салоном и багажником, богатым интерьером с системами очистки и ароматизации воздуха, функциями массажа передних кресел, возможностью беспроводного подключения CarPlay и Android Auto, проекционным дисплеем и наличием встроенного видеорегистратора и приличной акустики.

В общем, если бы я выбирал автомобиль для дальних путешествий с большой семьей, я точно включил бы Jaecoo J8 в «шорт-лист». В принципе, по габаритам и вместимости подходит и Jetour X90 Plus, но по уровню комфорта «Охотник» кроет «Туриста», как сенбернар болонку. Есть еще GAC GS8, который и оснащен неплохо, плюс его 248-сильный турбомотор работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом (а у нас это любят и считают конкретным достоинством), и Changan CS95, у которого оснащенность если и уступает J8, то незначительно. Но тут все будут решать цены, а цена на Jaecoo J8 будет объявлена в ходе онлайн-презентации 15 апреля. Вот тогда все тайное и станет явным.