Ещё один новый Geely Emgrand: к дебюту готовится седан, похожий на дорогую Тойоту

На китайский рынок выйдет «четырехдверка» с довольно агрессивным внешним обликом. Салон не засвечен, данных о технике тоже еще нет.

Изображения с новым седаном Geely, которые сегодня растиражировали «поднебесные» СМИ, были взяты из базы местного минпрома, а вот характеристики почему-то пока не опубликованы. На корме машины виднеется шильдик Emgrand L, из-за чего некоторые китайские медиа решили, что Джили готовит к премьере растянутую версию свежего Эмгранда, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture) и объявленного четвертым поколением. Последняя модель дебютировала в мае, заказы на нее на родине начали принимать в минувшем месяце. Однако седан на сертификационных картинках больше похож на существенно модернизированный Emgrand GL: обратите внимание на характерную выштамповку над колесной аркой, «заплывающую» на переднюю дверь, и линию, проходящую через ручки. Как именно будут позиционировать новинку – узнаем после официального анонса, а он, скорее всего, состоится в конце этого или начале следующего года.

Нынешний Geely Emgrand GL и грядущий Geely Emgrand L 1 / 2 Нынешний Geely Emgrand GL и грядущий Geely Emgrand L 2 / 2

Напомним, Geely Emgrand GL в строю с 2016-го, в его основе лежит старая «тележка» FE. К слову, в свое время эта «четырехдверка» считалась преемницей «просто» Эмгранда, но в итоге ее превратили в отдельную модель. Длина актуального GL равна 4725 мм, колесная база – 2700 мм. Показатели «четвертого» Emgrand на платформе BMA – 4638 и 2650 мм соответственно.



Передняя часть у Emgrand L получилась довольно агрессивной: «китаец» получил огромную радиаторную решетку с сеткой и черные крупные «подковы», внутри которых вроде бы спрятаны светодиодные элементы (но не факт). В целом же спереди новинка Джили похожа на флагманский седан Toyota Avalon (у модели японской марки аналогичный «зев»). Также Emgrand L достались узкие фары, а задние фонари объединены между собой тонкой красной полоской.

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Интерьер еще не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с большим тачскрином. Ну и, возможно, согласно нынешней моде, экраны спрятали под одним стеклом, то есть превратили в гигантское табло.



О моторах данных также пока нет. Актуальный Geely Emgrand GL в Китае предложен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.) и «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Седан Geely Emgrand нового поколения пока доступен лишь с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (114 л.с.) и вариатором.

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В России Geely седаны сегодня не продает, о возвращении на наш рынок «четырехдверок» компания официально не объявляла.

