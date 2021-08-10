Новинки ×
  • Ещё один новый Geely Emgrand: к дебюту готовится седан, похожий на дорогую Тойоту

Ещё один новый Geely Emgrand: к дебюту готовится седан, похожий на дорогую Тойоту

10.08.2021 314 0 0

На китайский рынок выйдет «четырехдверка» с довольно агрессивным внешним обликом. Салон не засвечен, данных о технике тоже еще нет.

 

Изображения с новым седаном Geely, которые сегодня растиражировали «поднебесные» СМИ, были взяты из базы местного минпрома, а вот характеристики почему-то пока не опубликованы. На корме машины виднеется шильдик Emgrand L, из-за чего некоторые китайские медиа решили, что Джили готовит к премьере растянутую версию свежего Эмгранда, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture) и объявленного четвертым поколением. Последняя модель дебютировала в мае, заказы на нее на родине начали принимать в минувшем месяце. Однако седан на сертификационных картинках больше похож на существенно модернизированный Emgrand GL: обратите внимание на характерную выштамповку над колесной аркой, «заплывающую» на переднюю дверь, и линию, проходящую через ручки. Как именно будут позиционировать новинку – узнаем после официального анонса, а он, скорее всего, состоится в конце этого или начале следующего года.

Нынешний Geely Emgrand GL и грядущий Geely Emgrand L
1 / 2
Нынешний Geely Emgrand GL и грядущий Geely Emgrand L
2 / 2

Напомним, Geely Emgrand GL в строю с 2016-го, в его основе лежит старая «тележка» FE. К слову, в свое время эта «четырехдверка» считалась преемницей «просто» Эмгранда, но в итоге ее превратили в отдельную модель. Длина актуального GL равна 4725 мм, колесная база – 2700 мм. Показатели «четвертого» Emgrand на платформе BMA – 4638 и 2650 мм соответственно.

Передняя часть у Emgrand L получилась довольно агрессивной: «китаец» получил огромную радиаторную решетку с сеткой и черные крупные «подковы», внутри которых вроде бы спрятаны светодиодные элементы (но не факт). В целом же спереди новинка Джили похожа на флагманский седан Toyota Avalon (у модели японской марки аналогичный «зев»). Также Emgrand L достались узкие фары, а задние фонари объединены между собой тонкой красной полоской.

Geely Emgrand L
1 / 3
Geely Emgrand L
2 / 3
Geely Emgrand L
3 / 3

Интерьер еще не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с большим тачскрином. Ну и, возможно, согласно нынешней моде, экраны спрятали под одним стеклом, то есть превратили в гигантское табло.

О моторах данных также пока нет. Актуальный Geely Emgrand GL в Китае предложен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.) и «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Седан Geely Emgrand нового поколения пока доступен лишь с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (114 л.с.) и вариатором.

Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
1 / 6
Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
2 / 6
Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
3 / 6
Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
4 / 6
Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
5 / 6
Geely Emgrand нового поколения и актуальный Emgrand GL
6 / 6

В России Geely седаны сегодня не продает, о возвращении на наш рынок «четырехдверок» компания официально не объявляла.

седан Китай авторынок новинки Geely Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand GL

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Почини вариатор и живи спокойно: стоит ли покупать Nissan Murano II за 1,5 миллиона рублей Японские кроссоверы обычно считаются образцом сохранения остаточной стоимости: они медленно дешевеют и имеют высокую ликвидность на вторичном рынке. Наглядное тому доказательство – Toyota H... 1376 0 1 10.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Land Rover Discovery 4 Диапазон того, что говорят и пишут люди об этом автомобиле, просто поражает – от «лучший автомобиль из всех, что у меня были» до «не приведи, Господи, кому-нибудь купить это дорогое и ломуче... 967 0 1 10.08.2021
Статьи / Популярные вопросы Жилая зона: кому можно в нее въезжать, что в ней нельзя делать и за что можно получить штраф Жилая зона – территория, выделенная соответствующими дорожными знаками, на которой действуют правила движения, указанные в отдельном разделе ПДД. Некоторых водителей-новичков вообще смущает... 4289 0 6 09.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 56037 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 53745 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 52868 6 32 10.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings