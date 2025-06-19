Покупаем Hongqi H6: что это за автомобиль и почему именно он?

На российский рынок вышла новая модель премиального китайского бренда Hongqi – лифтбек H6. Несмотря на довольно демократичный тип кузова, автомобиль очень интересен с точки зрения техники, достойно выглядит и богато укомплектован. Не так давно мы делали его статический обзор , теперь пришла пора познакомиться с автомобилем поближе и разобраться, чем он хорош и почему его стоит рассмотреть для покупки.

Премиальность в каждом штрихе

Появившийся в 2023 году Hongqi H6 относится к классу представительских автомобилей среднего размера. Модель имеет безальтернативный передний привод и оснащается единственным двигателем CA4GC20TD второго поколения – двухлитровым рядным четырёхцилиндровым агрегатом, разработанным FAW. Это чрезвычайно важное обстоятельство, а почему – расскажем чуть ниже.

Мотор, выдающий 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента, в паре с 8-ступенчатой АКП разгоняет машину снаряжённой массой 1740 кг до 100 км/ч всего лишь за семь секунд. При этом максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

Фото: Александр Пономарев

Удивительно, но при такой завидной динамике производитель обещает расход топлива в смешанном цикле на уровне 6,8 л на 100 км. Насколько это утверждение верно, мы непременно проверим на практике в ходе собственного теста, а пока можем отталкиваться только от официальных данных.

Автомобиль такого уровня по определению должен иметь все передовые электронные системы интеллектуального вождения. И у H6 они есть уже в базовом оснащении. В число этих систем входит полный перечень активных ассистентов движения, обеспечивающих автомобилю уровень автономности L2. В их списке есть и адаптивный круиз-контроль, и система предупреждения о фронтальном столкновении, и система контроля полосы движения, и система экстренного торможения, и другие электронные помощники.

Фото: hongqi.ru

Электроника – это хорошо, но у Hongqi H6 есть и другие добродетели. В салоне, например, это натуральная кожа, вставки из алькантары и карбоновые элементы, с которыми интерьер выглядит не только приятно, но и в хорошем смысле дорого. Усиливают ощущение высокого класса и 12,6-дюймовый сенсорный дисплей, и регулировки водительского сиденья в 12 направлениях. Причём сиденья, имеющие трехслойную набивку и развитую боковую поддержку, ещё и чрезвычайно удобные.

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Оформление интерьера возможно в двух цветовых гаммах: строгой полностью чёрной или с эффектными включениями кораллового красного. Ну и куда же без атмосферной подсветки с 253 оттенками и системой ароматизации: они стали уже почти что обязательными атрибутами премиального сегмента.

Фото: Александр Пономарев 1 / 2 Фото: Александр Пономарев 2 / 2

Палитра кузова не блещет разнообразием, и выбор ограничен белым, серым и чёрным цветами. Но окрашенные в чёрный стойки и крыша очень удачно подчеркивают стилистику кузова лифтбек.

Фото: Александр Пономарев 1 / 2 Фото: Александр Пономарев 2 / 2

Много нового и чуть-чуть классики

Как уже было сказано выше, на Hongqi H6 используется мотор CA4GC20TD второго поколения. Мы не случайно акцентируем внимание на этом факте: в текущей генерации выпускающийся с 2019 года агрегат пережил существенную модернизацию. В результате он полностью лишился всех своих «детских болячек» и, по отзывам пользователей, сейчас вполне надёжен. Двигатель изготовлен по самым передовым технологиям: с алюминиевыми блоком цилиндров и головкой блока, фазорегуляторами на обоих валах, прямым впрыском и цепным ГРМ.

В пару двухлитровой «четвёрке» подобрали достойную АКП – 8-ступенчатую айсиновскую гидромеханику AWF8F45, известную также под индексом TG-81SC. Послужной список этой проверенной временем коробки, поставленной в серию в 2013 году, более чем обширен и уважаем. В него входят модели BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus и многие другие недешёвые автомобили. Так что появление этого испытанного автомата на новом премиуме вполне оправданно и вызывает обоснованный оптимизм.

Фото: hongqi.ru

Гордость нового лифтбека составляет множество высокотехнологичных электронных систем и устройств. Это, например, интеллектуальная решётка воздухозаборника, у которой в определённых режимах автоматически закрываются жалюзи. Благодаря этому не только ускоряется прогрев двигателя, но и значительно снижается сопротивление воздуха. Во многом за счёт этой решётки автомобилю удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,27, а такой показатель более свойственен спорткарам, нежели большим лифтбекам. По утверждению производителя, решётка рассчитана на более чем 400 тысяч циклов открытия-закрытия.

Фото: hongqi.ru

Нельзя не упомянуть и про другую технологию, применяющуюся на Hongqi H6, – интеллектуальное управление дальним светом фар с угловой подсветкой. Светодиодные ДХО предлагают целых пять световых сценариев функционирования в совокупности с эффектной приветственной подсветкой. А сзади в фонарях двухуровневой архитектуры сверкают целых 18 источников света.

Фото: hongqi.ru

Еще одна интересная особенность Hongqi H6 – применение в конструкции ходовой части активной подвески Continuous Damping Control (CDC) с непрерывным контролем демпфирования. Она проводит анализ дорожного покрытия и, сопоставляя полученные данные с динамикой автомобиля, оптимизирует настройки жесткости амортизаторов. Считывание комплекса динамических параметров производится с интервалом в две миллисекунды, и потому реакция на малейшие изменения в состоянии дороги, направлении движения и ускорении происходит молниеносно.

Фото: hongqi.ru

Динамика в стиле люкс

Имея довольно богатое базовое оснащение, Hongqi H6 способен предоставить каждому потенциальному потребителю именно тот набор функционала, который ему необходим в зависимости от жизненных приоритетов и опыта.

Так, водителям, отдающим предпочтение спокойным и размеренным режимам вождения по хорошо знакомым маршрутам, будет достаточно даже стартовой комплектации Deluxe за 3,89 миллиона рублей. Здесь будут и камеры кругового обзора, и многослойные стёкла передних дверей, и система очистки воздуха с функцией ионизации. То есть, намного больше того, что можно найти в автомобилях классом ниже даже в топовых комплектациях.

Фото: hongqi.ru

Второе исполнение с говорящим названием Dynamic обойдётся в 4,09 миллиона рублей. Оно, как несложно догадаться, предназначено тем, кому нужен драйв. Поэтому именно здесь появляются и активная решётка воздухозаборника, и подвеска с интеллектуальным регулированием демпфирования, и автоматическая парковка, и проекционный дисплей на лобовое стекло. Из дополнительных опций комфорта в числе прочих стоит, пожалуй, отметить водительское сиденье с трёхрежимным массажем.

Как и положено дорогому престижному автомобилю, Hongqi H6 может радовать даже в стартовой комплектации. Однако в исполнении Dynamic он всё же заметно интереснее, а стоит ненамного дороже. Впрочем, в автосалонах Major Auto, официального дилера Hongqi, скоро можно будет убедиться в этом лично и выбрать наиболее подходящую именно вам комплектацию этого лифтбека. Несмотря на то, что их всего две, выбор может оказаться сложным. Но очень приятным.

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