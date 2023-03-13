Обновлённая Hyundai Elantra выходит на рынок: с прежней техникой, зато богаче

Корейской «четырехдверке» подправили внешность, внутри же почти без изменений. Первой до дилеров добралась стандартная модель, позже подтянутся спортивные версии.

Несколько фирменных изображений своего посвежевшего седана компания Hyundai распространила в конце февраля. А теперь на родине марки дан старт продажам. Напомним, в Корее модель носит имя Avante, в других же странах она известна как Elantra. К слову, пока представлен только стандартный рестайлинговый седан, «подогретую» версию N Line и полноценный «злой» N-вариант обновят чуть позже.

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Рестайлинг принес Avante/Elantra новое «лицо». Так, вместо фар-бумерангов установили оптику более традиционной формы, при этом полоски ходовых огней сохранили. Радиаторная решетка отныне разделена на две части, верхняя – с «пластинами». Еще модели достались новые бамперы и диски иного дизайна, в задних стойках крыши появились рельефные вставки, плюс была расширена палитра цветов кузова. Длина выросла на 60 мм до 4710 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1825 мм, высота – 1420 мм, колесная база – 2720 мм.



Интерьер не изменился, разве что в Hyundai отметили «новые экологически чистые» материалы отделки и новый «шалфейно-зеленый» цвет. Как и раньше, самый дешевый седан Hyundai Avante имеет приборку с экраном на 4,2 дюйма посередине и мультимедиа-систему с 8-дюймовым дисплеем, физическими кнопками и шайбами. В «средней» комплектации появляется тачскрин мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, а у топ-версии еще есть полностью виртуальная приборка (тоже на 10,25 дюйма).



На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante 1 / 3 На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante 2 / 3 На последней картинке — интерьер базового седана Hyundai Avante 3 / 3

Но при этом список стандартного оснащения все же расширили: отныне все исполнения укомплектованы восемью подушками безопасности (прежде было шесть, добавлены задние боковые «эйрбэги»), а второй по старшинству вариант получил электрический «ручник» и навигатор (до рестайлинга были опциями). Для модели также предусмотрены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.



В Корее технику реформы не затронули: «традиционный» седан Hyundai Avante предложен с бензиновым «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) и газовым мотором 1.6 LPI (120 л.с.), у гибрида 141-сильная установка на основе двигателя 1.6. Обычный седан доступен с вариатором, газовый движок сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а гибридной «четырехдверке» положена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.



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На родине марки обновленный седан стоит примерно от 15 000 долларов. Следом представят глобальную посвежевшую Hyundai Elantra.

