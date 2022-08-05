Geely Atlas перешёл в новое поколение: платформа Volvo и планшет круче, чем у Весты

Кроссовер не только переехал на новую «тележку», но также кардинально преобразился снаружи и внутри и стал богаче. На домашнем рынке SUV предложат с двумя турбомоторами на выбор, кроме того, модель будет доступна в виде гибрида.

После целой серии шпионских фото и фирменных картинок в Китае наконец-то состоялась премьера нового паркетника Geely, который прежде был известен под внутризаводским индексом FX11. На родине кросс официально объявлен Boyue второго поколения (у нас предшественник носит имя Atlas Pro), хотя прежде появилась информация о том, что такой SUV будут позиционировать в качестве отдельной совершенно новой модели. При этом прежний кроссовер пока остается в строю, а чтобы машины не путали, свежему паркетнику, как водится, присвоили приставку – L. Напомним, Geely Boyue выпускают с 2016 года, он уже пережил несколько модернизаций, и сегодня в Поднебесной представлены два варианта: стандартный и с икс-образным передком (у этой версии литера X в названии). К слову, в КНР кросс продолжает пользоваться неплохим спросом, хотя по итогам прошлого года он в «минусе» (реализовано почти 225 000 единиц, -7%).

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Паркетник переехал с собственной «тележки» компании Geely NL на платформу CMA (Compact Modular Architecture), созданную Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Эта архитектура также лежит в основе флагманского Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седана Preface, большинства автомобилей бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.



Длина Boyue L равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть по своим габаритам новинка находится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).

Дизайн выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Geely Vision Starburst. Особенности внешности – сделанная в виде светодиодных «штрихов» и «клыков» головная оптика, внушительная радиаторная решетка и фонари-бумеранги, которые к тому же объединены между собой светящейся плашкой.

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Внутри – виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), двухэтажный тоннель, «сквозной» джойстик коробки и мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма, который, по сути, заменил привычную центральную консоль. Кстати, такой планшет органичнее вписался в интерьер, нежели прилепленный к передней панели экран у рестайлинговой Lada Vesta. Мультимедиа Geely Boyue L – с 5G и функцией обновления «по воздуху». Также кроссовер получил проекционный дисплей с дополненной реальностью, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.



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На родине новый паркетник предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). По предварительным данным, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у Geely Boyue L будут гибридные версии – «простая» и подзаряжаемая, с установкой на основе «турботройки» 1.5. Подробности о гибридах раскроют позже. А вот полный привод во время презентации не упоминался – не исключено, что в Китае кроссовер окажется исключительно переднеприводным.

Стандартный актуальный Geely Boyue первого поколения (кросс обновился минувшей весной) и Boyue X 1 / 5 Стандартный актуальный Geely Boyue первого поколения (кросс обновился минувшей весной) и Boyue X 2 / 5 Стандартный актуальный Geely Boyue первого поколения (кросс обновился минувшей весной) и Boyue X 3 / 5 Стандартный актуальный Geely Boyue первого поколения (кросс обновился минувшей весной) и Boyue X 4 / 5 Стандартный актуальный Geely Boyue первого поколения (кросс обновился минувшей весной) и Boyue X 5 / 5

В Поднебесной продажи Geely Boyue L начнутся уже в этом году. Цены еще не названы, но, очевидно, кроссовер второго поколения окажется дороже предшественника. «Первый» базовый Boyue тут сегодня стоит от 15 200 долларов, за Boyue X просят минимум 16 700 долларов. Сроки появления нового SUV на других рынках компания пока не обозначила.

