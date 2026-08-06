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Кроссовер Geely EX5 с новой техникой обзавёлся российским ценником

06.08.2026 3231 1 0
Кроссовер Geely EX5 с новой техникой обзавёлся российским ценником

Автомобиль китайской марки с новой гибридной «начинкой» будет представлен на авторынке РФ в двух исполнениях – Про и Макс.

Электрический паркетник Geely, которому присвоили имя Galaxy E5, появился на домашнем рынке в июле 2024 года. В России эту модель было решено предлагать под экспортным именем – Geely EX5: он добрался до дилеров в марте 2025-го. Напомним, в ноябре того же года в семейство вошла версия EX5 EM-i: такой паркетник оснащается гибридной системой параллельно-последовательного типа. Кстати, у этой модификации есть близнец от белорусской марки Belgee – X80 PHEV.

На фото: Geely EX5 EM-R

В конце прошлого месяца местное представительство бренда анонсировало ещё одно пополнение семейства: речь идёт о гибридной версии паркетника Geely EX5 EM-R, в основе которого лежит модульная платформа GEA (Global Electric Architecture). Как мы сообщали ранее, этому автомобилю положена последовательная гибридная установка REEV (Range Extended Electric Vehicle).

В составе системы EX5 EM-R числятся: 99-сильный атмосферник объемом 1,5 литра, не имеющий механической связи с колёсами и служащий для подзарядки тяговой литий-железо-фосфатной батареи (ёмкость в компании не раскрывают), а также трансмиссия E-DHT и электромотор мощностью 218 л.с. (максимальный крутящий момент – 262 Нм). Предусмотрено три ездовых режима – электрический (Electric), автоматический (Auto) и мощный (Power). На разгон с места до «сотни» у такого паркетника уходит 8,1 секунды.

Geely EX5 EM-R будет представлен в РФ в двух исполнениях – Про и Макс. Рекомендованная розничная стоимость стартовой версии равна 3 464 990 рублей. В список оснащения такого паркетника входят: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, полностью светодиодная оптика, лёгкая солнцезащитная тонировка задних стёкол и рейлинги на крыше. Салон отделан экокожей, потолок выполнен в светло-серых тонах, на передней панели располагаются виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,4 дюйма.

На фото: салон Geely EX5 EM-R

Базовой версии положены: датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, климатическая установка, акустика с шестью динамиками, камера заднего вида, подстаканники в центральной консоли, передние и задние светодиодные лампы для чтения, багажное отделение с подсветкой и шторкой, а также возможность питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других машин (V2V), правда, для этого необходимо приобрести дополнительный кабель.

В зимний пакет новой версии модели входят подогрев передних кресел, обогрев рулевого колеса, заднего стекла и наружных зеркал, а также электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок переднего стеклоомывателя. Кроссоверу положены шесть подушек безопасности и широкий набор водительских помощников.

Рекомендованная розничная цена Geely EX5 EM-R в топовом исполнении Макс равна 3 814 990 рублей. Вариант отличают: передние датчики парковки, камеры кругового обзора 360°, иной цвет отделки салона, чёрный потолок, панорамная крыша с люком, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка салона, проекционный дисплей, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, вентиляция передних кресел, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, аудиосистема с 16 динамиками и сабвуфером, а также дополнительные системы безопасности и водительские ассистенты.

Как отметили в местном офисе Geely, гарантия на EX5 EM-R составляет 6 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, на тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега. Дату старта продаж новинки на российском рынке компания объявит позже.

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1 комментарий
07.08.2026 08:09
Павел Шамов

А зачем нужен последовательный гибрид, если есть параллельно последовательный в те же деньги?

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