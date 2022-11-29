Tesla готовится обновить Model 3: меньше деталей, больше прибыли, премьера в 2023 году

Седан Model 3 был запущен в производство в июле 2017 года и стал первой по-настоящему массовой моделью Tesla. Сегодня Model 3 находится в тени более успешного соплатформенного кроссовера Model Y, но Tesla собирается подогреть интерес к «трёшке» с помощью масштабного обновления.

На самом деле массовое производство Tesla Model 3 началось не в июле 2017 года, а в июле 2018-го — ровно год понадобился компании, чтобы нарастить объёмы выпуска до промышленных показателей, и этот год чуть не стал для Tesla последним — как признался потом Илон Маск, до банкротства был один шаг. Первые модели Tesla — спорткар Roadster, лифтбек Model S и кроссовер Model X — это сравнительно малотиражные и дорогие электромобили, для которых не требовался высокий уровень автоматизации производства. Существенно более дешёвый седан Model 3, на который компания ещё до начала выпуска собрала сотни тысяч заказов, требовал организации производства более высокого порядка, а опыта такой организации у компании не было.

Легендарный палаточный цех Tesla, где собирались ранние экземпляры Model 3

Масштабирование производства Model 3 на головном заводе во Фримонте (США, штат Калифорния) шло в авральном режиме, всё буквально валилось из рук, основной конвейер большую часть времени простаивал, пока инженеры-технологи устраняли многочисленные ошибки. Глядя на эту катастрофу, Илон Маск пошёл на радикальные меры: соорудил рядом с основным цехом дополнительный временный цех в виде огромной палатки с естественной вентиляцией и там организовал конвейер с ручной сборкой Model 3. Палаточный цех Tesla уже вошёл в учебники по бизнесу, он, по сути, позволил спасти компанию, дав ей время на устранение ошибок на основном конвейере, а клиенты при этом получали свои долгожданные Model 3.



Осенью 2018 года ситуация на производстве стабилизировалась, объёмы выпуска достигли плановых показателей. С качеством, мягко говоря, были проблемы, но они есть у всех моделей Tesla — фанаты марки, как правило, смотрят на них сквозь пальцы. До этого года «трёшка» была самой популярной моделью Tesla на многих ключевых рынках, но после того как производство соплатформенного кроссовера Model Y было налажено на Гигафабриках в Берлине и Техасе, опустилась на второе место. Сейчас именно Tesla Model Y, согласно данным ресурса CleanTechnica, является самым популярным в мире электромобилем: за первые три квартала этого года реализовано 522 654 шт., результат Model 3 — 336 865 шт., третье место занимает китайский городской хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV — 316 256 шт.



Незначительные изменения в Model 3 компания вносила регулярно, менялись технические характеристики и названия модификаций, исчезла наружная хромированная отделка, но теперь, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Tesla, готовится комплексное масштабное обновление в духе того, что пережили в прошлом году Tesla Model S и Model X.



Обновление главным образом носит технологических характер (будет уменьшена номенклатура деталей, в том числе за счёт использования крупноузловой штамповки, какая уже применяется при производстве Model Y), но и визуальных обновок будет достаточно, так как компании важно вернуть «трёшке» эффект новизны в глазах покупателей. Новые штрихи будут как снаружи, так и внутри кузова, круглое рулевое колесо, вероятно, уступит место штурвалу, как у Model S/Model X, появится новый экран на передней панели и более производительная бортовая электроника, будут новые функции и опции.



Проект обновления Tesla Model 3 носит кодовое имя Highland, ожидается, что рестайлинговый электроседан встанет на конвейер Гигафабрики в Шанхае в третьем квартале следующего года. Когда начнётся выпуск обновлённой «трёшки» во Фримонте, пока неизвестно, на других Гигафабриках эту модель не производят.

Упрощение конструкции позволит сделать Model 3 более дешёвой в производстве и более прибыльной, но ожидать снижения цены мы бы не стали. Для тех, кому нужна Tesla подешевле, компания готовит младшую компактную модель, проект которой был на некоторое время заморожен, но теперь снова вернулся в работу. Возможно, младшую модель Tesla покажут уже в следующем году.

