Компания Mercedes-Benz первой сертифицировала автопилот 3 уровня в США

Пока пользоваться инновационной системой Mercedes-Benz Drive Pilot, позволяющей водителю отвлечься от дороги и заняться своими делами, можно только в штате Невада и на скорости не выше 40 миль/ч (64 км/ч).

Компания Mercedes-Benz представила свой автопилот 3 уровня по классификации SAE в декабре 2021 года и сообщила, что получила одобрение на его запуск на дорогах общего пользования в Германии — увы, не на всех дорогах, а только на избранных автомагистралях. В продажу меседесовский автопилот, получивший имя Drive Pilot, поступил в мае прошлого года, пока он доступен только на двух флагманских моделях — седане S-класса и электрическом лифтбеке EQS.

Главное отличие автопилота 3 уровня от автопилотов 2 уровня, ставших уже довольно привычным явлением, состоит в том, что автопилот 3 уровня позволяет водителю при благоприятных обстоятельствах не следить за дорогой и заняться своими делами. Можно совершать покупки в интернете, читать книгу, смотреть фильм, играть в видеоигру, общаться в соцсетях и т.д., но нельзя спать, дремать и покидать место водителя — нужно быть пристёгнутым, бодрствовать и быть готовым в любой момент по требованию системы взять управление на себя. Если водитель не реагирует на требования перехватить управление, Drive Pilot сам безопасно остановит автомобиль в пределах полосы движения, включит «аварийку», разблокирует двери и вызовет помощь.



Автопилоты 2 уровня от GM, Ford, Nissan и других производителей позволяют убирать руки с руля, но взгляд водителя должен быть устремлён на дорогу, за чем следит специальная салонная камера. Новейший автопилот Tesla FSD (Full Self-Driving) по своему функционалу соответствует 4 уровню по классификации SAE, то есть способен самостоятельно проехать сложный маршрут с перекрёстками, развязками и обгонами, но сертифицирован он как автопилот 2 уровня, так что и здесь водитель обязан всё время следить за дорогой.



Способности Mercedes-Benz Drive Pilot гораздо скромнее, чем у Tesla FSD, но он тем не менее сертифицирован как автопилот 3 уровня. Drive Pilot работает только на подходящих участках автомагистралей, заранее внесённых в навигационную систему, и только в пределах своей полосы (в рамках этой полосы однако машина может самостоятельно объехать небольшое препятствие), а скорость движения в Германии не может превышать 60 км/ч, в американском штате Невада — 64 км/ч. Проще говоря, Drive Pilot может разгрузить водителя только в вялотекущих пробках.



Дублирующее «железо» на седане Mercedes-Benz S-класса, оснащённом системой Drive Pilot

Чтобы легализовать Drive Pilot, его пришлось оснастить высокоточной системой навигацией, большим количеством органов искусственного зрения (в том числе радарами и лидаром), а также дублирующим тормозным контуром, дублирующим электроусилителем руля и запасным аккумулятором на случай отказа основных систем. У Tesla FSD, к слову, нет ни радаров, ни лидара, ни дублирующих органов управления, что отчасти объясняет более низкий официальный статус этого автопилота.



В Германии в случае ДТП с участием автопилота 3 уровня ответственность всё равно автоматом ложиться на водителя, но можно перенести её на производителя, если доказать, что система сработала некорректно (чёрный ящик, расследование и т.д.). Пока ни одного подобного ДТП и ни одного подобного дела не зафиксировано. Юридические тонкости работы системы Drive Pilot в Неваде нам не известны, в пресс-релизе о них ничего не сказано, но и здесь вряд ли стоит ожидать каких-то эксцессов — слишком много ограничений для работы автопилота и слишком много страхующего «железа». В ближайшем будущем Mercedes-Benz хочет сертифицировать Drive Pilot в штате Калифорния, а дальше — как получится.

Будет ли Drive Pilot пользоваться спросом — большой вопрос, потому что возможности его использования сильно ограничены, радости от езды с таким автопилотом, прямо скажем, немного. Автопилот Tesla FSD потенциально намного круче, но шансов на его легализацию в обозримом будущем нет, о чём мы уже много раз говорили. Повторим ещё раз: легализация автопилотов 4 и 5 уровней упирается в бесконечное количество потенциально опасных сценариев, алгоритм поведения в которых нужно выработать заранее, причём в части сценариев нужно заранее выбрать жертву ДТП, а такую ответственность никто на себя взять не готов.

