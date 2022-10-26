Кроссовер Geely Atlas нового поколения поступил в продажу: богаче и дороже предшественника

Паркетник переехал на новую платформу и радикально изменился снаружи и внутри. На родине марки модель предложена с двумя моторами на выбор, вдобавок можно приобрести гибридную версию.

Мировая премьера нового кроссовера Geely состоялась в августе: в Китае он объявлен Boyue второго поколения (в РФ предшественник сейчас зовется Atlas Pro), причем ему также присвоена приставка в виде литеры L, ведь предыдущий SUV в отставку пока не собирается. Серийное производство «второго» паркетника началось в Поднебесной в сентябре, и в том же месяце огласили предварительные цены. Ну а теперь опубликован точный прайс-лист, одновременно на родине марки дан старт «живым» продажам.

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Напомним, новый Geely Boyue L построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту; предыдущий Boyue базируется на собственной «тележке» Geely). Эта платформа также лежит в основе флагманского Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), Volvo XC40 и большинства автомобилей бренда Lynk& Co (совместный проект Джили и Volvo). Длина Boyue L равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть по своим габаритам новый кросс находится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).



В Китае «второй» Boyue предложен с бензиновыми «турбочетверками» BHE15-EFZ 1.5 (181 л.с., 390 Нм) и JLH-4G20TDJ 2.0 (218 л.с., 325 Нм), оба мотора сочетаются исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, паркетник доступен в виде обычного гибрида (без возможности подзарядки от электросети): такой Geely Boyue L оснащен бензиновой «турботройкой» DHE15-ESZ 1.5 (150 л.с., 225 Нм), электромотором и трехступенчатой трансмиссией. Совокупная отдача гибридного паркетника – 245 л.с. и 545 Нм. А вот полного привода ни у одной из версий для Китая нет. Между тем позже модель должна обзавестись еще и подзаряжаемым гибридным вариантом с установкой на основе двухлитрового турбомотора.

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На родине кроссовер сегодня доступен в шести исполнениях, причем «база» оказалась довольно богатой. Самый дешевый кросс имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, панорамную крышу, виртуальную «приборку» (10,25 дюйма), мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма (мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155 и возможностью обновления «по воздуху»), однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогим версиям положены 20-дюймовые колеса, большой проекционный дисплей, двухзонный «климат», водительское кресло с вентиляцией и «памятью» настроек, ионизатор воздуха. Среди опций – штатный видеорегистратор, светящаяся эмблема Geely, модуль 5G, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.



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Чисто бензиновый Geely Boyue L стоит примерно 17 500 – 21 400 долларов, гибрид обойдется минимум в 21 500 долларов. Предшественник заметно дешевле, но он также уступает новому кроссоверу в оснащении: стандартный «первый» Boyue стоит где-то от 14 200 долларов, цена паркетника Boyue X с икс-образным передком начинается с отметки в 15 500 долларов (обе модификации оснащаются 184-сильным турбомотором 1.8 и 7DCT).



Новый паркетник наверняка отправят на экспорт, но, видимо, лишь в следующем году.