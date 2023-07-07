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Новый седан Geely Galaxy L6 показался на фирменных изображениях

07.07.2023 360 0 1

Китайская четырехдверка отличилась лаконичным дизайном экстерьера. Модель предложат в виде гибрида.

В начале этого года холдинг Geely анонсировал новое семейство Galaxy, в которое будут входить исключительно электрифицированные машины. Первенцем стал гибридный кроссовер Galaxy L7, унифицированный с «традиционным» Geely Boyue второго поколения (в РФ предшественник зовется Atlas Pro), он уже поступил в продажу на родине. А скоро китайцам предложат вторую «галактическую» модель – седан L6. На снимках местного минпрома четырехдверка раскрылась в июне, теперь же опубликованы фирменные изображения.

Седан Geely Galaxy L6 и кроссовер Geely Galaxy L7

У седана довольно «спокойная» внешность, особенности – передок в стиле электрокаров (радиаторная решетка расположена в нижней части бампера), объединяющая фары светящаяся полоска, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Еще одна фишка – две стеклянные секции в крыше. Кроме того, седан имеет отдельную эмблему, придуманную для линейки Galaxy: прямоугольный «щит» с серыми ячейками.

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В основе модели лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo. Длина Geely Galaxy L6 равна 4782 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2752 мм. То есть по своим габаритам седан недалеко ушел от рестайлинговой Hyundai Elantra.

Картинок интерьера пока нет, но в салон ранее заглянули шпионы: четырехдверке достался вертикальный планшет мультимедиа-системы, как у других свежих моделей Geely (включая кросс Galaxy L7).

Седан Galaxy L6 имеет гибридную установку. По предварительным данным, в нее входят бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.), пара электродвигателей и трехступенчатая трансмиссия DHT Pro. Система может работать в последовательном или параллельном режиме, а вот привод лишь передний.

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Полноценную премьеру Geely Galaxy L6 проведут в ближайшее время, в продажу четырехдверка поступит до конца третьего квартала. К слову, некоторые китайские профильные медиа полагают, что в гамме Джили новинка заменит модель Emgrand L. О планах поставлять семейство Galaxy на экспорт компания пока не заявляла.

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