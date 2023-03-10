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  • Обновки для Tesla Model S и Model X: «нормальный» руль и улучшенные тормоза

Обновки для Tesla Model S и Model X: «нормальный» руль и улучшенные тормоза

10.03.2023 192 0 0

Обе модели, кроме того, получили облегчённую прозрачную крышу, улучшающую управляемость, а в палитре появился насыщенный красный цвет Ultra Red.

Model S и Model X – старейшие и при этом самые дорогие на данные момент легковые модели Tesla, лифтбек Model S выпускается с 2012 года, соплатформенный кроссовер Model X — с 2015-го, обе модели в начале 2021 года пережили масштабный рестайлинг, в ходе которого получили полностью новый салон с усечённым штурвалом вместо руля.

Этот штурвал Tesla сделала в расчёте на скорое массовое распространение автопилота нового поколения — FSD (Full Self-Driving), но FSD пока так и не вышел из стадии бета-тестирования и уличён в нарушении ПДД, то есть пользоваться им полноценно нельзя, водитель обязан всё время следить за дорогой и быть готовым в любой момент перехватить управление на себя.

Управлять машиной в аварийной ситуации сподручнее обычным круглым рулём, да и при дежурной эксплуатации круглый руль многим клиентам Tesla кажется удобнее. Круглые рули для Model S и Model X практически сразу после дебюта рестайлинговых версий стали предлагать различные тюнинг-ателье и производители аксессуаров, а теперь сдалась и сама компания Tesla: в начале этого года появились слухи о том, что Tesla добавит в список опций Model S и Model X круглый руль, вчера об этом было объявлено официально. Круглый руль предлагается в качестве бесплатной альтернативы штурвалу.

К возвращению «нормального» руля Tesla приурочила и другие обновки для Model S и Model X. На мощных трёхмоторных версиях Plaid в тормозах установлены более эффективные и термостойкие колодки. Модернизирована панорамная стеклянная крыша: она легче предыдущей, что позволило опустить центр тяжести и улучшить управляемость электромобиля, и пропускает в пять раз больше света при прежнем уровне защиты от ультрафиолета.

Tesla Model S цвета Ultra Red

В скудной цветовой палитре появился новый насыщенный красный цвет Ultra Red — он самый дорогой в гамме, доплата за него составляет 3000 долларов. Базовый «бесплатный» цвет для обеих моделей — белый. Ещё есть серый, чёрный и синий — за них нужно доплатить 1500 долларов.

Базовый двухмоторный Tesla Model S стоит сейчас в США от 89 990 долларов, Model X — от 99 990 долларов.

Tesla Model X цвета Ultra Red

Добавим, что Model S и Model X производятся только на заводе Tesla в калифорнийском Фримонте, совокупные глобальные продажи этих моделей в прошлом году составили 66 705 шт., тогда как всего компания Tesla реализовала в мире 1 313 851 электромобиль.

Младшее семейство электромобилей Tesla тоже скоро ждёт рестайлинг: обновлённый седан Model 3 выйдет на рынок уже в этом году, обновлённый кроссовер Model Y — в 2024-м. В этом году модельный ряд Tesla также пополнится долгожданным пикапом Cybertruck.

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