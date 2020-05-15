Обновлённый кроссовер Nissan Kicks: кому-то достанется только гибрид, зато дешевле конкурентов

Мировая премьера преобразившегося паркетника Nissan прошла в Таиланде. Там модель доступна только с гибридной установкой e-Power. В других странах по-прежнему будут предлагать и «традиционные» версии.

Свою рыночную карьеру кроссовер Nissan Kicks, построенный на платформе V, начал с Южной Америки, там он стартовал в 2016 году. Затем SUV появился во многих других странах, включая Китай и США, а специально для Индии его даже перевели на «тележку» B0. Но вот до Таиланда модель добралась только сейчас, зато сразу в обновленном виде. Кроме того, таиландцы первыми получат гибридный кросс.

Итак, главное – Nissan Kicks обрел систему e-Power, знакомую по компакту Note и минивэну Serena: бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В состав установки Кикса вошли трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм), электромотор EM57 с отдачей в 129 л.с. и 260 Нм (у Note, например, этот движок выдает 109 л.с. и 254 Нм) и литий-ионная батарея емкостью 1,57 кВт*ч (состоит из четырех модулей, аккумулятор расположен под передними креслами).

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Между тем у того же Nissan Note e-Power в Японии есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм), однако Киксу второй электродвигатель не достался – кроссовер по-прежнему исключительно переднеприводный. Зато имеются четыре режима движения (Normal, S, Eco и EV, дальнобойность в чисто электрическом режиме не указана, но она, очевидно, скромная), а управлять ускорением и торможением можно только педалью акселератора (технология one pedal) – как у Nissan Leaf.

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Что же касается дизайна, то у паркетника полностью переделали переднюю часть: радиаторная решетка стала больше, фары – уже, в новом бампере теперь красуются «жабры», в которые поместили противотуманки. Кстати, кроссу изначально положена светодиодная головная оптика. Задние фонари сохранили свою форму, но у них иная начинка – со светодиодными же V-образными стоп-сигналами. Тайский SUV чуть компактнее дореформенной глобальной модели: длина равна 4290 мм, колесная база – 2615 мм (у «мирового» паркетника – 4295 и 2620 мм соответственно, у индийского Kicks на платформе B0 – 4384 и 2673 мм).



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Внутри обновок меньше – более современная мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (у дореформенного кросса 7-дюймовый), другой джойстик, отвечающий за управление трансмиссией, плюс декор синего цвета. Встроенный в «приборку» 7-дюймовый экран есть во всех вариантах исполнения, также в списке стандартного оборудования значатся шесть подушек безопасности. Топовый кроссовер имеет адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон.



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Цены Nissan Kicks e-Power лежат в диапазоне от 889 000 до 1 049 000 бат, что эквивалентно около 2 040 000 – 2 407 000 рублей по текущему курсу. Отметим, для Таиланда это вполне привлекательный прайс-лист. Например, Honda HR-V там обойдется минимум в 949 000 бат (2 176 000 рублей), а Toyota C-HR стоит от 979 000 бат (2 247 000 рублей).



Заказы на новинку Nissan в Таиланде уже принимают, поставки начнутся в июне, паркетник только лишь с ДВС там продавать пока не собираются. «Традиционный» Kicks должен обновиться в том же ключе, что и кросс с установкой e-Power, ну а гибридный вариант также появится на других рынках – в частности, его ждут в Южной Америке и Японии.



В России Кикс не представлен, официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания не делала, хотя информация о том, что сборку наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Если кросс все же и появится в нашей стране, то российская версия окажется аналогом индийского Кикса (то есть наш вариант также будет на платформе B0).

