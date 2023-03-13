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  • Обновлённая Hyundai Elantra выходит на рынок: с прежней техникой, зато богаче

Обновлённая Hyundai Elantra выходит на рынок: с прежней техникой, зато богаче

13.03.2023 1380 0 3

Корейской «четырехдверке» подправили внешность, внутри же почти без изменений. Первой до дилеров добралась стандартная модель, позже подтянутся спортивные версии.

Несколько фирменных изображений своего посвежевшего седана компания Hyundai распространила в конце февраля. А теперь на родине марки дан старт продажам. Напомним, в Корее модель носит имя Avante, в других же странах она известна как Elantra. К слову, пока представлен только стандартный рестайлинговый седан, «подогретую» версию N Line и полноценный «злой» N-вариант обновят чуть позже.

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Рестайлинг принес Avante/Elantra новое «лицо». Так, вместо фар-бумерангов установили оптику более традиционной формы, при этом полоски ходовых огней сохранили. Радиаторная решетка отныне разделена на две части, верхняя – с «пластинами». Еще модели достались новые бамперы и диски иного дизайна, в задних стойках крыши появились рельефные вставки, плюс была расширена палитра цветов кузова. Длина выросла на 60 мм до 4710 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1825 мм, высота – 1420 мм, колесная база – 2720 мм.

Интерьер не изменился, разве что в Hyundai отметили «новые экологически чистые» материалы отделки и новый «шалфейно-зеленый» цвет. Как и раньше, самый дешевый седан Hyundai Avante имеет приборку с экраном на 4,2 дюйма посередине и мультимедиа-систему с 8-дюймовым дисплеем, физическими кнопками и шайбами. В «средней» комплектации появляется тачскрин мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, а у топ-версии еще есть полностью виртуальная приборка (тоже на 10,25 дюйма).

На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante
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На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante
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На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante
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Но при этом список стандартного оснащения все же расширили: отныне все исполнения укомплектованы восемью подушками безопасности (прежде было шесть, добавлены задние боковые «эйрбэги»), а второй по старшинству вариант получил электрический «ручник» и навигатор (до рестайлинга были опциями). Для модели также предусмотрены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

В Корее технику реформы не затронули: «традиционный» седан Hyundai Avante предложен с бензиновым «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) и газовым мотором 1.6 LPI (120 л.с.), у гибрида 141-сильная установка на основе двигателя 1.6. Обычный седан доступен с вариатором, газовый движок сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а гибридной «четырехдверке» положена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

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На родине марки обновленный седан стоит примерно от 15 000 долларов. Следом представят глобальную посвежевшую Hyundai Elantra.

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1 комментарий
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