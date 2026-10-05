Обновки для Tesla Model 3: больше экран и больше мощности для версии Performance

Стареющий седан Tesla Model 3 не собирается покидать рынок и продолжает получать точечные обновки, различающиеся в зависимости от рынка сбыта.

Tesla Model 3 дебютировала в 2017 году, первый рестайлинг пережила в 2023 году, при этом рестайлинговая топ-версия Performance была представлена только в 2024-м. В отставку Tesla Model 3 не собирается, замену ей или второе поколение, насколько нам известно, компания Tesla не готовит, но периодически вносит в «тройку» улучшения.

В конце прошлой недели в США и в Китае была представлена обновлённая Tesla Model 3. Общая обновка для всех версий — 16-дюймовый экран на передней панели вместо прежнего 15,4-дюймового.

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Двухмоторная силовая установка на топ-версии Performance теперь выдаёт пиковые 535 л.с. вместо прежних 517 л.с., но время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) не изменилось — 2,9 с. Запас хода на одной зарядке у версии Performance увеличился с 497 до 509 км по циклу EPA. Компания Tesla не уточняет, за счёт чего достигнуты эти улучшения. Обивка потолка у версии Performance теперь чёрная вместо прежней белой, даже если вы выберете белую кожу для кресел и дверных карт.

Полноприводная версия Premium All-Wheel Drive теперь разгоняется до 60 миль/ч за 3,8 с вместо прежних 4,2 с. Запас хода на одной зарядке при этом не изменился — 557 км по циклу EPA.

Цены на американские версии Tesla Model 3 не изменились: базовый одномоторный заднеприводный седан стоит от 38 630 долларов (здесь и далее с учётом доставки), заднеприводная версия Premium Rear-Wheel Drive — от 44 130 долларов, полноприводная версия Premium All-Wheel Drive — от 49 130 долларов, версия Performance — от 56 630 долларов.

В Китае для Tesla Model 3 теперь доступен новый светло-серый вариант отделки салона и функция V2L (Vehicle-to-Load), позволяющая через адаптер питать от батареи электромобиля бытовые приборы мощностью до 2,2 кВт. Диапазон цен в Китае на Tesla Model 3 — от 235 500 до 339 500 юаней (от 35 100 до 50 600 долларов в переводе по текущему курсу).



Добавим, что запланированная на 1 октября премьера чудо-спорткара Tesla Roadster нового поколения перенесена на 15 октября из-за погодных условий — видимо, для успешного демо-полёта нужна только хорошая погода.