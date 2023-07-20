Концерн GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) занимает в китайском автомобильном рейтинге пятое место, реализовав в прошлом году 2,144 миллиона автомобилей. Но в России дела GAC Motor до недавнего времени шли ни шатко ни валко. Марка ярко заявила о себе на Московском автосалоне 2018 года, а в 2019-м начала продажи своего флагмана, большого кроссовера GS8. Тогда же мы опубликовали и первый тест этой модели , а в следующем году сравнили с большим кроссовером одного из лидеров китайского сегмента рынка, Chery .

Казалось бы, за четыре года можно было ого-го как развернуться… Но китайские бизнесмены действовали очень осторожно, избегая излишних финансовых затрат, и в итоге в прошлом году ежемесячные продажи марки измерялись десятками (при том что к флагманскому GS8 добавился компактный переднеприводный кроссовер GS5 и большой минивэн GN8), а за год было продано 437 автомобилей, из них 318 – GS8, 81 – GS5 и еще 38 – GN8. А теперь сравните эти цифры с объемами продаж Chery, Haval и Geely (38 497, 33 642 и 24 419 соответственно). Не случайно президент российского отделения GAC Motors, господин Зя Хунчао, представляя последнюю новинку марки, флагманский GS8 второго поколения, сделал особый упор на развитие дилерской сети. К концу года количество дилерских центров марки должно возрасти до 30, а новый флагман, все тот же GS8, должен стать главным инструментом достижения амбициозной цели – продать в России в 2023 году не менее 5000 машин.

Так что же представляет собой новый автомобиль? Во-первых, он действительно большой: длина его – 4980 мм, высота – 1780 мм, а ширина – 1950 мм. Это означает, что по сравнению с предшественником он подрос по всем измерениям (габариты GS8 первого поколения составляют 4836 × 1770 х 1910 мм). Особенно существенно, на 14,4 сантиметра, кузов подрос в длину, причем этот рост обеспечили не свесы, а выросшая с 2800 до 2920 мм колесная база. В свою очередь это означает, что и без того немаленький салон стал еще просторней. Пространство на втором ряду сидений – хоть ногу на ногу закидывай! А все дело в том, что вместо европейской платформы, полученной от концерна FIAT, была использована собственная модульная платформа GPMA. А ведь способность создавать собственные платформы и использовать их в разработке новых моделей является показателем «зрелости» автопроизводителя.

К разговору об интерьере мы еще вернемся, а пока отметим, что менеджмент GAC Motor вполне обоснованно считает внешний дизайн одним из важнейших достоинств машины. Действительно – большой, брутальный, с рублеными очертаниями автомобиль не может не производить впечатления. «Грань» стала чуть ли не главной темой внешнего оформления автомобиля, даже очень красивым задним фонарям склонные к поэтическим метафорам китайцы присвоили собственное имя Ruby Lights (рубиновые огни), причем речь явно идет не о цвете, а о форме, напоминающей об игре света в ограненных рубинах. Производит впечатление и облицовка радиатора из множества угловатых хромированных элементов. Этой облицовке присвоено не менее поэтичное название Dragon Scale Wing, то есть крыло из драконьей чешуи. Фары головного света сохранили концепцию, реализованную в первом поколении кроссовера, – четыре собранных в единый блок матричных светодиодных источника угловатых очертаний, но вот сами эти очертания изменились.

Внутри тоже все на уровне: качественные отделочные материалы и никакого рояльного лака, вместо него – сатинированный алюминий. Главной доминантой в интерьере, согласно последним веяниям, является огромный тачскрин головного медиаустройства с диагональю 14,6 дюйма в виде отдельного планшета. Правда, такой «телевизор» положен только топовым комплектациям, базовые обходятся диагональю 10,1 дюйма. А вот комбинацию приборов во всех случаях заменяет 12,3-дюймовый дисплей, и всю эту технику дополняет 30-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD с русифицированным интерфейсом.

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Есть все основания полагать, что у будущих владельцев не будет никаких претензий к эргономике водительского места: руль регулируется и по углу наклона колонки, и по вылету, а водительское сиденье помимо обычных регулировок (естественно, с электроприводом) снабжено регулировкой длины подушки и поясничного подпора. Кстати, регулируются и сиденья второго и третьего ряда, правда, все регулировки – механические. Естественно, есть обогрев руля, есть обогрев и вентиляция сидений, есть трехзонный автоматический климат-контроль, но что-то мне подсказывает, что в соответствии с последними трендами все управление климатом осуществляется через тачскрин. По сравнению с предыдущим поколением, кнопок и клавиш в салоне очень мало… С моей точки зрения, это хоть и модно, но не слишком удобно.

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Багажник имеет вполне практичный объем даже в семиместной конфигурации, а в пятиместной в него можно запихнуть маленького слоненка. Ну а если сложить и сиденья второго ряда, то получится огромная платформа, позволяющая организовать в машине два полноценных спальных места. Дверь багажника, естественно, снабжена сервоприводом. Ощущение простора создает панорамный люк, а вообще для автомобиля предусмотрены три варианта оформления салона – светлый, темный и комбинированный.

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Но потенциальных клиентов, естественно, будет интересовать не только внутренний комфорт, но и ездовые характеристики. Первое поколение собрало массу нареканий на недостаточную мощность 190-сильного двухлитрового турбомотора и на не самую лучшую настройку трансмиссии на работу с этим двигателем. Под капотом нового GS8 – мотор такого же объема, а вот его мощность пока что составляет некую интригу. В Китае этот мотор сертифицирован на 252 л.с., а вот в строке официальных ТТХ для России пока что красуется белое пятно… А ведь этот момент весьма важен! Если при сертификации будет проставлена такая же мощность вместо «налогово благоприятных» 249 л.с, владельцам придется ежегодно платить по 37 800 рублей вместо 18 520, а это уже обидно, поскольку разницу в три лошадки никто почувствовать не в состоянии. А вот в паре с мотором 2,0T GDI будет работать классическая 8-ступенчатая гидромеханика Aisin третьего поколения, и для российского покупателя, который до сих пор с некой подозрительностью относится и к роботам, и к вариаторам, это будет существенным бонусом. Кстати, все GS8 второго поколения в России будут только полноприводными.

Естественно, большой кроссовер, который производитель позиционирует как «роскошный», будет оснащаться множеством электронных помощников: в списке есть адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль при выезде задним ходом, автопарковка и так далее. Естественно, максимальным опционным набором смогут похвастаться не все комплектации, а только топовые GX и GX Premium, которые оценены в 4 066 000 и 4 099 000 рублей соответственно. Единственное отличие между ними – наличие у GX Premium системы адаптивного управления дальним светом фар (ADB).

Тем, кто приобретет базовую комплектацию GL, придется смириться с отсутствием многих функций и опций – например, цифрового видеорегистратора, панорамного люка, обогрева руля и задних сидений, кнопки «Босс» на спинке сиденья переднего пассажира. Зато цена в 3 499 000 получается весьма конкурентной, особенно если сравнивать с главным соперником нового GS8 в России – Geely Monjaro, базовая комплектация которого стоит 4,36 миллиона рублей. Но в нем только 5 посадочных мест, а для кого-то это может быть важно. У другого соперника, Chery Tiggo 8 Pro Max, и моторчик послабей, и трансмиссия роботизированная, но стоит он все равно дороже – от 4 миллионов рублей. Правда, это цена без учета всяческих скидок.

Ну а самой выгодной комплектацией нового GS8, с моей точки зрения, является GT за 4 066 000 рублей. В этой комплектации есть все, что делает автомобиль по-настоящему комфортным, включая обогрев руля и активный круиз-контроль, а с отсутствием некоторых электронных помощников можно легко смириться. Ну а мы будем ждать возможности проверить второй GS8 на ходу – и у журналистов, и у владельцев было немало претензий не только к недостаточной для такого тяжелого автомобиля мощности, но и к работе подвески.