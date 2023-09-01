Седан Tesla Model 3 обрёл новое «лицо», стал тише и дальнобойнее после рестайлинга

Обновленный электрокар уже доступен к заказу в Европе и Китае, там объявлены цены. А вот в родных для Теслы Штатах дебют посвежевшей «тройки» еще впереди.

Полноценная премьера серийного электроседана Tesla Model 3 состоялась в 2017-м, три года спустя четырехдверку слегка модернизировали. Теперь же «тройка» пережила настоящий рестайлинг. Причем пока такой седан производят только в Китае, откуда его также поставляют в Европу: в этих регионах уже открыт прием заявок, до клиентов «электрички» должны добраться в октябре-ноябре. Американская версия обновится чуть позже.

Было — стало

Model 3 полностью перекроили переднюю часть: седан обрел новые фары, бампер и капот, заменили даже крылья. Другим стал и задний бампер, а также фонари и крышка багажника, вдобавок на корме вместо привычной эмблемы теперь красуется надпись Tesla. Еще освежили палитру цветов кузова, плюс «тройке» положены колеса нового дизайна (18- или 19-дюймовые). После рестайлинга длина седана увеличилась на 26 мм до 4720 мм, дорожный просвет, напротив, уменьшен на 2 мм до 138 мм.



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Салон тоже новый, хотя на первый взгляд он мало чем отличается от интерьера дореформенной модели. Но и передняя панель, и карты дверей – иные. Также заменили рулевое колесо, при этом подрулевых переключателей больше нет, как и у старших Model S и Model X: за управление основными функциями отвечают кнопки на спицах «баранки», а переключение режимов трансмиссии возложено на центральный планшет.

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У задних пассажиров появился свой 8-дюймовый экран, с его помощью можно управлять мультимедиа-системой и менять настройки «климата». Передние сиденья – с вентиляцией, а у топовой аудиосистемы отныне 17 динамиков (прежде было 14). Еще в Tesla заявили о том, что улучшена шумоизоляция: в частности, двойные стекла отныне не только в передних, но и в задних дверях. Наконец, интерьер отделан материалами более высокого качества.



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Про технику компания пока не рассказала, Tesla в принципе не любит делиться информацией о «начинке». Тем не менее, китайцы, например, знают, что их базовый заднеприводный седан выдает 264 л.с. и 340 Нм, а полноприводная версия Long Range – 450 л.с. и 559 Нм. Первое исполнение разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунды, второе – за 4,4 секунды. При этом за счет улучшенной аэродинамики (коэффициент Cd теперь 0,219 вместо 0,225) и других доработок увеличен запас хода: дальнобойность заднеприводной Tesla Model 3 составляет 513 км по циклу WLTP (было 491 км), полноприводной – 629 км против 602 км.



Обновленная Tesla Model 3

В Китае базовый обновленный электроседан стоит от 259 900 юаней (около 33 000 евро по текущему курсу), версия Long Range AWD – от 295 900 юаней (37 000 евро). А во Франции и Нидерландах, например, такая Tesla Model 3 обойдется минимум в 42 990 и 50 990 евро соответственно.

