Новый Geely Emgrand выходит на рынок: седан оказался родственником кроссовера Coolray

В новом поколении «четырехдверка» значительно преобразилась как снаружи, так и внутри. А вот двигатель перешел с прежней модели, хотя его отдачу слегка увеличили.

Дизайн свежего Emgrand компания Geely раскрыла в середине мая, презентация состоялась в конце того же месяца. А теперь на родине марки открыли прием заявок. Правда, на данный момент новый седан доступен лишь в двух дорогих комплектациях, да и цены вроде бы еще предварительные.

Напомним, самый первый Эмгранд стартовал на домашнем рынке в 2009 году, у нас его тоже продавали – под индексом EC7, причем не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Затем от пятидверной версии отказались, а седан на нашем рынке переименовали в Emgrand 7. Российский рынок модель окончательно покинула в 2020-м из-за низкого спроса. В Китае же «четырехдверку» обновляли чуть ли не ежегодно, и там она остается весьма востребованной. Кстати, на домашнем рынке еще есть Emgrand GL, который считался преемником «просто» Emgrand. Машина с приставкой из продажи не исчезнет, как и предыдущая «четырехдверка» (по крайней мере, пока). Ну а герой этой новости объявлен седаном четвертого поколения (хотя если считать GL, то это третья генерация).

Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – актуальный седан для Китая, который является предшественником «четвертого» Эмгранда, а синяя – Emgrand GL 1 / 3 Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – актуальный седан для Китая, который является предшественником «четвертого» Эмгранда, а синяя – Emgrand GL 2 / 3 Серебристая машина – самый первый Geely Emgrand, бежевая – актуальный седан для Китая, который является предшественником «четвертого» Эмгранда, а синяя – Emgrand GL 3 / 3

В Geely официально заявили, что новая модель основана на модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построен, например, паркетник Geely Binyue (в России кросс зовется Coolray). При этом габариты сильно не изменились. Длина «четвертого» Emgrand равна 4638 мм (на 6 мм больше по сравнению с прежним «просто» Emgrand), ширина – 1820 мм (+31 мм), высота – 1460 мм (-10 мм), а колесная база и вовсе совпадает с предшественником – 2650 мм.



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Внешний облик «четырехдверки» сделали в актуальном фирменном стиле Geely, его особенности – крупная радиаторная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями и светодиодные штрихи ходовых огней. Фары и фонари тоже диодные, последние вдобавок объединены между собой светящейся полоской. В задних стойках появились дополнительные окошки, так что у свежего Emgrand более изящный силуэт, чем у прежнего седана.



Салон полностью новый. Экран мультимедийной системы отныне возвышается над передней панелью, а дефлекторы обдува спрятаны в единую плашку. Также заменили карты дверей, центральный тоннель, «приборку» и селектор коробки. А еще в компании сообщили, что в интерьере степень покрытия мягкими материалами составляет 85%.

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Двигатель перешел с предыдущего Эмгранда, речь идет об «атмосфернике» 1.5, хотя отдачу все же увеличили: 114 л.с. и 147 Нм вместо 109 л.с. и 142 Нм. На данный момент новый седан доступен только с вариатором, но позже, скорее всего, еще появится «механика» (предшественник представлен с 5МКП или CVT). К слову, в гамме соплатформенного кроссовера Binyue/Coolray есть «турботройка» 1.5 (177 л.с.), разработанная Geely совместно с Volvo, которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой. Однако для Emgrand эта пара не заявлена вовсе.



Geely Emgrand нового поколения

Как уже упоминалось выше, для заказа пока доступны лишь две «богатые» версии – за 87 000 и 92 000 юаней (примерно 985 000 и 1 042 000 рублей по текущему курсу). Обе имеют 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, «кожаный» салон, пару подушек безопасности, мультимедиа-систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и голосовым управлением, виртуальную «приборку» (12,3”), камеры кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль. В арсенале более дорогого седана также значатся боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, электрорегулировки передних кресел и шесть динамиков вместо четырех.



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Для сравнения, предыдущий Geely Emgrand в Китае обойдется в 62 800 – 84 800 юаней (711 000 – 960 000 рублей), а седан Emgrand GL (доступен с «турбочетверкой» 1.4 и «турботройкой» 1.5 мощностью 141 и 177 л.с. соответственно) там стоит от 77 800 до 108 800 юаней (881 000 – 1 232 000 рублей).



На родине полноценные продажи Emgrand нового поколения начнутся в третьем квартале. Позже модель наверняка отправят на экспорт, впрочем, о планах возвращения седана в РФ компания Geely не объявляла.