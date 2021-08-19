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  • Обновлённая Tesla Model S расстраивает качеством даже своих фанатов

Обновлённая Tesla Model S расстраивает качеством даже своих фанатов

19.08.2021 411 0 0

Компания Tesla представила обновлённые лифтбек Model S и кроссовер Model X в январе этого года и обещала начать доставлять их клиентам в феврале, но в реальности более-менее ритмичные поставки начались лишь в августе. Один из свежеотгруженных экземпляров Model S стоимостью 100 тысяч долларов оказался полон дефектов, владелец скрупулёзно зафиксировал их на видео.

 

Проблемы с качеством электромобилей Tesla стали притчей во языцех, время от времени мы освещаем наиболее курьёзные случаи. Помнится, весной прошлого года первые сошедшие с конвейера образцы кроссовера Model Y поступали к заказчикам прямо-таки в ужасающем состоянии, а осенью выяснилось, что при его сборке используются обрубки плинтусов из строительного супермаркета. «Ветеранские» Model S и Model X тоже не блещут качеством, и, как показали вести с полей, после рестайлинга качество лучше не стало.

Видеоблогер MrExitStrategy, большой фанат современной техники вообще и компании Tesla в частности, недавно получил свой обновлённый лифтбек Model S в комплектации Long Range и был несколько ошарашен количеством обнаруженных в машине за 100 тысяч долларов дефектов. Уточним, что с момента премьеры Model S резко подорожал и сейчас стоит от 89 990 долларов, ещё 10 000 нужно доплатить за нелегализованный пока «полный автопилот», итого выходит 99 990 долларов.

Брака оказалось не меньше, чем на ранних образцах Model Y, разве что вмятин на кузове нет. Зато есть замятые и пошедшие волнами дверные уплотнители, криво обрезанная кожаная обивка с несмываемыми пятнами, свист в системе микроклимата, пыль за стеклом приборного щитка, мусор внутри (!) стекла водительской двери, дребезг и скрипы в дверях и передней панели, какая-то странная субстанция (похоже на монтажную пену) в разъёме между водительской дверью и передним крылом, плохо закреплённый пластиковый щит под капотом, потёртый колёсный диск и, наконец, многочисленные царапины, сколы и пузырьки на лакокрасочном покрытии.

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Блогер подчёркивает, что он не какой-то там хейтер, жаждущих скандала, что он очень любит свою Теслу и не намерен с ней расставаться, несмотря на обнаруженные недостатки, но при этом отдаёт себе отчёт в том, что соотношение цена/качество у его любимого автопроизводителя пока оставляет желать лучшего. Tesla уже пообещала ему устранить часть недостатков и блогер в целом настроен на конструктивное сотрудничество. В ролике он также сообщил, что полученный им в июне кроссовер Model Y изготовлен и собран намного лучше.

Напомним, что у компании Tesla с 2020 года нет одела по связям с общественностью, на запросы СМИ она больше не отвечает, и поэтому нет никакой возможности выяснить, откуда у её электромобилей столько брака, кто виноват и что делать.

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