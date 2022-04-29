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  • Ещё раз обновлённый Geely Atlas поступил в продажу: фамильная решётка и урезанная гамма

Ещё раз обновлённый Geely Atlas поступил в продажу: фамильная решётка и урезанная гамма

29.04.2022 318 1 1

На домашнем рынке паркетник теперь представлен исключительно с роботизированной коробкой. Скорее всего, этот рестайлинг будет для модели последним: грядет SUV второго поколения.

 

В Китае нынешняя модернизация для кросса Geely Boyue (в РФ он носит имя Atlas), который в строю с 2016 года, четвертая по счету. Так, первую, самую легкую, модель пережила в 2018-м. Второй рестайлинг – уже радикальный – провели в 2019-м, тогда паркетник обрел приставку Pro к названию. А в прошлом году Pro-версию вытеснил Boyue X с агрессивным обвесом и икс-образным передком. При этом на родине Geely продолжает выпускать кроссовер образца 2018 года, он дешевле «икса». И вот этот-то базовый Boyue и обновлен на этот раз. Дизайн такого SUV компания раскрыла на прошлой неделе, теперь же в КНР объявлен старт продаж.

Обновленный Geely Boyue и дореформенный базовый кроссовер (образца 2018 года)
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Обновленный Geely Boyue и дореформенный базовый кроссовер (образца 2018 года)
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Фары и капот – как у бывшей китайской Pro-версии и Boyue X. Передний бампер паркетнику достался от Boyue Pro, но появился новый декор – сдвоенные хромированные полоски с ответвлениями. Также SUV получил радиаторную решетку с вертикальными клиньями, как у остальных актуальных моделей Geely, плюс 19-дюймовые колеса нового дизайна и «шумоподавляющие шины». Салон в целом такой же, как у дореформенного базового кроссовера, разве что передние кресла сделали более удобными, да другой стала «кожаная» обивка (добавлены белые вставки).

Обновленный Geely Boyue
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Обновленный Geely Boyue
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Обновленный Geely Boyue
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Младшая версия бензиновой «турбочетверки» 1.8 на 163 л.с. отправлена в отставку, вместе с ней кроссовер лишился и шестиступенчатой «механики». Отныне, как и Boyue X, «просто» Boyue доступен в Китае исключительно со 184-сильным турбомотором 1.8 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На родине марки модель бывает только переднеприводной.

Обновленный Geely Boyue
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Обновленный Geely Boyue
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Урезана и линейка комплектаций – рестайлинговый Geely Boyue теперь представлен лишь в двух вариантах исполнения (у Boyue X их четыре). «В базе» есть диодные ходовые огни, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, цифровая «приборка» (7”), круиз-контроль, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида. Топ-версии положены светодиодные фары, те самые новые 19-дюймовые диски, задний парктроник, электрорегулировки водительского кресла.

Обновленный Geely Boyue

Обновленный Geely Boyue обойдется в 102 800 – 112 800 юаней (около 1 127 000 – 1 236 000 рублей по текущему курсу), тогда как цена Boyue X только начинается с отметки в 112 800 юаней.

Пока неизвестно, появится ли посвежевший кроссовер в других странах.

Обновленный базовый Geely Boyue и Boyue X

Напомним, в России тоже продают два Атласа – дореформенный и с приставкой Pro (то есть после рестайлинга 2019 года), но первый скоро должен покинуть наш рынок. В РФ переднеприводный Geely Atlas Pro оснащается «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и 6АКП, полноприводный кросс у нас представлен в виде «мягкого» гибрида с 7DCT, у которого тот же полуторалитровый движок дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Дорестайлинговый Geely Atlas пока еще можно купить с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.; 6МКП) и 2.4 (149 л.с.; 6АКП), полный привод предусмотрен для модели со старшим мотором.

Между тем Geely готовит к премьере Boyue/Atlas нового поколения: замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам. Ожидается, что кроссовер переедет на платформу CMA (Compact Modular Architecture), созданную китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту).

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1 комментарий
29.04.2022 15:10
Bezerok

Прикольно выглядит. Надеюсь к нам его привезут. При нормальной цене будет очень хорошо продаваться.

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