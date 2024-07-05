Новый кроссовер Geely Galaxy E5: оснащение и цены

Свежий паркетник уже доступен к заказу в родном Китае. Позже модель должна появиться и на других рынках.

Дизайн электрокросса Galaxy E5 компания Geely рассекретила в мае. А сегодня в Поднебесной объявлены предварительные цены, местные дилеры начали прием заявок. Точный прайс-лист появится в августе, тогда же стартуют «живые» продажи. Напомним, Galaxy – это отдельное семейство, которое было создано в прошлом году специально для электрифицированных машин. Паркетник E5 стал четвертой моделью в гамме, он присоединился к гибридным седану Galaxy L6 и кроссу Galaxy L7 и чисто электрической четырехдверке Galaxy E8.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В основе Galaxy E5 лежит платформа GEA (Geely Electric Architecture), то есть разновидность SEA (Sustainable Experience Architecture). На последней «тележке» базируется седан E8, тогда как гибриды L6 и L7 построены на платформе E-CMA (вариант CMA, Compact Modular Architecture). Длина «пятерки» равна 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам электрический кроссовер близок к бензиновому Geely Atlas второго поколения.



Внешне Geely Galaxy E5 перекликается с электроседаном Galaxy E8. Кроссоверу достались аналогичные «изломанные» дневные ходовые огни, плюс он тоже может устраивать световое шоу: в глухую переднюю часть встроено множество светодиодов. Среди других особенностей экстерьера – выдвижные ручки дверей и единая плашка задних фонарей.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель. Паркетник по умолчанию имеет операционную систему Flyme Auto от компании Meizu. Под задним диваном есть выдвижной ящик. А всего заявлено «33 места для хранения». Объем багажника, увы, пока не раскрыт.



1 / 2 2 / 2

На данный момент Geely Galaxy E5 предложен лишь в заднеприводной модификации с 218-сильным электромотором. При этом в компании утверждают, что первую «сотню» кроссовер наберет за 6 секунд. Модель доступна в пяти вариантах исполнения. Базовая и следующая по старшинству комплектации имеют аккумулятор емкостью 49,52 кВт*ч, запас хода – 440 км по китайскому циклу CLTC. Остальным версиям положена батарея на 60,22 кВт*ч, их дальнобойность – 530 км.



В список стандартного оборудования входят 18-дюймовые колеса, упомянутые выше экраны, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль. «Средние» версии – это также панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона. Ну а в арсенале самых богатых кроссоверов значатся переднее пассажирское сиденье с подставкой для ног (первый ряд – еще и с функцией массажа), атмосферная подсветка интерьера, проекционный дисплей, адаптивный «круиз», система удержания в полосе движения. Среди опций – тот самый светящийся нос и 19-дюймовые колеса.



За Geely Galaxy E5 с базовой батареей сейчас просят 123 000 – 133 000 юаней (около 1,47 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу), более дальнобойный паркетник обойдется в 137 000 – 157 000 юаней (1,64 млн – 1,9 млн рублей). Но не забываем о том, что цены пока предварительные, а это значит, что цены реальные в итоге могут оказаться чуть ниже.



После того, как Galaxy E5 освоит домашний рынок, его отправят на экспорт – у него будет, в том числе, и праворульная версия.