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Готов ко взлёту: новый сенсационный Tesla Roadster представят 1 октября

14.09.2026 680 0 0
Готов ко взлёту: новый сенсационный Tesla Roadster представят 1 октября

Компания Tesla объявила, что долгожданная премьера спорткара Roadster второго поколения состоится 1 октября. Ожидается грандиозное шоу, во время которого новый Tesla Roadster может совершить свой первый публичный полёт.

О том, что новый Tesla Roadster будет не только автомобилем, но в некотором роде летательным аппаратом, Илон Маск объявил ещё в 2021 году. С тех пор вокруг нового Tesla Roadster циркулирует много безумных слухов — мол, это будет чудо-машина, которой позавидует сам Джеймс Бонд. Вот только Бонд — придуманный, а Tesla Roadster вроде как будет настоящим. Посмотрим…

Прототип Tesla Roadster образца 2017 года

Прототип Tesla Roadster второго поколения был впервые представлен публике в ноябре 2017 года — тогда это был просто электромобиль с кузовом типа тарга, посадочной формулой 2+2 и мощной силовой установкой, способной обеспечить головокружительный разгон. Предполагалось, что «второй» Tesla Roadster станет серийным в 2020 году, но впоследствии запуск несколько раз откладывался, так как у компании всегда находились более приоритетные задачи. При этом Tesla продолжала принимать предварительные заказы на новый Roadster — для регистрации места в очереди нужно было перечислить депозит в размере 50 000 долларов.

Прототип Tesla Roadster образца 2017 года

Теперь в разделе Roadster официального сайта Tesla красуется заглушка с таймером обратного отсчёта времени до премьеры, а вся техническая информация образца 2017 года удалена — оно и понятно, так как реальный новый Roadster будет мало похож на прототип 2017 года. Единственный тизер показывает нам, вероятно, корму нового спорткара. Свет прожекторов, устремлённых в звёздное небо, недвусмысленно намекает, что новый Tesla Roadster будет летать, но как, куда, как быстро и как долго, пока можно только гадать.

Функция полёта Tesla Roadster предваряет слияние компаний Tesla и SpaceX, о котором мечтает Илон Маск, но которому могут помешать акционеры обеих компаний и государственные регуляторы. Тем не менее летающий электрический спорткар, судя по всему, действительно увидит свет. Скорее всего, функция полёта будет доступна только на закрытых территориях под присмотром специалистов, а не на городских улицах, так как сертификация летающих машин не предусмотрена действующим законодательством США и других стран.

О цене нового Tesla Roadster пока тоже можно только гадать. Прежде, до превращения электрического спорткара в летающую чудо-машину, предполагалось, что цена составит 250 000 долларов, но теперь она, полагаем, существенно вырастет. Не удивимся, если Tesla попросит за премьерную версию «на полном фарше» миллион долларов или даже больше, но более доступные по цене версии без ракетных ускорителей, вероятно, тоже будут.

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