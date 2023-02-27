Рестайлинг принёс Hyundai Elantra привычные фары: официальные фото

Во внешности седана есть и другие перемены, а вот интерьер переделывать не стали. Полноценную премьеру обновленная модель должна справить в начале весны.

«Четырехдверка» Hyundai Elantra актуального седьмого поколения с заводским индексом CN7 в строю с 2020 года. Модель получила довольно агрессивный дизайн экстерьера, и в целом она пришлась по нраву покупателям, хотя на ключевых рынках – в США и Корее – продажи и просели. Оживить спрос, как водится, призван рестайлинг, и первыми модернизированный седан получат корейцы. Напомним, на родине марки модель зовется Avante.

Обновленная Hyundai Elantra 1 / 4 Обновленная Hyundai Elantra 2 / 4 Обновленная Hyundai Elantra 3 / 4 Обновленная Hyundai Elantra 4 / 4

Седан обрел новое «лицо». Так, вместо фар-бумерангов установили оптику, у которой более традиционная форма, при этом встроенные диодные полоски ходовых огней сохранили. Радиаторная решетка теперь разделена на две части, верхняя – с «пластинами». Кроме того, Elantra/Avante достались новые бамперы, плюс диски иного дизайна. К слову, у нынешней модели еще есть «подогретая» версия N Line и полноценный «злой» N-вариант: эти исполнения, видимо, обновят позже.



Обновленная Hyundai Elantra

На данный момент неизвестно, сказался ли новый обвес на габаритах «четырехдверки». Длина дореформенной стандартной модели (в корейской спецификации) равна 4650 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1420 мм. Колесная база – 2720 мм.



Интерьер прежний, разве что в Hyundai отметили «новые экологически чистые» материалы отделки и «шалфейно-зеленый» цвет.

Обновленная Hyundai Elantra 1 / 2 Обновленная Hyundai Elantra 2 / 2

О технике пока ни слова. В гамму актуального седана Hyundai Elantra в зависимости от рынка входят бензиновые «атмосферники» 1.5, 1.6 и 2.0, а также «турбочетверки» 1.4 и 1.6. Есть и гибрид с установкой на основе мотора 1.6. Ну а «горячая» N-версия оснащается 280-сильным двухлитровым турбодвигателем.



Дореформенная Hyundai Elantra 1 / 3 Дореформенная Hyundai Elantra 2 / 3 Дореформенная Hyundai Elantra 3 / 3

Корейские профильные медиа пишут, что презентацию рестайлингового седана Elantra/Avante проведут в марте.

