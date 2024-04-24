Tesla рассекретила обновлённую топовую версию Model 3 Performance

Дилеры бренда в Штатах уже начали собирать заказы на новинку, живые продажи начнутся в мае-июне. Цена стартует с 52 990 долларов.

Американская марка Tesla представила свой серийный полностью электрический седан Model 3 в 2017 году. Первую модернизацию модель пережила в 2020-м, а полноценного рестайлинга она дождалась в 2023 году. В начале сентября дебютировала версия для Европы и Китая, позже появился вариант, предназначенный для американского рынка. Теперь производитель рассекретил посвежевшее топовое исполнение Tesla Model 3 Performance.

Топовый седан получил посвежевший дизайн, который имеет ряд отличий от актуальной стандартной версии модели. Исполнение Model 3 Performance снабдили более спортивными на вид бамперами, новым передним сплиттером, а также измененными спойлером и диффузором. Новинка получила оригинальные колёсные диски размером 20 дюймов, «обутые» в шины Pirelli P Zero 4. За счёт изменений экстерьера лобовое сопротивление сократилось 5%.



Интерьер Tesla Model 3 Performance тоже получил свою порцию обновок. В салоне установили новые спортивные кресла, оснащённые 12-позиционной регулировкой положения, функциями вентиляции и обогрева. Ещё модели улучшили шумоизоляцию в том числе за счёт иного остекления. Кроме того, в салоне есть карбоновые декоративные элементы, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,4 дюйма и отдельным 8-дюймовым дисплеем для пассажиров, расположившихся на втором ряду. Ещё модель получила акустическую систему с 17 динамиками.



Как рассказали в компании, у обновлённой топовой четырёхдверки изменения коснулись и техники. Так, показатель постоянной мощности увеличился на 22%, пиковой мощности – на 32%. Кроме того, вырос и максимальный крутящий момент – на 16%, при этом потребление энергии сократилось примерно на 2%.



Совокупная отдача двухмоторной установки посвежевшего Model 3 Performance составляет 517 л.с., а крутящий момент равен 741 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) четырёхдверке требуется 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 262 км/ч. А максимальный запас хода на одной зарядке у этого седана составляет 476 км (при расчёте по циклу EPA).



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Электрокар получил модернизированное шасси, изменения позволили снизить массу и повысить жёсткость. Model 3 Performance снабдили адаптивными амортизаторами (работают в трёх режимах – стандартном, спортивном и трековом), многосекционным стабилизатором поперечной устойчивости, стальными пружинами повышенной прочности и более жёсткими опорами подвески.



На фото: салон обновлённого седана Tesla Model 3 Performance 1 / 3 На фото: салон обновлённого седана Tesla Model 3 Performance 2 / 3 На фото: салон обновлённого седана Tesla Model 3 Performance 3 / 3

Известно, что дилеры бренда в Штатах уже начали собирать предзаказы на обновлённый топовый вариант Tesla Model 3 Performance. Старт живых продаж этой новинки запланирован на май-июнь текущего года. В компании уже обнародовали ценник топ-версии, за неё просят не менее 52 990 долларов (эквивалентно примерно 4,97 млн рублей по текущему курсу).

