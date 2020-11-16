Обновлённый Audi SQ2: старая мультимедиа, настоящие выхлопные трубы и обивка из вторсырья

Фирма Audi обновила заряженный кроссовер SQ2 всего через два года после премьеры. Техническая начинка прежняя, а вот внешность освежили в духе менее мощных версий, переживших рестайлинг в сентябре.

Субкомпактный кроссовер Audi Q2 дебютировал в 2016 году, но так и не добрался до России — вероятно, чтобы не создавать конкуренцию более прибыльному Audi Q3. В Европе между тем эта модель за первые три квартала 2020 года, по данным ресурса CarSalesBase, разошлась тиражом 44 197 шт. Чуть более крупные и статусные BMW X2 и Mercedes-Benz GLA продаются хуже — 23 367 и 33 902 шт. соответственно. Позади также формально британский Mini Countryman (30 782 шт.), французский DS3 Crossback (14 256 шт.) и японский Lexus UX (12 373 шт.).

В сентябре Audi обновила основную линейку Q2: модель получила новые бамперы, новую фальшрадиаторную решётку и опциональные матричные светодиодные фары. Теперь подправили внешность и заряженной модификации SQ2: её фальшрадиаторная решётка получила крупный сотовый рисунок вместо прежних вертикальных прутьев, фальшивые ноздри на переднем бампере теперь выполнены в форме бабочки, задние фальшивые воздуховоды увеличились в размерах, при этом модель сохранила четыре настоящих выхлопных патрубка, что современные эко-активисты во главе с Гретой Тунберг могут счесть фрондой (большинство европейских автопроизводителей сегодня прячут выхлоп под бампер).



В салоне — здоровый консерватизм, который другие модели Audi уже утратили. Да, есть виртуальная «приборка», но на неё можно вывести крупные циферблаты со стрелками. Осталась в строю и мультимедийная система MMI старой генерации с шайбой управления на центральной консоли — к ней лишь «прикрутили» новые «фишки», вроде Wi-Fi-роутера и возможности дистанционного управления из дома через смартфон. Изменилась форма селектора режимов АКП. Появился вариант обивки сидений из искусственного материала на основе переработанных пластиковых бутылок — его будут предлагать вместо прежней алькантары...



Силовой агрегат не изменился: бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 TFSI (300 л.с., 400 Нм) состыкована с 7-ступенчатым «автоматом» S tronic типа DCT (с двумя сцеплениями). Полный привод quattro в данном случае подразумевает электрогидравлическую многодисковую муфту отбора мощности на задние колёса, способную на кратковременную 100-процентную блокировку. Время разгона до 100 км/ч из-за экологического апгрейда увеличилось с 4,8 до 4,9 с. Дорожный просвет по сравнению с менее мощными версиями уменьшен на 20 мм, в подвеске установлены адаптивные амортизаторы с электронным управлением. Тормоза — более крупные, чем у обычных Audi Q2: диаметр передних дисков — 340 мм, задних — 310 мм, суппорты выкрашены в красный цвет.



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Минимальная цена на обновлённый Audi SQ2 в Германии составляет 45 700 евро, но поставок придётся подождать до начала следующего года. В России Audi Q2/SQ2 в нынешнем поколении вряд ли появится, а будет ли у этой модели преемник, пока неизвестно.