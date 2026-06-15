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  • Снимаем порчу по фотографии: для чего нужна проверка ОСАГО по камерам

Снимаем порчу по фотографии: для чего нужна проверка ОСАГО по камерам

15.06.2026 177 1 0
Снимаем порчу по фотографии: для чего нужна проверка ОСАГО по камерам

Наконец-то свершилось то, о чём все мечтали: с октября будут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с камер видеофиксации. Впрочем, «все» – это только страховщики. Как ни странно, даже МВД на эту затею всегда смотрело несколько скептически и не торопилось реализовывать её на практике. А вот страховые компании и Минфин страстно желали принятия подобного закона уже приблизительно 14 лет. Дождались, свершилось.

Лично я – большой противник езды без ОСАГО. Скорее всего, причина простая: за 23 года за рулём я ни разу не становился виновником ДТП, хотя мне машины били. И выплаты я получал, причём их размеры всегда оказывались достаточными. И лишь один раз «бесполисный» алкаш в 2004 году влетел в мой ВАЗ-21099, и того, что удалось с него выбить, расходов на ремонт не окупило. В общем, мне с ОСАГО обычно везло, а вот когда виновник оказался без страховки, всё оказалось намного хуже. При этом не буду отрицать, что костыли, на которых эта система шкандыбает по России, уже порядком износились: проблем в этой сфере много. Помогут ли их решить камеры? Конечно, нет.

Во-первых, как любая другая новая система, система штрафов с камер будет ошибаться. Тут можно вспомнить ситуацию с Ространснадзором, который с недавних пор выписывает штрафы за перегруз грузовиков с помощью автоматических систем весового контроля. Уже появлялись ситуации, когда штрафы приходили владельцам легковых автомобилей по одной простой причине: водители перегруженных грузовиков перед проездом пунктов автоматического контроля изменяли ГРЗ, на который потом приходил штраф. Сделать это несложно: достаточно чуть изменить один символ на номерном знаке или даже повесить найденный на обочине чужой номер, и всё – проблем нет. И самое чудесное, что зачастую владельцу легкового автомобиля отменить штраф удавалось только через суд. Некоторые эксперты видят сложность в том, что базы Госавтоинспекции и Ространснадзора взаимодействуют не лучшим образом, поэтому проверка подобных штрафов с камер вызывает сложности. В случае с ОСАГО ситуация может быть похожей, поскольку взаимодействовать должны несколько систем, как минимум – Госавтоинспекция и страховщики. Кстати, МВД в своё время на этот вопрос тоже обращало внимание: данные о полисах в автоматизированную информационную систему частенько поступают с опозданиями. Видимо, в этом ведомстве кто-то подозревает, что ошибок будет много, а разбираться с ними придётся как раз им, а не страховщикам.

Во-вторых, смущают цели введения этого штрафа. Одна из часто повторяемых формулировок из различных заинтересованных ведомств звучит несколько странно: повысить страховую дисциплину водителей. Если перевести на русский, то заставить покупать полисы ОСАГО тех, кто этого не делал раньше. В целом, конечно, правильно. Но, по-моему, есть смысл зайти немного с другой стороны: кнутов у нас уже навалом, их никто не боится, а пряников как-то маловато. Почему? Потому что вся система обязательного страхования автогражданской ответственности вызывает у водителей отвращение. Почему у нас сейчас так много юристов, паразитирующих на ОСАГО? Да потому что уже стало нормой получать часть денег от страховой компании, потом бежать в суд и выколачивать остатки из неё же (потому что сумма выплаты обычно оказывается заниженной) или из виновника ДТП. Без этого в случае серьёзных повреждений автомобиля уже почти не обходится. Но ведь это ненормально! Но так есть.

Само собой, страховщики могут сказать, что на адекватные выплаты и справедливую оценку ущерба не хватает денег. Что делать? Повышать стоимость полиса? Хватит, наповышались – дальше уже некуда. Собственно, поэтому и покупать его хотят всё меньше и меньше: дорого и отчасти бесполезно. Может, страховым компаниям не мешало бы как-то урезать собственные аппетиты? Да ну, глупость какая-то.

Сейчас, по разным оценкам, полисы ОСАГО не покупают приблизительно 10% автовладельцев. С введением штрафов с камер ожидают снижение их доли до 5%. Допустим. Но зачем тогда надо было в прошлом году отменять проверку полиса при регистрации ТС? Именно после этого решения количество «бесполисных» машин стало расти. Складывается такое мнение, что отменяли эту проверку для того, чтобы оправдать появление штрафов с камер.

В общем, автогражданская ответственность, конечно, должна быть. Но ещё должна быть просто гражданская, а её за деньги не купишь. Приблизительно как совесть.

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Комментарий отправлен
1 комментарий
15.06.2026 16:26
Петя Иванов

Ещё лет 15 назад спец по камерам фиксации в Москве утверждал, что весь софт для штрафов по осаго, непристегнутый ремень, тонировку, опасное вождение, лиц не допущенных к управлению и т.п., по сути, готов, вопрос исключительно в воле государства. Так что, готовимся ко всему прочему.

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