Новинки ×
  • Кроссовер Geely Atlas нового поколения поступил в продажу: богаче и дороже предшественника

Кроссовер Geely Atlas нового поколения поступил в продажу: богаче и дороже предшественника

26.10.2022 973 0 0

Паркетник переехал на новую платформу и радикально изменился снаружи и внутри. На родине марки модель предложена с двумя моторами на выбор, вдобавок можно приобрести гибридную версию.

 

Мировая премьера нового кроссовера Geely состоялась в августе: в Китае он объявлен Boyue второго поколения (в РФ предшественник сейчас зовется Atlas Pro), причем ему также присвоена приставка в виде литеры L, ведь предыдущий SUV в отставку пока не собирается. Серийное производство «второго» паркетника началось в Поднебесной в сентябре, и в том же месяце огласили предварительные цены. Ну а теперь опубликован точный прайс-лист, одновременно на родине марки дан старт «живым» продажам.

1 / 2
2 / 2

Напомним, новый Geely Boyue L построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту; предыдущий Boyue базируется на собственной «тележке» Geely). Эта платформа также лежит в основе флагманского Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), Volvo XC40 и большинства автомобилей бренда Lynk& Co (совместный проект Джили и Volvo). Длина Boyue L равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть по своим габаритам новый кросс находится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).

В Китае «второй» Boyue предложен с бензиновыми «турбочетверками» BHE15-EFZ 1.5 (181 л.с., 390 Нм) и JLH-4G20TDJ 2.0 (218 л.с., 325 Нм), оба мотора сочетаются исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, паркетник доступен в виде обычного гибрида (без возможности подзарядки от электросети): такой Geely Boyue L оснащен бензиновой «турботройкой» DHE15-ESZ 1.5 (150 л.с., 225 Нм), электромотором и трехступенчатой трансмиссией. Совокупная отдача гибридного паркетника – 245 л.с. и 545 Нм. А вот полного привода ни у одной из версий для Китая нет. Между тем позже модель должна обзавестись еще и подзаряжаемым гибридным вариантом с установкой на основе двухлитрового турбомотора. 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На родине кроссовер сегодня доступен в шести исполнениях, причем «база» оказалась довольно богатой. Самый дешевый кросс имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, панорамную крышу, виртуальную «приборку» (10,25 дюйма), мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма (мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155 и возможностью обновления «по воздуху»), однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогим версиям положены 20-дюймовые колеса, большой проекционный дисплей, двухзонный «климат», водительское кресло с вентиляцией и «памятью» настроек, ионизатор воздуха. Среди опций – штатный видеорегистратор, светящаяся эмблема Geely, модуль 5G, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Чисто бензиновый Geely Boyue L стоит примерно 17 500 – 21 400 долларов, гибрид обойдется минимум в 21 500 долларов. Предшественник заметно дешевле, но он также уступает новому кроссоверу в оснащении: стандартный «первый» Boyue стоит где-то от 14 200 долларов, цена паркетника Boyue X с икс-образным передком начинается с отметки в 15 500 долларов (обе модификации оснащаются 184-сильным турбомотором 1.8 и 7DCT).

Новый паркетник наверняка отправят на экспорт, но, видимо, лишь в следующем году.

кроссовер Китай авторынок новинки Geely Geely Boyue Geely Atlas Geely Atlas Pro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и... 1363 4 0 25.10.2022
Статьи / Гаджеты Рок-н-ролл жив! Ретро-стиль в современных авто-гаджетах Бренд автомобильных компрессоров «Качок» – один из старейших на российском рынке – в этом 2022 году обновил свой дизайн. Ребрендинг выполнен в олдскульном стиле «а-ля пятидесятые-шестидесяты... 778 0 1 25.10.2022
Статьи / Популярные вопросы Дубликат ПТС: всегда ли это плохо и можно ли покупать машину с ним Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что ес... 618 3 1 24.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14494 7 197 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12374 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9366 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings