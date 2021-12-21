Седан Geely Emgrand L готов выйти на рынок после отставки старого GL

«Четырехдверку» Emgrand L компания Geely раскрыла еще минувшей осенью, ее китайцы считают совершенно новой, хотя на деле перед нами серьезно переделанный Emgrand GL. Последний дебютировал в 2016-м, в свое время он считался преемником «просто» Эмгранда, однако в итоге седан превратили в отдельную модель, которую, к слову, модернизировали практически каждый год. Так вот теперь Джили объявила предварительную цену «эльки», на родине новинка стартует 31 декабря. Причем прежний GL вопреки ожиданиям не будут продавать вместе со свежим Emgrand L: предшественник уже исчез с местного потребительского сайта марки (речь идет о «традиционной» версии, подзаряжаемый гибрид еще в строю), тогда как младший седан Geely Emgrand присутствует на рынке в двух поколениях одновременно (и это обычная практика для Китая).

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Напомним, в основе Эмгранда с приставкой L лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построены только-только сменивший поколение тот самый «просто» Emgrand и кроссовер Geely Binyue (в России паркетник зовется Coolray). Предыдущий GL создан на старой «тележке» FE. Габариты «эльки» сильно не изменились: длина выросла на 10 мм до 4735 мм, в ширину седан прибавил 13 мм (теперь 1815 мм). Высота и колесная база и вовсе прежние – 1478 и 2700 мм соответственно.



Geely Emgrand L

Внешний облик выполнен в новом стиле, названном Energy Storm. Особенности – огромная сетчатая радиаторная решетка (почти как у Toyota Avalon), скошенные полоски ходовых огней и объединенные между собой черной плашкой и тонкой светящейся линией задние фонари. Вся оптика светодиодная.



В салоне – многослойная передняя панель с прилепленным тачскрином мультимедийной системы (12,3”), под которым расположен аккуратный ряд клавиш с кнопкой запуска мотора во главе. Еще один дисплей установлен перед водителем (10,25 дюйма), дефлекторы обдува сделали «сплошными». Также в списке оборудования значатся климат-контроль, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора. Электроника может обновляться «по воздуху».

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Поначалу Geely Emgrand L будет доступен только с одним двигателем, и он новому седану достался от GL: это 141-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.4 собственной разработки компании. Предшественник с таким мотором предлагался с шестиступенчатыми «механикой» или вариатором, но «элька», по информации местных СМИ, получила лишь CVT. Позже у «четырехдверки» появится подзаряжаемая гибридная версия, однако подробностей об установке пока нет. Прежний Emgrand GL PHEV оснащен бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) от Volvo, электромотором и батареей емкостью 11,3 кВт*ч, совокупная отдача – 258 л.с., только на электротяге такой седан может проехать 66 км (но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC).



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Сама Geely объявила цену лишь базовой комплектации Emgrand L – 99 900 юаней (около 1 164 000 рублей по актуальному курсу). Китайские медиа знают ценник еще одной версии – 109 900 юаней (1 280 000 рублей). Цены, повторимся, предварительные, то есть «четырехдверка» может оказаться дешевле. И все же по сравнению с прежним GL седан заметно «потяжелел»: судя по каталогам местных профильных сайтов, предыдущая модель пока имеется у дилеров, она стоит от 77 800 юаней (906 000 рублей). Старый гибрид обойдется в 168 800 юаней (1 967 000 рублей).



В России Emgrand GL не был представлен, «эльку» мы тоже вряд ли увидим, ведь в нашей стране Geely решила сосредоточиться на кроссоверах. Ближайшей премьерой марки в РФ станет паркетник Xingyue L (для нас название должны изменить).