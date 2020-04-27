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  • Datsun ещё жив: пусть кроссовер отдали Ниссану, зато обновлён очень дешёвый хэтч

Datsun ещё жив: пусть кроссовер отдали Ниссану, зато обновлён очень дешёвый хэтч

27.04.2020 349 0 0

Опубликованы тизеры рестайлингового компакта Datsun redi-GO, предназначенного для индийского рынка. Модель кардинально преобразилась внешне, в салоне тоже наверняка есть обновки. В продажу модернизированный хэтчбек поступит в ближайшее время.

 

Еще в прошлом году стало известно о том, что Nissan может повторно отказаться от суббренда Datsun. Причина – возрожденная для развивающихся рынков марка не оправдала ожиданий, спрос слабый, а ведь материнская компания сама испытывает большие трудности (они возникли еще до пандемии коронавируса COVID-19, а точнее, после дела, заведенного на бывшего босса Renault-Nissan, – Карлоса Гона). Действительно, в Индонезии уже свернули производство автомобилей Datsun, эту страну марка покидает. Но вот в России и Индии она пока остается. У нас недавно стартовал рестайлинговый седан on-DO, индийцам тоже скоро предложат новинку – преобразившийся хэтчбек redi-GO, его тизеры растиражировали сегодня.

Напомним, «пятидверка» Datsun длиной всего 3429 мм дебютировала в 2016-м, компакт делит платформу CMF-A с Renault Kwid. Оба хэтча в Индии в «минусе», но модель французской марки расходится гораздо бодрее: в 2019-м выбор на redi-GO остановили 11 284 клиента (вдвое меньше, чем годом ранее), тогда как Квид обрел 53 438 новых владельцев (-20%). Подстегнуть интерес к своему хэтчбеку в Datsun решили за счет смены имиджа.

Обновленный Datsun redi-GO
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Обновленный Datsun redi-GO
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Итак, redi-GO обрел более узкие фары, огромную радиаторную решетку и иной передний бампер, а на передних крыльях установили шильдики с названием марки. Также «пятидверка» получила новые светодиодные дневные ходовые огни. И вот что любопытно: у машины на тизере разные ДХО – в виде вертикальной полоски и «бумеранга». Пока неизвестно, так ли задумано на самом деле, или же дизайнеры просто забыли «пририсовать» второй «бумеранг».

Салон не засвечен. Предполагается, что внутри заменят материалы отделки и подретушируют приборную панель. Еще должен появиться пассажирский «эйрбэг» (да, у дореформенного redi-GO только водительская подушка безопасности), вдобавок модель, вероятно, наконец-то оснастят мультимедийной системой с тачскрином, тогда как нынешнему хэтчу положена только простенькая магнитола.

Обновленный Datsun redi-GO

Рестайлинговая «пятидверка» сохранила трехцилиндровые бензиновые моторы 0.8 и 1.0, при этом их довели до новых эконорм BS6 (аналог Евро 6). Мощность пока не раскрывается. У прежнего redi-GO базовый движок выдает 54 л.с. и 72 Нм, литровый – 68 л.с. и 91 Нм. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», двигателю 1.0 еще положена роботизированная коробка с одним сцеплением.

Продажи обновленного Datsun redi-GO стартуют в ближайшее время. Цены, конечно, вырастут, но вряд ли намного. Дореформенный хэтчбек стоит от 280 000 рупий, что эквивалентно где-то 274 000 рублей по текущему курсу.

Дореформенный Datsun redi-GO
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Дореформенный Datsun redi-GO
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Дореформенный Datsun redi-GO
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Дореформенный Datsun redi-GO
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Между тем, по данным местных СМИ, после завершения жизненного цикла представленные сегодня в Индии модели Datsun, скорее всего, покинут конвейер, наследников у хэтчей redi-GO и GO, а также у компактвэна GO+ не будет. То есть через год-два марка все же может кануть в Лету – по крайней мере, в Индии. Доказательство – новый бюджетный кроссовер Nissan, который должен выйти на индийский рынок до конца 2020-го. Дело в том, что изначально этот паркетник планировалось выпускать под брендом Datsun, и лишь потом он перевоплотился в Ниссан.

О дальнейшей судьбе российских Датсунов информации пока нет (кроме седана on-DO у нас еще доступен хэтчбек mi-DO – это перелицованные Lada Granta и экс-Калина соответственно). Но, к слову, о расширении модельной гаммы марки в РФ тоже не слышно.

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