«Заряженный» хэтчбек обновился: Hyundai рассказал о «посвежевшем» i30 N

Мотор топовой версии «пятидверки» форсировали до 280 л.с., кроме того, ему в пару теперь предлагается восьмиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями.

Корейская компания представила Hyundai i30 актуального поколения (её заводской индекс – PD) в 2016 году. Изначально это был хэтчбек, затем к нему присоединились универсал и лифтбек. В 2018-ом семейство слегка обновили, а в феврале 2020-го марка показала линейку, пережившую рестайлинг. В ней не хватало «хот-хэтча» с прибавкой в виде буквы «N» к названию: этот автомобиль в Hyundai рассекретили сегодня.



Изменения во внешности у этой версии такие же, каким подвергли базовую версию. От неё «заряженному» хэтчбеку корейской марки досталась светодиодная головная оптика и задние фонари. Кроме того, версия отличается за счёт других переднего и заднего бамперов и более крупной трапециевидной радиаторной решётки с шильдиком в виде литеры «N» на ней (в компании отметили, что дизайн кормы у i30 Fastback N остался прежним). Начальное исполнение i30 N остался с прежними 18-дюймовыми колёсными дисками, а вариант Performance получил новые 19-дюймовые кованые «катки» (они почти на 14,5 кг легче по сравнению с предыдущим комплектом этого размера).



В ходе рестайлинга у Hyundai i30 появились версии с семидюймовой цифровой «приборкой», тогда как «подогретый» вариант остался с аналоговой приборной панелью. У новинки в салоне теперь другие передние сидения, которые на 2,2 кг легче, по сравнению с прежними. Кресла отделаны алькантарой и кожей, имеют синюю прострочку и логотип в виде буквы «N» на спинках. «Хот-хэтч» снабдили новой мультимедийной системой с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



У нового i30 N система автоматического торможения теперь «видит» пешеходов, а автоматическое движение в полосе позволяет не только не пересекать разметку, но и держит автомобиль в центре этой полосы. Версия с DCT способна предотвращать столкновения при перестроении, правда, эта система доступна в качестве опции. Есть и функция, умеющая избегать ДТП при выезде с парковки задним ходом: система не просто предупредит о поперечно двигающемся транспорте, но и самостоятельно затормозит.



В ходе рестайлинга технику начального исполнения Hyundai i30 N трогать не стали. У него под капотом по-прежнему 2,0-литровый турбомотор мощностью 250 л.с. и крутящим моментом в 353 Нм. Он работает в комплекте с шестискоростной «механикой». В свою очередь турбомотор версии i30 N Performance форсировали с 275 до 280 л.с. (и с 353 до 392 Нм). Ему в пару всё ещё предлагается МКП, однако теперь имеется и альтернатива – восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями (эта АКП позаимствована у Hyundai Veloster N, который доступен в США и Южной Корее).



У всех версий Hyundai i30 N максимальная скорость равна 250 км/ч. Компания пока рассекретила время разгона с места до «сотни» только для исполнения Performance с «механикой»: результат равен 5,9 секунды (у дореформенной версии – 6,1 секунды). Ожидается, что вариант с коробкой DCT сможет выполнять это упражнение ещё быстрее, ведь Veloster N с АКП набирает первую «сотню» на 0,5 секунды быстрее, чем вариант с «ручкой».



До европейских дилеров «посвежевшие» хот-хэтчи Hyundai i30 N доберутся в начале 2021 года, позднее на рынок выйдет i30 Fastback N. Цены новинки в компании пока не рассекретили. Отметим, актуальный i30 N, к примеру, в Германии можно купить минимум за 34,3 тыс. евро. Кстати, дореформенная машина официально доступна и в России: за неполный 2019-ый (поставки начались в мае) нашим дилерам удалось реализовать 60 экземпляров нишевой модели.

