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  • Автопилот Tesla FSD продолжать нарушать ПДД: объявлен отзыв 362 758 электромобилей

Автопилот Tesla FSD продолжать нарушать ПДД: объявлен отзыв 362 758 электромобилей

17.02.2023 45 0 0

Американские власти вновь указали компании Tesla на недопустимость нарушений правил дорожного движения её самоуправляемыми автомобилями. Автопилот Tesla FSD превышает разрешённую скорость, не соблюдает требования разметки и не проявляет должную осторожность при проезде перекрёстков. Компании Tesla придётся привести алгоритмы работы автопилота в соответствии с законодательством.

Первую версию автопилота Tesla представила в 2014 году (коммерческий релиз состоялся в 2015-м), а в мае 2016 года в американском штате Флорида случилось первое смертельное ДТП с его участием. В последующие годы десятки человек погибли в авариях, в которых были замешаны электромобили Tesla со включённым автопилотом. В 2021 году Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), что входит в структуру Минтранса США, начало полномасштабное комплексное расследование аварий с участием самоуправляемых электромобилей Tesla, объявленный на этой неделе отзыв является одним из результатов этого расследования.

Отзыв затрагивает 362 758 электромобилей Tesla Model 3, Model Y, Model S и Model X, оснащённых бета-версией автопилота FSD (Full Self-Driving). FSD — это, напомним, наиболее современная и продвинутая версия автопилота Tesla, которая по своему функционалу соответствует четвёртому уровню по классификации SAE и может полностью самостоятельно проехать сложный маршрут. Клиентское бета-тестирование автопилота FSD началось в 2020 году — тогда Tesla предложила опробовать программу лишь избранным водителям. С ноября прошлого года доступ к FSD Beta открыт всем желающим в Северной Америке, подключение стоит 15 000 долларов, при этом с юридической точки зрения FSD — это автопилот второго уровня по классификации SAE, который требует постоянного контроля со стороны водителя.

Причина отзыва — небезопасное поведение FSD в ряде сценариев, а именно: превышение допустимого лимита скорости, игнорирование временных знаков и требования знака «стоп» о полной остановке, неосторожный проезд перекрёстков при горящем жёлтом сигнале светофора и проезд перекрёстков прямо из полосы, предназначенной только для поворота. Исправлять эти нарушения компания Tesla будет путём беспроводного обновления FSD, в связи с чем Илон Маск уже сообщил, что называть такую операцию «отзывом» довольно нелепо. Tesla не согласилась с выводами NHTSA, но чтобы не создавать себе лишние неприятности, отзыв всё-таки проведёт, то есть обновит прошивку FSD с учётом пожеланий NHTSA.

В прошлом году Tesla с подачи NHTSA вынуждена была отозвать 53 822 оснащённых бета-версией FSD электромобилей, та как автопилот после очередного апгрейда прошивки начал проезжать перекрёстки со знаком «стоп» без полной остановки, а это напрямую противоречит правилам дорожного движения.

Добавим, что автопилоты третьего уровня по классификации SAE, которые при определённых условиях позволяют водителю полностью передать управление искусственному интеллекту и отвлечься от дороги, пока легализованы только в Японии, Германии и США, причём в США автопилотом третьего уровня можно пользоваться только в штате Невада и только на автомобилях Mercedes-Benz. Автопилоты четвёртого уровня пока не легализованы ни в одной стране мира и не будут легализованы в обозримом будущем из-за комплекса неразрешимых на данном этапе эволюции юридических и этических противоречий.

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