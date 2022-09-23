Новый кроссовер Geely Atlas на платформе Volvo: производство началось

Дебютным рынком для SUV новой генерации,разумеется, станет родной Китай. Ожидается, что там сначала предложат «традиционную» модель, следом подтянутся гибриды.

Мировую премьеру этого паркетника Geely провели в начале августа: в Поднебесной кросс объявлен Boyue второго поколения (в РФ предшественник сейчас зовется Atlas Pro), причем ему также присвоена приставка в виде литеры L, ведь предыдущая модель в отставку пока не собирается. А теперь компания сообщила о старте серийного производства новинки. Выпуск Geely Boyue L налажен на модернизированном заводе в китайском Нинбо.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, в основе свежего кроссовера лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту; предыдущий Boyue построен на собственной платформе Geely NL). На этой архитектуре базируются, например, флагманский Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), большинство автомобилей бренда Lynk& Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.



Длина Boyue L равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть по своим габаритам новый кросс находится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Дизайн выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Geely Vision Starburst. Особенности экстерьера – внушительная радиаторная решетка, сделанная в виде светодиодных «штрихов» и «клыков» головная оптика, плюс фонари-бумеранги, которые к тому же объединены между собой светящейся плашкой.



Главная «фишка» внутри – вертикальный планшет мультимедиа-системы (13,2 дюйма), который практически заменил привычную центральную консоль. Сама мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155, 5G и возможностью обновления «по воздуху». Кроссоверу еще достались виртуальная«приборка» (10,25 дюйма), двухэтажный тоннель и «сквозной» джойстик коробки, а на передней панели и картах дверей красуются диодные «засечки». Передние кресла – с электрорегулировками, «памятью», вентиляцией и подогревом. Также в арсенале Geely Boyue L значатся проекционный дисплей с дополненной реальностью, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

По предварительным данным, на первом этапе новый паркетник предложат в Китае с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.), которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Позже у Boyue L появятся гибридные версии – «простая» и подзаряжаемая, с установкой на основе «турботройки» 1.5.

Кроссовер нового поколения должен стартовать на домашнем рынке до конца осени. На экспорт модель, вероятно,отправят через год-два.