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  • Растерявший покупателей бюджетник Datsun: смена имиджа, второй «эйрбэг» и мультимедиа

Растерявший покупателей бюджетник Datsun: смена имиджа, второй «эйрбэг» и мультимедиа

30.04.2020 123 0 0

В Индии вот-вот стартуют продажи рестайлингового субкомпактного хэтчбека redi-GO. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, был расширен список оборудования.

 

Мы уже писали об угрозе, нависшей над бюджетным суббрендом компании Nissan. Напомним, недавно Datsun покинул Индонезию, в Индии же марка может свернуть деятельность после окончания жизненного цикла нынешних моделей – то есть через пару лет. Но пока выпуск машин там продолжается, как и в России. А скоро на индийский рынок выйдет новинка – посвежевший субкомпакт redi-GO. Пару тизеров такой «пятидверки» опубликовали ранее на этой неделе, а теперь местный YouTube-канал Pilot On Wheels выложил ролик с презентационными слайдами.

Снизу — дореформенный Datsun redi-GO, сверху — обновленный

Итак, после рестайлинга redi-GO стал выглядеть агрессивнее: хэтчбек получил более узкие фары, L-образные светодиодные дневные ходовые огни, огромную радиаторную решетку, новые передний бампер и зеркала. У задних фонарей прежняя форма, но в них заменили начинку. Еще хэтч обзавелся 14-дюймовыми колесами (ранее были 13-дюймовые), для него также можно будет заказать рейлинги, плюс расширена палитра цветов кузова. Пока неизвестно, изменилась ли длина из-за нового обвеса. У дореформенного Datsun redi-GO этот показатель равен 3429 мм, колесная база – 2348 мм. Напомним, хэтч делит платформу CMF-A с Renault Kwid.

Обновленный Datsun redi-GO
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Обновленный Datsun redi-GO
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Салон тоже перекроили – тут новые передняя панель и центральный тоннель. В списке стандартного оборудования появились задний парктроник и – наконец-то – пассажирская подушка безопасности. А топ-версии отныне положены мультимедийная система с тачскрином (даже самый дорогой дореформенный redi-GO оснащается простенькой «магнитолой») и камера заднего вида.

Обновленный Datsun redi-GO
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Обновленный Datsun redi-GO
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Обновленный Datsun redi-GO
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О моторах сказано лишь то, что они теперь соответствуют новым местным эконормам BS6 (аналог Евро 6). Скорее всего, redi-GO сохранил трехцилиндровые бензиновые двигатели 0.8 и 1.0. У дорестайлингового хэтча базовый движок выдает 54 л.с. и 72 Нм, литровый – 68 л.с. и 91 Нм. Оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», мотор 1.0 еще работает в паре с роботизированной коробкой с одним сцеплением.

Прием заказов на обновленный Datsun redi-GO планируют открыть 15 мая, если, конечно, сроки не передвинут из-за коронавируса COVID-19. Цены еще неизвестны. Прежний хэтч с индийского сайта марки уже убрали, он стоил от 280 000 рупий (около 273 000 рублей по актуальному курсу).

По итогам прошлого года в Индии было продано 11 284 компакта redi-GO – вдвое меньше, чем в 2018-м. Для сравнения, родственный Renault Kwid в 2019-м разошелся тиражом в 53 438 экземпляров (-20%), а Maruti Suzuki S-Presso всего за три месяца (этот компакт стартовал в Индии 30 сентября) там обрел более 35 000 владельцев.

В России redi-GO не появится, ведь на нашем рынке продают совсем другие модели Datsun.

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