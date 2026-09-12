Размер не имеет значения: тест на знание особенностей Mercedes-Benz 190

Невзирая на относительно скромные габариты, Mercedes-Benz с внутризаводским обозначением W201 за десять лет конвейерной жизни успел обзавестись целой армией поклонников и спустя три десятилетия после завершения производства стал даже популярнее. В наше время хорошо сохранившийся 190-й — предмет гордости владельца и великолепный образец каноничного немецкого стиля. Сегодня мы будем проверять ваши знания на тему особенностей этого автомобиля.

