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  • «Горячий» 280-сильный седан Hyundai Elantra N предложен с двумя коробками на выбор

«Горячий» 280-сильный седан Hyundai Elantra N предложен с двумя коробками на выбор

14.07.2021 344 0 0

Цены мощной «четырехдверки» уже объявлены, правда, пока только для родной Кореи. На другие рынки модель, как ожидается, начнет выбираться к концу текущего года.

 

Hyundai Elantra нового поколения с индексом CN7 дебютировала в марте 2020-го (в Корее модель зовется Avante), весной того же года к стандартному седану присоединился «подогретый» вариант N Line c 204-сильной «турбочетверкой» 1.6 T-GDI. Ну а теперь представлена по-настоящему «злая» версия N, которая увенчала гамму. К слову, это шестая модель спортивного суббренда Хёндэ («лайтовая» серия N Line не в счет) и первая «четырехдверка». Напомним, исполнение N еще есть у паркетника Kona, семейства i30 (хэтчбек и лифтбек), хэтчей Veloster и i20.

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Как и положено «спорту», седан получил агрессивный обвес и красный декор, на крышке багажника установили антикрыло, в заднем бампере появился диффузор. Также у Elantra N два крупных круглых патрубка выпускной системы (сама система – с электронноуправляемым клапаном, позволяющим менять громкость звука). Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой, а за доплату можно заказать ковши с заниженной на 10 мм посадкой и уменьшенной на 50 мм толщиной спинок. Ну и, конечно, в интерьере есть характерные для бренда N рулевое колесо, селектор коробки, пороги и металлические накладки на педалях.

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Кузов Hyundai Elantra N точечно усилен (кстати, в салоне за спинками задних сидений есть распорки), плюс, разумеется, перенастроено шасси (у модели независимая задняя подвеска) и уменьшен дорожный просвет. Рулевой механизм R-MDPS – с электроусилителем на рейке. «Энке» достались 19-дюймовые колеса и шины Michelin Pilot Sport 4S, тормозные диски – диаметром 360 мм.

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Под капотом – бензиновая «турбочетверка» 2.0 T-GDI, знакомая по Hyundai i30 N и Kona N. Двигатель выдает 280 л.с. и 392 Нм, при этом у него новый турбокомпрессор (диаметр турбинного колеса увеличен на 5 мм до 52 мм). В Корее «горячий» седан предложен с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатой роботизированной коробкой N DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями и подрулевыми лепестками. У DCT три режима: N Power Shift (NPS), N Track Sense Shift (NTS) и N Grin Shift (NGS). Последний – самый экстремальный, для него выделили отдельную кнопку на руле, он может действовать не более 20 секунд, увеличивая мощность мотора до 290 л.с.

Привод только передний, с электронноуправляемым самоблокирующимся дифференциалом. При этом Elantra N, как отметили в Hyundai, — первый автомобиль марки с интегрированной ведущей осью (IDA), в основе которой лежит технология, применяемая в машинах Чемпионата мира по ралли (WRC): применение единого узла, который объединяет вал привода, колесную ступицу и подшипник, позволило снизить массу «четырехдверки» на 1,7 кг. У Elantra N с N DCT также есть функция старта с места Launch Control, с ней седан наберет первую «сотню» за 5,3 секунды (к примеру, хэтч i30 N это упражнение проделает за 5,9 секунды, кроссовер Kona N – за 5,5 секунды). Максимальная скорость – 250 км/ч.

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В Корее уже можно приобрести «заряженный» седан: Avante N с «механикой» стоит от 32 120 000 вон (около 2 079 000 рублей по актуальному курсу), «четырехдверка» с N DCT обойдется минимум в 33 990 000 вон (2 200 000 рублей). До других рынков такая модель должна добраться к концу текущего года. Стандартная новая Элантра в России представлена, а вот о планах продавать в нашей стране «горячую» версию компания не сообщала.

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