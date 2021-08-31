Седан Geely Emgrand, породнившийся с паркетником Coolray: раскрыты все версии

На родине марки «четырехдверка» нового поколения доступна с безальтернативным «атмосферником» и двумя коробками. По сравнению с предыдущей моделью цены выросли не так уж и сильно.

Дизайн свежего Geely Emgrand раскрыли еще в мае, а в конце июля в Китае начали принимать заявки, но только на две дорогие комплектации, да и цены были предварительные. Теперь опубликован полный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, такой седан в компании позиционируют в качестве модели четвертого поколения. Ну а самый первый Эмгранд дебютировал в 2009-м, его продавали и в России – под индексом EC7, причем не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Затем от пятидверной версии отказались, седан же на нашем рынке переименовали в Emgrand 7. Россию модель окончательно покинула в 2020-м из-за низкого спроса. А вот в Поднебесной ее обновляли чуть ли не ежегодно, и там она остается весьма востребованной. Кстати, на домашнем рынке еще есть Emgrand GL, который считался преемником «просто» Emgrand. Машина с приставкой из продажи не исчезнет, как и предыдущая «четырехдверка» (по крайней мере, пока).

Новый Geely Emgrand 1 / 4 Новый Geely Emgrand 2 / 4 Новый Geely Emgrand 3 / 4 Новый Geely Emgrand 4 / 4

В основе «четвертого» Эмгранда лежит модульная платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на ней также построен, например, паркетник Geely Binyue (в России кросс зовется Coolray). Габариты сильно не изменились: длина нового седана равна 4638 мм (на 6 мм больше, чем у прежнего «просто» Emgrand), ширина – 1820 мм (+31 мм), высота – 1460 мм (-10 мм), колесная база и вовсе совпадает с предшественником – 2650 мм. При этом объявлено, что по сравнению с предыдущим Emgrand центр тяжести стал ниже на 72 мм.



Облик седана выполнен в актуальном фирменном стиле Geely, его особенности – крупная радиаторная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями и светодиодные штрихи ходовых огней. Фары тоже диодные, как и фонари, которые к тому же объединены между собой светящейся полоской. В задних стойках появились дополнительные окошки, благодаря чему у «четвертого» Emgrand получился более изящный силуэт, чем у прежней модели.

Новый Geely Emgrand

Салон полностью новый. Экран мультимедийной системы теперь возвышается над передней панелью, дефлекторы обдува спрятаны в единую плашку. Еще заменили карты дверей, центральный тоннель, «приборку» и селектор коробки. Кроме того, в Geely сообщили, что в интерьере степень покрытия мягкими материалами составляет 85%.



Как и предшественник, новый Emgrand оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5, но отдачу увеличили – 114 л.с. и 147 Нм против 109 л.с. и 142 Нм. В июле к заказу были доступны машины лишь с вариатором, но теперь можно выбрать и базовую версию с пятиступенчатой «механикой» (у прежней модели те же коробки, при этом седан с 5МКП представлен в двух комплектациях).

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На выбор предложены четыре варианта исполнения. В арсенале самого дешевого нового Geely Emgrand значатся: светодиодные ДХО, 16-дюймовые колеса, обогрев наружных зеркал, пара фронтальных «эйрбэгов», «кожаная» обивка, климат-контроль, виртуальная «приборка» (12,3”), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и голосовым управлением (у предшественника 8-дюймовый дисплей), камера заднего вида, задний парктроник. Во второй по старшинству комплектации появляются система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, автопарковщик и отдельный воздуховод для задних пассажиров. В следующей версии есть диодные фары, 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, камеры кругового обзора и система бесконтактного открывания багажника. Наконец, топовый Geely Emgrand получил боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, кресла такого седана имеют комбинированную обивку (светлая перфорированная «кожа» и синяя замша), плюс для самой дорогой «четырехдверки» за доплату предусмотрен подогрев передних сидений.



Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – предшественник «четвертого» седана, синяя – Emgrand GL 1 / 3 Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – предшественник «четвертого» седана, синяя – Emgrand GL 2 / 3 Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – предшественник «четвертого» седана, синяя – Emgrand GL 3 / 3

Цены нового седана лежат в диапазоне от 69 900 до 88 900 юаней, что эквивалентно около 795 000 – 1 012 000 рублей по актуальному курсу. Предыдущий «просто» Emgrand немногим дешевле – от 62 800 до 84 800 юаней (716 000 – 965 000 рублей). Седан Geely Emgrand GL (доступен с «турбочетверкой» 1.4 и «турботройкой» 1.5 мощностью 141 и 177 л.с. соответственно) стоит от 77 800 юаней (885 000 рублей). Последний, кстати, тоже скоро перейдет в новое поколение, отбросив букву G от приставки.



Позже «четвертый» Эмгранд наверняка отправят на экспорт, но о возвращении седана в Россию компания Geely официально не заявляла.