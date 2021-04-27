Hyundai Kona N: до 290 л.с., но только передний привод в сочетании с «роботом»

Hyundai продолжает расширять линейку спортивных N-моделей и все они пока, вопреки глобальному тренду на электрификацию, бензиновые, выбрасывающие в воздух большое количество СО 2 , от которого, как многие верят, происходят грозящие апокалипсисом климатические изменения. Корейская компания разделяет эти опасения и прочие так называемые западные ценности, поэтому электрическая версия у Коны появилась ещё в 2018 году, а спортивная только сейчас, уже на базе рестайлингового кроссовера. С учётом того, как стремительно корейцы обновляют модельный ряд, проживёт Kona N недолго, так что любителям традиционных автомобильных ценностей стоит поторопиться, в продаже спортивный кроссовер появится ближайшим летом.

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По части силового агрегата Kona N повторяет спортивные хэтчбеки Veloster N и i30 N: бензиновый турбомотор 2.0 T-GDI (280 л.с., 392 Нм) состыкован с 8-ступенчатый «автоматом» N DCT (с двумя сцеплениями) и приводит в движение передние колёса, между которыми установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Коробка N DCT дебютировала ровно год назад на Veloster N, затем перекочевала на i30 N, но у хэтчбеков остались и версии с 6-ступенчатой «механикой» в сочетании с менее форсированной (250 л.с., 353 Нм) версией мотора 2.0 T-GDI, а Kona N будет исключительно двухпедальной — разработчики ссылаются на мнение целевой аудитории: мол, клиенты говорят, что на спортивном кроссовере готовы попробовать «автомат». Но если будет массовый запрос на «механику», то добавить такую модификацию будет несложно.



А вот полного привода точно не будет. Спикеры Hyundai во время презентации говорили, что переднего привода в сочетании с самоблоком и умной электроникой вполне достаточно, чтобы сделать из Kona N универсальный всепогодный автомобиль по доступной цене. С полным приводом Kona N зашла бы уже на территорию премиальных Audi SQ2 (300 л.с., 400 Нм) и Mini JCW Countryman (306 л.с., 450 Нм), а такой задачи перед разработчиками не стояло. При этом Kona N будет дороже менее мощного Ford Puma ST (200 л.с., 320 Нм), который предлагается исключительно с передним приводом на «механике». Точные цены пока не объявлены.



Коробка N DCT на Kona N имеет те же электронные надстройки, что у Veloster N и i30 N, но заново откалиброванные: N Grin Shift (увеличивает максимальную мощность двигателя до 290 л.с.), N Power Shift (активируется при интенсивном разгоне и при повышении ступеней минимизирует потери в тяге), N Track Sense Shift (предназначен для езды по треку и активируется автоматически на обычной дороге, если электроника определяет, что водитель едет агрессивно). Разумеется, есть режим разгона с двух педалей Launch Control, в котором Kona N на сухом асфальте набирает первую «сотню» за 5,5 с. Максимальная скорость — 240 км/ч.

Снаружи Kona N выглядит так же, как менее мощные версии кроссовера с пакетом N Line после рестайлинга, но добавлены контрастные красные вставки, более развитый задний спойлер, более крупные, расположенные симметрично выхлопные патрубки (на Kona «двустволка» находится в правой части заднего бампера), а также 19-дюймовые колёсные диски особого дизайна. Помимо косметики у кузова ради повышения жёсткости добавлены несколько усилителей и увеличено число точек сварки.



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Внутри — ковшеобразные передние кресла, спортивный руль, «кочерга» ручника вместо клавиши электромеханического привода, металлические накладки на педалях, 10-дюймовый виртуальный щиток приборов с уникальной для N-версии графикой и дополнением в виде проекционного экрана с оперативными показаниями над козырьком основного щитка. На экран мультимедийной системы также можно вывести уникальные для N-версии виджеты. В комплектацию кроме того включён полный комплект доступных для Коны электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и контроль за состоянием водителя.



Hyundai никогда детально не распространяется о своих планах, но мы почти уверены (хотя будем рады ошибаться), что в следующем поколении Kona N будет другой — гибридной либо полностью электрической. Быть может, у Коны вообще не будет прямого наследника. Но уже точно известно, что Hyundai разрабатывает N-модели на модульной электромобильной платформе E-GMP и кроссовер в их числе наверняка будет. В планах также значатся спортивные модели с водородными силовыми установками, но это, полагаем, более отдалённая перспектива. А до полного перехода на электричество N-подразделение корейской фирмы всё-таки ещё порадует петролхедов несколькими бензиновыми спорткарами.

