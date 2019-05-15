Два толстяка: Mini «подкормила» универсал JCW Clubman и кроссовер JCW Countryman

Два толстяка: Mini «подкормила» универсал JCW Clubman и кроссовер JCW Countryman

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Две спортивные модели Mini получили существенную прибавку в мощности и доработанное шасси, но расстались с механической коробкой передач – покупателями JCW Clubman и JCW Countryman теперь доступны только с «автоматом».
 

Британская марка Mini, принадлежащая немецкой компании BMW, сегодня выпускает отнюдь не маленькие автомобили: универсал Clubman и кроссовер Countryman – типичные представители С-класса (колёсная база 2670 мм) с достаточно просторными салонами, так что совсем не удивительно, что их топовые версии John Cooper Works наконец-то снабдили двигателем мощностью «триста плюс», а точнее 306 л.с., что на 75 л.с. больше, чем у дореформенных образцов. Максимальный крутящий момент 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» вырос на 28% до 450 Нм, доступных в диапазоне 1750 до 4500 об/мин. Столь существенный рост отдачи стал возможен благодаря усиленному коленвалу и его более крупному главному подшипнику, новым поршням и шатунам, форсункам с давлением впрыска 350 бар, мультиконтурной системе охлаждения. Любопытно, что степень сжатия при этом снизилась с 10,2 до 9,5. Во выпускной коллектор теперь встроен сажевый фильтр, чтобы уровень вредных выбросов в атмосферу соответствовал актуальным нормам Euro 6d-TEMP.

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Mini JCW Countryman
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Mini JCW Countryman
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Mini JCW Countryman

Коробка передач отныне – исключительно 8-ступенчатый «автомат» Steptronic с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками, а передний дифференциал по умолчанию снабжается механической блокировкой, но не полной, а максимум 39-процентной. В сочетании с полным приводом этого вполне достаточно: при сильной пробуксовке передних колёс мощность на задний мост отбирает многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением. Все компоненты системы полного привода усилены с учётом возросшей мощности. Из этих же соображений пересмотрены настройки ходовой части, увеличен развал передних колёс, в моторный отсек установлена распорка между верхними точками крепления передней подвески. Улучшена эффективность тормозной системы: на передней оси стоят диски диаметром 360 мм, на задней – 330 мм, причём задние диски теперь сжимают 4-поршневые фиксированные суппорты.

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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman

До 100 км/ч прибавивший в мощности JCW Clubman разгоняется за 4,9 с (на 1,4 с быстрее, чем до обновления), JCW Countryman – за 5,1 с (раньше было 6,5 с), максимальная скорость обеих моделей ограничена отметкой 250 км/ч.

Mini JCW Clubman

Mini JCW Clubman

Снаружи обновлённый JCW Clubman ничем не отличается от предшественника, а вот обновлённый JCW Clubman легко идентифицированным по стилизованным под британский флаг светодиодным задним фонарям и новому заднему бамперу, а спереди, если присмотреться, можно увидеть новый сетчатый рисунок фальшрадиаторной решётки. Фары теперь на обеих моделях только светодиодные, а модифицированная система выпуска радует более драматичным звуком при полностью выжатом акселераторе.

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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman
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Mini JCW Clubman

Цены на обновлённые JCW Clubman и JCW Countryman пока не объявлены. Неизвестно пока также, когда они доберутся до российского рынка. В прошлом году универсал JCW Clubman нашёл у нас лишь 17 покупателей, кроссовер JCW Countryman – 86.

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